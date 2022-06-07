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Женщина выходила сиротку-бельчонка - и устроила ему фотосессию

Женщина выходила сиротку-бельчонка - и устроила ему фотосессию

Автор:
07 июня 2022 21:10
Сообщество : Животные
Метки: белка   белки   дикая природа   дикие животные   животные   истории спасения   история спасения   природа   фото   фотографии   
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Жительница Канады спасла крохотного осиротевшего бельчонка. Малышка скребла лапками окно ее подвала, и женщина случайно услышала звуки. Не дождавшись мамы-белки, она решила - нужно помочь бедняжке.
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Источник:

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Метки: белка   белки   дикая природа   дикие животные   животные   истории спасения   история спасения   природа   фото   фотографии   
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2  комментария
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Александр Ломовицкий 2 часа назад
доброта спасет мир. жаль что далеко не все это понимают , и лишь малый процент тех кто понимает способен на поступок .
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62
Руслан Час назад
Красивый мелкий )))) Я двух кошаков с улицы забрал. Один вырос прям котяра матёрый, а второго до сих пор приходиться подлечивать(год прошел почти)....
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