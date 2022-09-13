Мужчина подобрал и выходил белочку - и та отказывается от него уходить

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Иногда братья наши меньшие больше всего нуждаются в помощи человека. К счастью, находятся добрые люди, которые с радостью их спасают. Один американец однажды увидел бельчонка, которого чуть не заклевали птицы - так началась эта трогательная и милейшая история.
Американец по имени Пол заметил недалеко от своего дома крохотную белочку, которая выпала из дупла. Было видно, что малышка родилась не так давно, и ещё совсем беззащитна. Рядом было птичье гнездо, и увидев незваного гостя, птицы начали атаковать кроху. Мужчина увидел белочку, как раз когда она пыталась убежать от птиц - и решил вмешаться.
Тогда Пол попытался засунуть кроху обратно в дупло - однако, мать-белка не хотела принимать её обратно: "Я поместил её возле дупла, но мама-белка так и не вышла за ней. Я прождал больше девяти часов," - рассказал мужчина.
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После долгих ожиданий и попыток, он решил забрать белку с собой домой. Он назвал её Стелла (Stella), и планировал поухаживать за ней, а потом отпустить обратно в дикую природу. Дело было еще два года назад. Сейчас Стелла уже большая - но уходить от своего спасителя она никуда не собирается!
Пол несколько раз пытался вернуть подросшую белку в дикую природу - но она всегда возвращалась обратно в дом. В один момент он понял, что Стелла не планирует его покидать: "Я понял, что она никогда не уйдёт, когда однажды отпустил её на дерево. Она так бегала, играла, и наслаждалась, но несмотря на это, всё равно пошла за мной следом".
Источник:
АНТИФИШКИ
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Эта белочка таки знает что делает.
Что, так 9 часов и стоял? Может всё-таки два? А как на счёт семейной жизни у белки?