Нигерийцы, гуляющие с гиенами на поводках, возмутили публику

1991
11
Южноафриканский фотограф Питер Хьюго однажды увидел кадры, где нигерийские "преступники" ходят по улицам с гиенами на поводках. Они его сразу возмутили - как можно так обращаться с дикими животными? Он решил поехать в Нигерию, чтобы провести своё расследование. Всё оказалось не так, как он предполагал изначально..
Когда южноафриканский фотограф Питер Хьюго увидел снимки мужчин из Нигерии, которые ходят по улицам с гиенами на поводках, он был в шоке. "Как кто-то может так издеваться над дикими животными?" - подумал Хьюго. Он узнал, что эти кадры были сделаны в нигерийском городе Лагос, а мужчины на фото - местные преступники. Через некоторое время фотограф решил самостоятельно посетить Лагос, чтобы заявить всему миру о такой жестокости. Однако, оказавшись там, он понял, что всё не так, как ему казалось изначально.
Оказалось, что эти нигерийцы - не преступники, а Gadawan Kura, или "дрессировщики гиен". Они жили в трущобах на окраине деревни в Лагосе, и их основная деятельность - выступления с дрессированными животными в разных местах. Это - традиция, которая идёт уже несколько поколений. Кроме того, они занимаются продажей традиционных лекарств.
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Дрессировщики имеют официальные разрешения держать животных от правительства Нигерии. Именно поэтому они заботятся о благополучии гиен и других животных - звери живут в хороших условиях, потому что от них зависит жизнь самих дрессировщиков и их семей. "Европейцы часто волнуются о благополучии животных, упуская суть. Лучше спросить, почему дрессировщики вынуждены ловить диких животных, чтобы зарабатывать на жизнь. Или почему они экономически маргинализированы. Или почему Нигерия, шестой по величине экспортер нефти в мире, находится в таком печальном состоянии," - написал фотограф.
Эти фотографии вместе с высказываниями фотографа заставили многих людей задуматься о состоянии страны и более глубинных темах - а выводы для каждого свои.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну..в общем крупней любой бойцовской собаки в два раза.
У нас во дворе некоторые неадекваты из собаководов бультерьеров, пинчеров или бульдогов без намордников и поводков выгуливают...
А ведь преступник или нет в нормально стране определяет суд. Ну в таких странах как сша, британия, южноафриканская страна 3,14- аров они преступниками просто назначают неугодных. А почему эта тварь приехала в нигерию и фотографировала? Вот его я бы без жалости скормил этим гиенам. Вот интересно какую публику они возмутили?