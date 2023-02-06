Нигерийцы, гуляющие с гиенами на поводках, возмутили публику

Когда южноафриканский фотограф Питер Хьюго увидел снимки мужчин из Нигерии, которые ходят по улицам с гиенами на поводках, он был в шоке. "Как кто-то может так издеваться над дикими животными?" - подумал Хьюго. Он узнал, что эти кадры были сделаны в нигерийском городе Лагос, а мужчины на фото - местные преступники. Через некоторое время фотограф решил самостоятельно посетить Лагос, чтобы заявить всему миру о такой жестокости. Однако, оказавшись там, он понял, что всё не так, как ему казалось изначально.