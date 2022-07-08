Поддатый гость устроил пожар на свадьбе и сам же потушил пламя голыми руками

Изначально видео появилось в TikTok, но с тех пор его удалили с платформы. Затем один пользователь опубликовал ролик в Twitter, где оно стало вирусным, набрав более 11 миллионов просмотров и 380 000 лайков. «Вот каким пьяным я собираюсь быть на своей свадьбе», — гласила подпись к ролику.

Хотя личность мужчины до сих пор не установлена, пользователи социальных сетей окрестили веселого бородача своим героем. «Когда ты одновременно и проблема, и решение», — пошутил один из пользователей Твиттера.