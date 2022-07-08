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Поддатый гость устроил пожар на свадьбе и сам же потушил пламя голыми руками

Поддатый гость устроил пожар на свадьбе и сам же потушил пламя голыми руками

Автор:
08 июля 2022 19:58
Сообщество : Юмор
Метки: Ynews   США   видео   гости на свадьбе   забавные видео   пожар   свадьба   
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Развеселый гость на свадьбе стал настоящей интернет-звездой после того, как в соцсетях распространилось остросюжетное видео с его участием. В вирусном ролике мужчина успел и потанцевать, и к даме пристать, и катастрофу затеять и предотвратить, и… снова потанцевать!

Инцидент произошел на свадьбе в, судя по всему, США. Ролик начинается с появления бородатого мужчины, который выходит из помещения с двумя бенгальскими огнями в руках, подпевая хиту 1992 года «I’m Too Sexy». Затем он начинает танцевать вокруг другой гостьи, размахивая бенгальскими огнями в воздухе. И тут он случайно поджигает цветочную композицию, которая, к ужасу всех присутствующих, моментально вспыхивает пламенем.

Пока остальные гости носились вокруг, явно пытаясь отыскать воду или огнетушитель, невозмутимый мужчина голыми руками сбросил пламя на пол и начал топтать его, чтобы потушить. Каким-то магическим образом ему удалось сделать это и не поджечь себя в процессе, после чего он продолжил беззаботно танцевать, пока женщина в шляпке не осадила его, посоветовав ему угомониться.

Изначально видео появилось в TikTok, но с тех пор его удалили с платформы. Затем один пользователь опубликовал ролик в Twitter, где оно стало вирусным, набрав более 11 миллионов просмотров и 380 000 лайков. «Вот каким пьяным я собираюсь быть на своей свадьбе», — гласила подпись к ролику.

Хотя личность мужчины до сих пор не установлена, пользователи социальных сетей окрестили веселого бородача своим героем. «Когда ты одновременно и проблема, и решение», — пошутил один из пользователей Твиттера.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   США   видео   гости на свадьбе   забавные видео   пожар   свадьба   
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3  комментария
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3k
SandMANn 8 часов назад
Был бы трезв – сгорело бы всё нахрен!
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7k
diman02 7 часов назад
Это я !
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−5
bon woo 9 часов назад
че то мне напомнил чувака из фильма "четыре свадьбы одни похороны" там тоже был бородатый выпивоха беспредельщик, вечно что нибудь выкинет
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