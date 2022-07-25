Фотограф делает снимки белок в прыжке - и получается очень эпично

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Фотограф из Бельгии по имени Ники Колемонт (Niki Colemont) фотографирует белок в дикой природе уже более шести лет. У него нет специального образования, и он - полностью самоучка, но у него получаются удивительные кадры. Эта серия кадров - с белками в прыжке. Выглядит очень эпично!
"Белки - очень гибкие и ловкие. Когда они прыгают, в начале прыжка их хвост вытянут сзади горизонтально - хотя это не действует как парашют, но помогает белке в прыжке. Я хочу показать эти кадры, чтобы вы увидели, какими акробатами могут быть белки. Пусть у вас поднимется настроение в это непростое время!" - пишет фотограф.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот, к примеру, ниже эпичная музыка... эпичные фото сам аффтар найдет? Или для него скачки белок - эпопея?