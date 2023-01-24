Фотоловушка в лесу засняла любопытную лисицу

Для создания фотоловушки фотограф использовал свою старую камеру Canon T3i и специальные приспособления для установки, включая бокс с водоотталкивающим покрытием. Такая ловушка делает фото, когда обнаруживает движение - и это прекрасный способ запечатлеть животных в их естественной среде обитания, не беспокоя их присутствием человека. Перед установкой камеры Хэрриед исследовал местность, и увидел там несколько диких лисиц. Выбрав лучшее место, где были лисьи следы, он установил камеру в кустах.