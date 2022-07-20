10 плохих фильмов, съёмки которых тем не менее стали началом романа звёздных пар

Вы наверняка слышали, что 16 июля 2022 года Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились спустя почти 20 после того, как они впервые помолвились в 2003 году. А знаете ли вы, при каких обстоятельствах они познакомились? Отвечаем: на съёмках фильма «Джильи» — одной из худших комедий всех времён, разгромленной критиками и зрителями, провалившейся в прокате, получившей шесть «Золотых малин» и ставшей низшей точкой в кинокарьерах и Аффлека, и Лопес.

Удивительный момент для того, чтобы найти свою половинку! Но актёрам, по всей видимости, неуспешность фильма была по боку, ведь они нашли друг друга! (Хоть потом и расстались из-за излишнего внимания СМИ и сошлись лишь спустя почти два десятилетия.)

Начнём с уже упомянутых Бена и новоиспечённой Дженнифер Линн Аффлек.

Джильи (2003)