Лежащие белки наводнили улицы и парки в США

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Жители США начали массово публиковать фото белок, распластавшихся на земле в парках и на городских улицах. Многие люди даже обращаются в ветклиники, беспокоясь о том, что же случилось с грызунами.
Жители районов Калифорнии, а особенно - Сан-Франциско, активно публикуют в сети фото белок, которые лежат, распластавшись на земле. Местная организация по спасению животных WildCare сообщила о десятках звонков обеспокоенных людей, которые рассказывали о белках, лежащих лапами в стороны. Это походит на массовый беличий флешмоб, но это не так. Оказалось, всему виной - погода.
Температура в районе залива Сан Франциско сейчас аномальная, и достигает 43 градусов Цельсия. Из-за этого в Сан-Франциско и других частях Калифорнии от жары спасаются не только люди, но и животные. Специалисты уверяют - волноваться за белок не стоит, в таком лежачем положении они охлаждаются. Подходить к ним и нарушать их пространство тоже не нужно - белки могут быть агрессивными в такую жару, и могут запросто укусить.
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Видя белок в таком положении, многие люди задаются вопросом - а не больны ли грызуны? Но таким способом охлаждаются не только они, а также кошки и собаки - особенно с густой шерстью, такие как корги или мейн-куны. "Распластавшихся" белок на сегодня замечали в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Колорадо, и других местах. Местные службы сделали объявления для жителей, что в лежащих белках нет ничего страшного, и беспокоить их не стоит.
Источник:
АНТИФИШКИ
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У меня и собака с котом в июльско-августовскую жару также охлаждались в коридоре, где плитка положена .
Это не мои, но в таких же позах охлаждались :