Как выглядели бы персонажи любимых фильмов, если бы актёры соответствовали возрасту героев

А теперь перейдём как самому хрестоматийному примеру – «Д’Артаньян и три мушкетёра». Этот фильм любят многие зрители (и я, в том числе). Но даже самые верные его поклонники согласны, что многие актёры в фильме намного старше своих героев. В первой части я уже показывал, как могли бы выглядеть д’Артаньян и Миледи. Но там были фотографии Боярского и Тереховой в требуемом возрасте. Давайте же посмотрим, как справилась нейросеть с образами именно героев фильма.



Михаилу Боярскому, который сыграл д’Артаньяна, на момент съёмок было двадцать восемь лет.

Михаил Боярский в фильме "Д’Артаньян и три мушкетёра", Одесская киностудия, 1979 год