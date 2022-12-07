Добрые фото с белками, заряженные хорошим настроением

772
24
Белки - чудесные создания. Наблюдать за ними интересно в любое время года, и заметить их где-нибудь в лесу или в парке - всегда радость. Фотограф по имени Ники Колемонт (Niki Colemont) уже шесть лет фотографирует белочек, придумывая для них самые разные сюжеты и декорации. В этой серии он собрал свои лучшие фото за шесть лет. Взгляните на эту чудесную беличью подборку!
"За шесть лет наблюдения за белками я многое узнал об их поведении и повадках: например, насколько они чистоплотные и умные существа. Белки чистят свои хвосты с помощью крохотных когтей, а рот чистят палочками. Они даже вылизывают свои лапки, как кошки. Все мои фотографии белок - это буйство фантазии вкупе с логикой. Надеюсь, вы насладитесь просмотром так же, как я наслаждался процессом фотографии," - написал фотограф.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Фотограф устроил фотосессию белок и динозавров
- Фотограф делает снимки белок в прыжке - и получается очень эпично
- Девушка смастерила мини-кафе для грызунов - и делает милейшие фото
- Лежащие белки наводнили улицы и парки в США
- Мужчина делает забавные снимки с белками
Новости партнёров
реклама