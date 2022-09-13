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Мужчина подобрал и выходил белочку - и та отказывается от него уходить

Мужчина подобрал и выходил белочку - и та отказывается от него уходить

Автор:
13 сентября 2022 21:15
Сообщество : Животные
Метки: белка   белки   дикая природа   дикие животные   животные   истории   истории спасения   история спасения   природа   фото   
548
15
Иногда братья наши меньшие больше всего нуждаются в помощи человека. К счастью, находятся добрые люди, которые с радостью их спасают. Один американец однажды увидел бельчонка, которого чуть не заклевали птицы - так началась эта трогательная и милейшая история.
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Источник:

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Метки: белка   белки   дикая природа   дикие животные   животные   истории   истории спасения   история спасения   природа   фото   
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13  комментариев
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17k
Delhana Час назад
Ну так логично, если бы меня кто-то обеспечил крышей над головой, кормил вкусняшками, содержал в тепле и уюте, хрен бы я вернулся в дикую природу - на работу.
Эта белочка таки знает что делает.
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5k
alessandrok 3 минуты назад
...и почему большинство комментов про алкобелочку?
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5k
alessandrok 4 минуты назад
Человечность)
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4k
Babangdida Полчаса назад
Если белочка не уходит после девяти часов, то это судьба и к наркологу обращатся уже бесполезно.
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19k
Alf Полчаса назад
Я прождал больше девяти часов," - рассказал мужчина.
Что, так 9 часов и стоял? Может всё-таки два? А как на счёт семейной жизни у белки?
Ссылка www.youtube.com
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540
Аристарх Севидов Полчаса назад
Белки крутые)
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8k
Борис Карабанов Час назад
Всё как у меня после новогодних затяжных праздников.
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17k
Олег Час назад
У меня сосед тоже белочку поймал... Пока к специалистам не обратился - избавиться не мог...
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3k
александр Час назад
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23k
albedo 2 часа назад
Очень милая история
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