Женщина выходила сиротку-бельчонка - и устроила ему фотосессию

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Жительница Канады спасла крохотного осиротевшего бельчонка. Малышка скребла лапками окно ее подвала, и женщина случайно услышала звуки. Не дождавшись мамы-белки, она решила - нужно помочь бедняжке.
Этот малыш скребся в окно подвала жительницы Монреаля, Канада, по имени Люси Баум (Lucy Baum). Выйдя на улицу, она увидела, как он направляется к дороге, и тут же остановила его. "Почитав информацию в интернете, мы решили подождать его маму, однако, в течение нескольких часов она так и не вернулась. Мы взяли его и отнесли в безопасное место," - рассказывает Люси.
Вместе с мужем Люси кормила бельчонка молоком из шприца по часам. После спасения Люси решила устроить фотосессию для бельчонка, и сделала много снимков: "Я работаю фотографом, и снимаю свадьбы и новорожденных малышей. Это был необычный опыт, и необычный новорожденный, но я не могла устоять! Этот малыш оказался таким милым, что я решила сделать ему целое портфолио," - говорит женщина.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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