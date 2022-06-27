"Она все деньги относила в церковь": житель Ленинградской области поссорился с женой и сжёг храм

Отец четырех детей и единственный кормилец семьи устал от постоянных пожертвований своей жены в храм и решил отомстить.
Утром воскресенья, 26 июня, в Храме Святителя Василия Великого, расположенного в поселке Парголово на Приозерском шоссе, вспыхнул пожар. Небрежность в обращении с огнём и неисправность электропроводки оказались совершенно не при чём. Причиной пожара стал поджог. Житель поселка поссорился со своей супругой, работающей в том же Храме, и решил ей отомстить. Он принёс канистру бензина в здание, разлил горючее и поджёг.
Как стало известно СМИ, конфликт между супругами был чисто бытовым. Мужчина - отец четверых детей, являлся добытчиком в семье. Однако часть дохода супруга поджигателя уносила в Храм. "Он работал 24 на 7, в семье у них четверо детей, жена работает в церкви. И все, что он зарабатывает, она приносит в храм. Из-за этого у них и произошел конфликт. Он понял, что либо с женой что-то сделает, либо сожжет храм. Тогда он сегодня в 05:00 он слил бензин со своего лодочного мотора в канистру. Канистру спрятал под майкой и пошел церковь, зашел во внутрь и вылил бензин. После чего пошел домой", - рассказывают свидетели конфликта.
Здание постройки 2016 года было кирпичным с деревянной обшивкой. На фото можно увидеть, что от него осталось. Впрочем, сообщают, что иконостас, престол, богослужебные предметы и облачения, остались в сохранности.
Мстителя, устроившего поджог, бросившегося было в бега, к вечеру того же дня задержали. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Сам он свою вину признал и раскаялся.
Кстати, у этого здания Храма довольно необычная история. Некогда в Осиноворощенской усадьбе Левашовых-Вяземских-Лопухиных стоял деревянный храм святителя Василия Великого, от которого не осталось ничего, кроме фундамента. Восстановить на его месте Храм активистам не удалось. Однако молебны на том самом месте совершались регулярно. А в непогоду верующие ходили молиться в трансформаторную будку, стоявшую неподалёку.
Затем на собранные народные деньги будку постепенно стали превращать в настоящий храм: сделали крышу с крестами и куполами, вставили окна и двери, установили резной иконостас, внутри и снаружи строение обшили имитацией бруса.
Похоже, после поджога верующим снова придется собирать пожертвования на восстановление Храма.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- После ссоры с персоналом магазина покупатель в Бруклине бросил в помещение коктейль Молотова
- Отомстил за парковку: в Питере сгорел BMW, подпирающий дверь подъезда
- Слабоумие и отвага: два омича за деньги подожгли входную дверь и сняли происходящее на видео
- В США попало на видео падение вертолета на оживленную трассу
- Причиной пожара, из которого парни спасли девушку, стал поджог
Почему нет проверки виновников конфликта?
Никакого напалма не хватит.