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Нигерийцы, гуляющие с гиенами на поводках, возмутили публику

Нигерийцы, гуляющие с гиенами на поводках, возмутили публику

Автор:
06 февраля 2023 21:23
Сообщество : Животные
Метки: Африка   Разное   Фотографии   гиены   дикая природа   дикие животные   животные   природа   фото   фотографы   
1991
11
Южноафриканский фотограф Питер Хьюго однажды увидел кадры, где нигерийские "преступники" ходят по улицам с гиенами на поводках. Они его сразу возмутили - как можно так обращаться с дикими животными? Он решил поехать в Нигерию, чтобы провести своё расследование. Всё оказалось не так, как он предполагал изначально..
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Африка   Разное   Фотографии   гиены   дикая природа   дикие животные   животные   природа   фото   фотографы   
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16  комментариев
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353
Glot Remmy Полчаса назад
У меня гиены напомнили наших правителей из Латвии. Разве что на цепи у пиндосов.
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209
Вася Васильев 4 минуты назад
Честно думал что гиены поменьше... а тут толи негры мелковаты толи гиены специально крупные
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101k
Z_Павел Юрьевич_V 10 минут назад
Ага, европейцы, угробившие туеву хучу народу как своими руками, так и руками своих шестёрок, завозмущались "издевательствами над животными". Гниды лицемерные!
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 15 минут назад
нихрена эти животные оказывается какие здоровые относительно человеческой тушки...по ящику смотришь зоопередачи..они там в сравнении со львами и бегемотами маленькими кажутся))
Ну..в общем крупней любой бойцовской собаки в два раза.
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3k
yuriysand 20 минут назад
Это им повезло, что у них нефти нет.
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112
Андрей Л yuriysand 9 минут назад
Дурик, там нефти как говна у нас за мкадом
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27k
Юрьевич 21 минуту назад
Норм всё, на цепи и в намордниках. Что ещё надо то?
У нас во дворе некоторые неадекваты из собаководов бультерьеров, пинчеров или бульдогов без намордников и поводков выгуливают...
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1k
Просто прохожий 40 минут назад
"Южноафриканский фотограф Питер Хьюго однажды увидел кадры, где нигерийские "преступники" ходят по улицам с гиенами на поводках."
А ведь преступник или нет в нормально стране определяет суд. Ну в таких странах как сша, британия, южноафриканская страна 3,14- аров они преступниками просто назначают неугодных. А почему эта тварь приехала в нигерию и фотографировала? Вот его я бы без жалости скормил этим гиенам. Вот интересно какую публику они возмутили?
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28k
Ego sum qui sum 56 минут назад
стоило добавить, что и фотки и "возмущение публики" происходило в 2005-ом
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