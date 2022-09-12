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Лежащие белки наводнили улицы и парки в США

Лежащие белки наводнили улицы и парки в США

Автор:
12 сентября 2022 12:47
Сообщество : Животные
Метки: США   белка   белки   дикая природа   дикие животные   животные   природа   смешные животные   фото   
1598
8
Жители США начали массово публиковать фото белок, распластавшихся на земле в парках и на городских улицах. Многие люди даже обращаются в ветклиники, беспокоясь о том, что же случилось с грызунами.
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Источник:

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Метки: США   белка   белки   дикая природа   дикие животные   животные   природа   смешные животные   фото   
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10  комментариев
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Борис Карабанов 2 часа назад
Причём здесь погода? Где-то ягоды переспели и забродили. Они же "в хлам"!
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Игорь 11 минут назад

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1k
Вадим В. Новоженов 23 минуты назад
Это правда, так и есть - спасение их тушек от перегрева, а не чушь, что белки нажрались перезрелых ягод и наху#ярились до потери пульса .
У меня и собака с котом в июльско-августовскую жару также охлаждались в коридоре, где плитка положена .
Это не мои, но в таких же позах охлаждались :
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14k
Сергей Час назад
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56k
Daniel Rumiantsev 2 часа назад
даже белки у них неправильные - без кисточек на ухах
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360
Javier Daniel Rumiantsev Час назад
Это серые белки, очень агрессивно вытесняют рыжих (с кисточками)
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14k
Виталий Касандров 2 часа назад
Нашим надо сказать что это народная примета к долгой и морозной зиме.
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