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Фотограф делает снимки белок в прыжке - и получается очень эпично

Фотограф делает снимки белок в прыжке - и получается очень эпично

Автор:
25 июля 2022 20:34
Сообщество : Животные
Метки: белка   белки   белочки   дикая природа   дикие животные   животные   природа   фото   фотографии   фотографы   
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Фотограф из Бельгии по имени Ники Колемонт (Niki Colemont) фотографирует белок в дикой природе уже более шести лет. У него нет специального образования, и он - полностью самоучка, но у него получаются удивительные кадры. Эта серия кадров - с белками в прыжке. Выглядит очень эпично!
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Источник:

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Метки: белка   белки   белочки   дикая природа   дикие животные   животные   природа   фото   фотографии   фотографы   
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1  комментарий
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Corvus Corax Минуту назад
А аффтар знает, что означает слово "эпично"? Или в школе пока это не проходили?
Вот, к примеру, ниже эпичная музыка... эпичные фото сам аффтар найдет? Или для него скачки белок - эпопея?

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