Мужчина подобрал и выходил белочку - и та отказывается от него уходить

Пол несколько раз пытался вернуть подросшую белку в дикую природу - но она всегда возвращалась обратно в дом. В один момент он понял, что Стелла не планирует его покидать: "Я понял, что она никогда не уйдёт, когда однажды отпустил её на дерево. Она так бегала, играла, и наслаждалась, но несмотря на это, всё равно пошла за мной следом".