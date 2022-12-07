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Добрые фото с белками, заряженные хорошим настроением

Добрые фото с белками, заряженные хорошим настроением

Автор:
07 декабря 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: белка   белки   дикая природа   дикие животные   животные   мило   подборка   фото   фотограф   фотографы   
772
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Белки - чудесные создания. Наблюдать за ними интересно в любое время года, и заметить их где-нибудь в лесу или в парке - всегда радость. Фотограф по имени Ники Колемонт (Niki Colemont) уже шесть лет фотографирует белочек, придумывая для них самые разные сюжеты и декорации. В этой серии он собрал свои лучшие фото за шесть лет. Взгляните на эту чудесную беличью подборку!
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Метки: белка   белки   дикая природа   дикие животные   животные   мило   подборка   фото   фотограф   фотографы   
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2  комментария
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63k
Татьяна Юсова 58 минут назад
Природа иногда интересней, чем постановка.
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58k
Александр Полчаса назад
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