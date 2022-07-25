Фотограф делает снимки белок в прыжке - и получается очень эпично

"Белки - очень гибкие и ловкие. Когда они прыгают, в начале прыжка их хвост вытянут сзади горизонтально - хотя это не действует как парашют, но помогает белке в прыжке. Я хочу показать эти кадры, чтобы вы увидели, какими акробатами могут быть белки. Пусть у вас поднимется настроение в это непростое время!" - пишет фотограф.