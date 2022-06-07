Женщина выходила сиротку-бельчонка - и устроила ему фотосессию

Вместе с мужем Люси кормила бельчонка молоком из шприца по часам. После спасения Люси решила устроить фотосессию для бельчонка, и сделала много снимков: "Я работаю фотографом, и снимаю свадьбы и новорожденных малышей. Это был необычный опыт, и необычный новорожденный, но я не могла устоять! Этот малыш оказался таким милым, что я решила сделать ему целое портфолио," - говорит женщина.