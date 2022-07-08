Поддатый гость устроил пожар на свадьбе и сам же потушил пламя голыми руками

Развеселый гость на свадьбе стал настоящей интернет-звездой после того, как в соцсетях распространилось остросюжетное видео с его участием. В вирусном ролике мужчина успел и потанцевать, и к даме пристать, и катастрофу затеять и предотвратить, и… снова потанцевать!
Инцидент произошел на свадьбе в, судя по всему, США. Ролик начинается с появления бородатого мужчины, который выходит из помещения с двумя бенгальскими огнями в руках, подпевая хиту 1992 года «I’m Too Sexy». Затем он начинает танцевать вокруг другой гостьи, размахивая бенгальскими огнями в воздухе. И тут он случайно поджигает цветочную композицию, которая, к ужасу всех присутствующих, моментально вспыхивает пламенем.
Пока остальные гости носились вокруг, явно пытаясь отыскать воду или огнетушитель, невозмутимый мужчина голыми руками сбросил пламя на пол и начал топтать его, чтобы потушить. Каким-то магическим образом ему удалось сделать это и не поджечь себя в процессе, после чего он продолжил беззаботно танцевать, пока женщина в шляпке не осадила его, посоветовав ему угомониться.
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Изначально видео появилось в TikTok, но с тех пор его удалили с платформы. Затем один пользователь опубликовал ролик в Twitter, где оно стало вирусным, набрав более 11 миллионов просмотров и 380 000 лайков. «Вот каким пьяным я собираюсь быть на своей свадьбе», — гласила подпись к ролику.
Хотя личность мужчины до сих пор не установлена, пользователи социальных сетей окрестили веселого бородача своим героем. «Когда ты одновременно и проблема, и решение», — пошутил один из пользователей Твиттера.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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