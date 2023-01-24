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Фотоловушка в лесу засняла любопытную лисицу

Фотоловушка в лесу засняла любопытную лисицу

Автор:
24 января 2023 18:44
Сообщество : Животные
Метки: Фотографии   дикая природа   дикие животные   животные   лисица   лисицы   лисы   природа   фото   фотографы   
775
8
Фотоловушки - отличный способ сделать кадры с дикими животными, не беспокоя их своим присутствием. Фотограф Росс Хэрриед (Ross Harried) недавно поставил такую камеру-ловушку в одном лесу, и получил очаровательные фото с любопытной лисичкой. Взгляните на эту красоту!
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Метки: Фотографии   дикая природа   дикие животные   животные   лисица   лисицы   лисы   природа   фото   фотографы   
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8  комментариев
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1k
Жирный бот 43 минуты назад
Хочу фотоловушку купить, но ведь спиз..ят в лесу..(
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15k
Patmaz 3 минуты назад
Хитрая рыжая морда!
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160
Вася Васильев Полчаса назад
Эххх... знать бы в каком лесу именно эта коробочка стоит..
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3k
Natalia 44 минуты назад
Ля, красавица
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