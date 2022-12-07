Добрые фото с белками, заряженные хорошим настроением

"За шесть лет наблюдения за белками я многое узнал об их поведении и повадках: например, насколько они чистоплотные и умные существа. Белки чистят свои хвосты с помощью крохотных когтей, а рот чистят палочками. Они даже вылизывают свои лапки, как кошки. Все мои фотографии белок - это буйство фантазии вкупе с логикой. Надеюсь, вы насладитесь просмотром так же, как я наслаждался процессом фотографии," - написал фотограф.