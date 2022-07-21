Как выглядели бы персонажи любимых фильмов, если бы актёры соответствовали возрасту героев

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Молодого героя известной книги в экранизации сыграл возрастной актёр. Согласитесь – это довольно распространённая ситуация. Примеров этому масса и в мировом кино, и в отечественном. Достаточно вспомнить как 32-летняя Одри Хепберн играла 18-летнюю Холли в фильме «Завтрак у Тиффани» или нашу «Золушку», где главную героиню играла 37-летняя Янина Жеймо.
Но давайте пофантазируем, как бы выглядели известные герои фильмов, если бы актёры были в том возрасте, который указан в литературном первоисточнике или оригинальном сценарии.
К сожалению, найти фотографии актёров в необходимом возрастном интервале довольно тяжело. Поэтому на помощь приходит нейросеть, благо программ на её основе уже довольно много.
К сожалению, найти фотографии актёров в необходимом возрастном интервале довольно тяжело. Поэтому на помощь приходит нейросеть, благо программ на её основе уже довольно много.
Та же Золушка. Как я уже сказал, сыгравшей эту роль Янине Жеймо было уже 37 лет.
Янина Жеймо в фильме "Золушка", Ленфильм, 1947 год
Янина Жеймо в фильме "Золушка", Ленфильм, 1947 год
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Но по сказке Золушка молодая девушка, лет шестнадцати. И выглядеть она должна была как-то так.
Изображение, сгенерированное нейронной сетью
Изображение, сгенерированное нейронной сетью
А теперь перейдём как самому хрестоматийному примеру – «Д’Артаньян и три мушкетёра». Этот фильм любят многие зрители (и я, в том числе). Но даже самые верные его поклонники согласны, что многие актёры в фильме намного старше своих героев. В первой части я уже показывал, как могли бы выглядеть д’Артаньян и Миледи. Но там были фотографии Боярского и Тереховой в требуемом возрасте. Давайте же посмотрим, как справилась нейросеть с образами именно героев фильма.
Михаилу Боярскому, который сыграл д’Артаньяна, на момент съёмок было двадцать восемь лет.
Михаил Боярский в фильме "Д’Артаньян и три мушкетёра", Одесская киностудия, 1979 год
Михаилу Боярскому, который сыграл д’Артаньяна, на момент съёмок было двадцать восемь лет.
Михаил Боярский в фильме "Д’Артаньян и три мушкетёра", Одесская киностудия, 1979 год
А Дюма описывал прибывшего за славой в Париж гасконца, как юношу, которому было около восемнадцати.
Изображение, сгенерированное нейронной сетью
Изображение, сгенерированное нейронной сетью
Миледи сыграна тридцатипятилетней Маргаритой Тереховой.
Маргарита Терехова в фильме "Д’Артаньян и три мушкетёра", Одесская киностудия, 1979 год
Маргарита Терехова в фильме "Д’Артаньян и три мушкетёра", Одесская киностудия, 1979 год
На роль Анны Австрийской режиссёр пригласил Алису Фрейндлих. Ей было на момент начала съёмок сорок четыре года.
Алиса Фрейндлих в фильме "Д’Артаньян и три мушкетёра", Одесская киностудия, 1979 год
Алиса Фрейндлих в фильме "Д’Артаньян и три мушкетёра", Одесская киностудия, 1979 год
А супруге Людовика XIII на момент начала романа не было и двадцати пяти.
Изображение, сгенерированное нейронной сетью
Изображение, сгенерированное нейронной сетью
Самого Людовика, короля Франции, сыграл Олег Табаков. Актёру было сорок три года.
Олег Табаков в фильме "Д’Артаньян и три мушкетёра", Одесская киностудия, 1979 год
Олег Табаков в фильме "Д’Артаньян и три мушкетёра", Одесская киностудия, 1979 год
Но король был младше своей супруги на 5 дней. Ему также было 24 года.
Изображение, сгенерированное нейронной сетью
Изображение, сгенерированное нейронной сетью
Другой яркий пример – Нина Соломатина в фильме "Карнавал". Сыгравшей её Ирине Муравьёвой было уже за тридцать.
Ирина Муравьёва в фильме "Карнавал", киностудия имени Горького, 1981 год
Ирина Муравьёва в фильме "Карнавал", киностудия имени Горького, 1981 год
Пьер Безухов. В нашей экранизации романа «Война и мир» этого персонажа сыграл режиссёр фильма Сергей Бондарчук, которому было уже за сорок пять.
Сергей Бондарчук в фильме "Война и мир", Мосфильм, 1965 год
Сергей Бондарчук в фильме "Война и мир", Мосфильм, 1965 год
Но на начало повествования Лев Толстой описывал Безухова, как молодого человека лет двадцати. То есть выглядеть он на начало действия должен был как-то так.
Изображение, сгенерированное нейронной сетью
Изображение, сгенерированное нейронной сетью
В том же фильме Бондарчук отдал роль Элен Курагиной своей супруге Ирине Скобцевой, которой было в то время около сорока.
Ирина Скобцева в фильме "Война и мир", Мосфильм, 1965 год
Ирина Скобцева в фильме "Война и мир", Мосфильм, 1965 год
Похожая ситуация у героев фильма «Тихий Дон». И если с Аксиньей это ещё не так сильно заметно – Элине Быстрицкой было около тридцати.
Элина Быстрицкая в фильме "Тихий Дон", киностудия имени Горького, 1957 год
Элина Быстрицкая в фильме "Тихий Дон", киностудия имени Горького, 1957 год
А Аксинье на начало действия романа не больше двадцати двух.
Изображение, сгенерированное нейронной сетью
Изображение, сгенерированное нейронной сетью
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: кино нейросеть эксперимент
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А Золушку в исполнении Янины Жеймо спасло плохое качество кинопленки. Зернистость крупная. Объектив камеры не очень. Недостатки картинки приходится нивелировать воображением.
В принципе, этот фильм и окрашивать не стоило.
ЗЫ: Кстати, за такую девочку в фильме о любви, по нынешним временам, у режиссера могли бы случиться неприятности.