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В Техасе загорелся состав со спиртом

В Техасе загорелся состав со спиртом (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 января 2022 14:24
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Техас   вагоны   видео   пожар   спирт   
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Жители Техаса стали свидетелями очень эффектной аварии на железной дороге.
Полиция перекрыла шоссе 287 возле Оклаунион, о пострадавших не сообщается. Но горит, согласитесь, красиво...

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Метки: Техас   вагоны   видео   пожар   спирт   
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17  комментариев
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2k
Чучело Мяучело 2 часа назад
Денатурат... Аш от сердца отлегло, фух.
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87
Сигизмунд Лазаревич Минуту назад
петров баширов
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4k
Виктор Штурмаревич 10 минут назад
Любители палёнки уже в пути.
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31k
Минчанин Час назад
Интересно, почему спирт горит чисто красным пламенем.

Сколько ни пользовался спиртовой горелкой - спирт всегда горел голубым, достаточно плохо видимым пламенем.
Скорей всего, там не просто денатурат (вряд ли добавка критически малого количества красителя так могла изменить цвет пламени), а смесь спирта с другими горючими веществами, типа керосина.
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39
Nаnе First NameLаst Минчанин 43 минуты назад
Ионы цистерны в горящем пламени окрашивают это самое пламя.
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10k
Сережа Час назад
А какой смысл его тушить? Пусть догорает.
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1k
Сергей Ковалев Час назад
"...И если б водку гнать не из опилок,
То что б нам было с пяти бутылок?..." (с)
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12k
Александр Час назад
Праздник к нам приходит!
Веселье приносит и вкус бодрящий
Праздника вкус всегда настоящий
Веселье приносит и вкус бодрящий
Этиловый спирт вкус всегда настоящий.
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777
Максим Максимов 2 часа назад
хорошо, что это был денатурат, а то бы у местных "синяков" столько бы сердечных приступов случилось, что вся служба 911 с техасчины с ног сбилась...
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1k
GoInDown 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
...с денатуратом?
Фи!
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