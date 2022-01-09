В Техасе загорелся состав со спиртом

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Жители Техаса стали свидетелями очень эффектной аварии на железной дороге.
С рельсов сошёл транспортный поезд, перевозивший 30 цистерн с денатуратом. В результате аварии спирт вспыхнул и половина состава оказалась объята пламенем.
В настоящий момент на месте аварии работают несколько пожарных бригад, но огонь потушить так и не удаётся. Местные жители делятся эффектными кадрами в сети.
🚨#UPDATE: Here's what we know At 11:40 am Fire crews got a 9/11 call of a Train Derailment When Fire Crews arrived on the scene about 30 train cars carrying denatured alcohol caught on fire At 2:43 pm Police have shut down Highway 287 near Oklaunion Texas pic.twitter.com/vkJHsJcaeO— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 9, 2022
Полиция перекрыла шоссе 287 возле Оклаунион, о пострадавших не сообщается. Но горит, согласитесь, красиво...
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Сколько ни пользовался спиртовой горелкой - спирт всегда горел голубым, достаточно плохо видимым пламенем.
Скорей всего, там не просто денатурат (вряд ли добавка критически малого количества красителя так могла изменить цвет пламени), а смесь спирта с другими горючими веществами, типа керосина.
Но, вот, разная грязь, смазочные масла - может быть...
То что б нам было с пяти бутылок?..." (с)
Веселье приносит и вкус бодрящий
Праздника вкус всегда настоящий
Веселье приносит и вкус бодрящий
Этиловый спирт вкус всегда настоящий.
Фи!
Куда лучше "паленки"