Фотоловушка в лесу засняла любопытную лисицу

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Фотоловушки - отличный способ сделать кадры с дикими животными, не беспокоя их своим присутствием. Фотограф Росс Хэрриед (Ross Harried) недавно поставил такую камеру-ловушку в одном лесу, и получил очаровательные фото с любопытной лисичкой. Взгляните на эту красоту!
Для создания фотоловушки фотограф использовал свою старую камеру Canon T3i и специальные приспособления для установки, включая бокс с водоотталкивающим покрытием. Такая ловушка делает фото, когда обнаруживает движение - и это прекрасный способ запечатлеть животных в их естественной среде обитания, не беспокоя их присутствием человека. Перед установкой камеры Хэрриед исследовал местность, и увидел там несколько диких лисиц. Выбрав лучшее место, где были лисьи следы, он установил камеру в кустах.
Это - его первый опыт подобной съёмки, поэтому увидев результат, Хэрриед был счастлив. На кадры попала любопытная лисица, которая заинтересовалась камерой и подошла близко. "Фотографии были выше всяких ожиданий. Эта лисица подошла к камере всего спустя час после установки. Кажется, что на фото лисица смотрит прямо в глаза," - рассказал фотограф.
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