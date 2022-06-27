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"Она все деньги относила в церковь": житель Ленинградской области поссорился с женой и сжёг храм

"Она все деньги относила в церковь": житель Ленинградской области поссорился с женой и сжёг храм

Автор:
27 июня 2022 09:03
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Ynews   Ленинградская область   Парголово   Поджог   видео   отомстил   пожар   храм   
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Отец четырех детей и единственный кормилец семьи устал от постоянных пожертвований своей жены в храм и решил отомстить.

Утром воскресенья, 26 июня, в Храме Святителя Василия Великого, расположенного в поселке Парголово на Приозерском шоссе, вспыхнул пожар. Небрежность в обращении с огнём и неисправность электропроводки оказались совершенно не при чём. Причиной пожара стал поджог. Житель поселка поссорился со своей супругой, работающей в том же Храме, и решил ей отомстить. Он принёс канистру бензина в здание, разлил горючее и поджёг.



Как стало известно СМИ, конфликт между супругами был чисто бытовым. Мужчина - отец четверых детей, являлся добытчиком в семье. Однако часть дохода супруга поджигателя уносила в Храм. "Он работал 24 на 7, в семье у них четверо детей, жена работает в церкви. И все, что он зарабатывает, она приносит в храм. Из-за этого у них и произошел конфликт. Он понял, что либо с женой что-то сделает, либо сожжет храм. Тогда он сегодня в 05:00 он слил бензин со своего лодочного мотора в канистру. Канистру спрятал под майкой и пошел церковь, зашел во внутрь и вылил бензин. После чего пошел домой", - рассказывают свидетели конфликта.


Здание постройки 2016 года было кирпичным с деревянной обшивкой. На фото можно увидеть, что от него осталось. Впрочем, сообщают, что иконостас, престол, богослужебные предметы и облачения, остались в сохранности.


Мстителя, устроившего поджог, бросившегося было в бега, к вечеру того же дня задержали. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Сам он свою вину признал и раскаялся.


Кстати, у этого здания Храма довольно необычная история. Некогда в Осиноворощенской усадьбе Левашовых-Вяземских-Лопухиных стоял деревянный храм святителя Василия Великого, от которого не осталось ничего, кроме фундамента. Восстановить на его месте Храм активистам не удалось. Однако молебны на том самом месте совершались регулярно. А в непогоду верующие ходили молиться в трансформаторную будку, стоявшую неподалёку.


Затем на собранные народные деньги будку постепенно стали превращать в настоящий храм: сделали крышу с крестами и куполами, вставили окна и двери, установили резной иконостас, внутри и снаружи строение обшили имитацией бруса.


Похоже, после поджога верующим снова придется собирать пожертвования на восстановление Храма.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Ленинградская область   Парголово   Поджог   видео   отомстил   пожар   храм   
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21  комментарий
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371
Жирный бот Час назад
Радикально.. А просто не отдавать деньги жене,если она больна.. (Ониомания)
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60
Валерий Петров Минуту назад
То есть раздевать семью и пудрить мозги - не преступление?
Почему нет проверки виновников конфликта?
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11k
.Атеист. 11 минут назад
Простить душу грешную его и отпустить. На все воля боха, разве нет?)) Если это случилось, значит воля его и точка!)
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Комментарий удален. Причина: флуд
−20
1k
emporio_ss 15 минут назад
Ссылка coub.com
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2k
Daimos 16 минут назад
Задрали уже секты людям жизнь портить.
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222
Критерий Коши 18 минут назад
Вспомнился мем из прошлой эпохи

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6k
Алексей 20 минут назад
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6k
sumrаknn Полчаса назад
Мракобесие несет боль, горе и ненависть.
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11k
Kostick Полчаса назад
поселок маленький, все друг друга знают.. и какой же тридварас тот поп, который знал и понимал, что бабло ему несут, забирая у детей..
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−17
bon woo 36 минут назад
ну что же, мотивы понятны, состава преступления нет, а потому помиловать
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7k
SuperTroll 41 минуту назад
Филиалов РПЦ в городах уже больше чем Магнитов и Пятерочек, а это значит что? А это значит, что бабло там качается, мама не горюй какое. Была в районе небольшая церквушка деревянная, за 5 лет там храм кирпичный зафигачили и батюшка каждое утро на новом туареге прикатывает. Маржинальность церковной свечки 1300%, у кокаина 1500%. Думайте сами, решайте сами..
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1k
pinbalist 44 минуты назад
Сон разума рождает чудовищ. Вот только после этого мероприятия начнётся попрошайничество на новое здание. И люди понесут и власть подкинет и всё вернётся на круги своя. А мужик сидеть будет и хз во что превратит детей такая мать.
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11k
Denissg 50 минут назад
Сядет теперь за доброе дело...
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38k
Александр 55 минут назад
Почему если много идураков когда-то относили все свои деньги в казино - игорный бизнес был запрещен законодательно. Тут не меньше дураков несут все свои деньги в церковь - а на законодательном уровне церкви защищаются? У первых иимбецилов по крайней мере был призрачный шанс что то выиграть, вторые просто иимбицилы в квадрате. Почему церкви во свой любви к человеку не отказываются от денег от граждан, видя, что те несут последнее? куда идут эти деньги? На помощь детям? старикам? На постройки школ? Дет. садов? Нет - они идут на расширение секкты, открытие новых филиалов чуть ли не в каждом дворе страны, ну и львиная доля на отращивание правос"лавного пуза и на приобретение золотых цацек для гун"дяя и новеньких авто класса люкс+++. Почему церкви жгут простые мужики, которые видят это мракобесие, а правительство нет?
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8
роман Час назад
Бог ему судья. "Пусть жизнь осудит, Пусть жизнь накажет. Так отпустите, вам же легче будет, Чего возиться, если жизнь осудит!" В. С. Высоцкий.
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46k
Элек Мек Час назад
Сжигай не сжигай,если у неё в башке тараканы она пойдёт в другую церковь.
Никакого напалма не хватит.
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21k
СергейПименов Час назад
Я за сквер...
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