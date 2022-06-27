"Она все деньги относила в церковь": житель Ленинградской области поссорился с женой и сжёг храм

Как стало известно СМИ, конфликт между супругами был чисто бытовым. Мужчина - отец четверых детей, являлся добытчиком в семье. Однако часть дохода супруга поджигателя уносила в Храм. "Он работал 24 на 7, в семье у них четверо детей, жена работает в церкви. И все, что он зарабатывает, она приносит в храм. Из-за этого у них и произошел конфликт. Он понял, что либо с женой что-то сделает, либо сожжет храм. Тогда он сегодня в 05:00 он слил бензин со своего лодочного мотора в канистру. Канистру спрятал под майкой и пошел церковь, зашел во внутрь и вылил бензин. После чего пошел домой", - рассказывают свидетели конфликта.