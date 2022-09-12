Лежащие белки наводнили улицы и парки в США

Видя белок в таком положении, многие люди задаются вопросом - а не больны ли грызуны? Но таким способом охлаждаются не только они, а также кошки и собаки - особенно с густой шерстью, такие как корги или мейн-куны. "Распластавшихся" белок на сегодня замечали в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Колорадо, и других местах. Местные службы сделали объявления для жителей, что в лежащих белках нет ничего страшного, и беспокоить их не стоит.