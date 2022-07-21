FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 6601 пост • 1177 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Как выглядели бы персонажи любимых фильмов, если бы актёры соответствовали возрасту героев

Как выглядели бы персонажи любимых фильмов, если бы актёры соответствовали возрасту героев

Автор:
21 июля 2022 10:52
Сообщество : Кино
Метки: кино   нейросеть   эксперимент   
2865
22
Молодого героя известной книги в экранизации сыграл возрастной актёр. Согласитесь – это довольно распространённая ситуация. Примеров этому масса и в мировом кино, и в отечественном. Достаточно вспомнить как 32-летняя Одри Хепберн играла 18-летнюю Холли в фильме «Завтрак у Тиффани» или нашу «Золушку», где главную героиню играла 37-летняя Янина Жеймо.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: кино   нейросеть   эксперимент   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Андрей Иванов 12 часов назад
По мушкетёрам и Войне и Миру - тогда 40 лет - это уже старик. И это не просто блажь, Люди реально выглядели, да и чувствовали себя, старше и зачастую намного. Так что истина где-то посередине. Лет по 5 накинуть стоит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−41
300n Час назад
Надежде Румянцевой в «Девчатах» было 30 лет, а играла 18-летнюю Тосю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Егерь 8 часов назад
Какая милаха))

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Vlamir 8 часов назад
В прежние времена было несколько другое отношение к возрасту, особенно женщин.

Марья Гавриловна из «Метели» Пушкина была уже немолода: «Ей шел 20-й год».

Старухе-процентщице из романа Достоевского «Преступление и наказание» было 42 года.

Из записок 16-летнего Пушкина: «Николай Михайлович Карамзин был старше всех собравшихся. Ему было тридцать четыре года возраст угасания».

А сколько лет было еще одной пушкинской старухе из «Сказки о рыбаке и рыбке»? Знаете? Старик со старухой прожили 30 лет и три года. А если учесть, что замуж тогда выдавали лет в 13, то старухе было лет 46. Кто из наших современниц согласится, чтобы их в таком возрасте называли старухами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
livaneth 8 часов назад
Боярскому, конечно было 28. Но брали артиста, похожего на восемнадцатилетнего, да еще и гримировали. Некоторые горцы в восемнадцать уже заросшие бородищей по самые глаза бывают.
А Золушку в исполнении Янины Жеймо спасло плохое качество кинопленки. Зернистость крупная. Объектив камеры не очень. Недостатки картинки приходится нивелировать воображением.
В принципе, этот фильм и окрашивать не стоило.
ЗЫ: Кстати, за такую девочку в фильме о любви, по нынешним временам, у режиссера могли бы случиться неприятности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Nataly 8 часов назад
Не факт, что герои могли выглядеть так. Могли и старше. Время было другое и условия. Но не на двадцать лет, конечно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
alex9845 9 часов назад
Ну 37 летняя золушка это конечно тот ещё кринж. Одри хотя бы в свои 32 легко выглядела юной девушкой. А так многие хотели польстить себе, как тот же Бондарчук с лицом за 50 играть 25 летнего и свою женушку пихнуть туда же. Или Табаков молодящийся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
229
Gigantes alex9845 Час назад
Что такое кринж???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Статуя 10 часов назад
Прикольно. ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
fin4all 10 часов назад
А к чему такие сложности с нейросетями? не логичнее ли было взять фотографии актеров в молодости? или важен именно сам факт использования нейросетей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Горбовский 11 часов назад
в другую сторону тоже примеров немеряно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Copycat 12 часов назад
это как в американских фильмах 16ти летних подростков играют 27ми летние
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
457
Джонни 12 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
457
Джонни Похабыч 11 часов назад
чот я не помню такую, наверное это в школе, ибо один из первых фильмов "Хакеры", в 20 лет она уже была такая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Natalia 12 часов назад
Быстрицкая... мой кумир. Невероятная актриса, одним взглядом могла передать то. что другим надо рассказывать. Одна ее речь, манеры, умение перевоплощаться в персонажи. Восхитительная актриса и потрясающая женщина. Таких больше не было и не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
310
Lexx 12 часов назад
Анна Австрийская 1601 г.р. На момент когда д’Артаньян гонял за подвесками (1625г), ей получается было 24 года.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
АРОН
Всю жизнь работаю врачом
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

545204



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Яву-Яву», взял я на халяву: что стало с главной мечтой всех советских парней и где ее теперь выпускают
«Яву-Яву», взял я на халяву: что стало с главной мечтой всех советских парней и где ее...
Кидалы обманули таксиста и убежали, не заплатив за поездку - но за это он их жёстко наказал
Кидалы обманули таксиста и убежали, не заплатив за поездку - но за это он их жёстко...
События на Украине 20- 21 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 20- 21 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Кайли Дженнер раскритиковали за любовь к частным самолётам и "отрыв от реальности"
Кайли Дженнер раскритиковали за любовь к частным самолётам и "отрыв от реальности"
Громкие события в шоу-бизнесе 70-х годов, которые потрясли мир
Громкие события в шоу-бизнесе 70-х годов, которые потрясли мир
5 рекомендаций , как не проворонить остаток лета
5 рекомендаций , как не проворонить остаток лета
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень плохая галактика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Разное#история#аварии#люди#Россия#автомобили#автомир#Еда
#Юмор#интересное#животные#подборка#дтп#новости#сатира#США#удивительное рядом#истории
#прикол#факты#картинки#в мире#забавно#сарказм#Ynews#авто аварии#маразм#кино
5 рекомендаций , как не проворонить остаток лета 5 рекомендаций , как не проворонить остаток лета Народные артисты СССР, дебют которых в кино начался сразу с главной роли Народные артисты СССР, дебют которых в кино начался сразу с главной роли Как бы выглядели диснеевские злодеи в реальной жизни Как бы выглядели диснеевские злодеи в реальной жизни Как изменились актёры вампирской саги «Сумерки» Как изменились актёры вампирской саги «Сумерки» 10 плохих фильмов, съёмки которых тем не менее стали началом романа звёздных пар 10 плохих фильмов, съёмки которых тем не менее стали началом романа звёздных пар 15 крутых и высоко оценённых мультфильмов, которые были сделаны не в Голливуде 15 крутых и высоко оценённых мультфильмов, которые были сделаны не в Голливуде

На что жалуетесь?

Вернуться