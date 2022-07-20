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10 плохих фильмов, съёмки которых тем не менее стали началом романа звёздных пар

10 плохих фильмов, съёмки которых тем не менее стали началом романа звёздных пар

Автор:
20 июля 2022 13:22
Сообщество : Кино
Метки: Жизнь   актеры   кино   роль   судьба   фильм   фото   
1531
11

Давайте посмотрим, какие звёздные пары образовывались во время съёмок откровенно неважных фильмов. Таким образом провал картины для них компенсировался любовью, из-за чего этот этап их жизни имел счастливый финал.

Вы наверняка слышали, что 16 июля 2022 года Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились спустя почти 20 после того, как они впервые помолвились в 2003 году. А знаете ли вы, при каких обстоятельствах они познакомились? Отвечаем: на съёмках фильма «Джильи» — одной из худших комедий всех времён, разгромленной критиками и зрителями, провалившейся в прокате, получившей шесть «Золотых малин» и ставшей низшей точкой в кинокарьерах и Аффлека, и Лопес.

Удивительный момент для того, чтобы найти свою половинку! Но актёрам, по всей видимости, неуспешность фильма была по боку, ведь они нашли друг друга! (Хоть потом и расстались из-за излишнего внимания СМИ и сошлись лишь спустя почти два десятилетия.)


Начнём с уже упомянутых Бена и новоиспечённой Дженнифер Линн Аффлек.


Джильи (2003)

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Оценки: КиноПоиск 5.6; IMDb 2.3.

Зато на съёмках познакомились Бен Аффлек и Дженнифер Лопес! И получили по «Золотой малине» как худший актёр и актриса соответственно, а ещё общую антинаграду как худший актёрский дуэт. Но зато они поженились (спустя 20 лет).


Зелёный фонарь (2011)


Оценки: КиноПоиск 5.9; IMDb 5.5.

Зато на съёмках познакомились Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли! Пара жената с 2012 года.


Фантастическая четвёрка (2005)


Оценки: КиноПоиск 6.7; IMDb 5.7.

Зато на съёмках познакомились Джессика Альба и Кэш Уоррен! Пара жената с 2008 года. Уоррен — кинопродюсер, который в тот момент работал ассистентом режиссёра фильма.

Вы не поверите, но далее нас ждёт фильм…


Фантастическая четвёрка (2015)


Оценки: КиноПоиск 4.3; IMDb 4.3.

Зато на съёмках познакомились Кейт Мара и Джейми Белл! Пара жената с 2017 года. Удивительно то, что Кейт Мара и Джессика Альба играли роль одной и той же героини — Сьюзан Шторм. А вот Джейми Белл сыграл роль Существа, большую часть экранного времени пребывая в образе огромного каменного изваяния.


Дом грёз (2011)


Оценки: КиноПоиск 6.9; IMDb 6.0.

Зато на съёмках познакомились Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс! Пара жената с 2011 года.


Полночь на злаковом поле (2021)


Оценки: КиноПоиск 5.8; IMDb 4.4.

Зато на съёмках познакомились Меган Фокс и Колсон Бэйкер! Актриса и музыкант, известный как Machine Gun Kelly, встречаются с 2020 года.


Эксперты (1989)


Оценки: КиноПоиск 5.8; IMDb 4.8.

Зато на съёмках познакомились Джон Траволта и Келли Престон! Актёры были женаты с 1991 года до смерти Престон в 2020 году.


Любовный переплёт (2011)

Оценки: КиноПоиск 6.2; IMDb 5.8.

Зато на съёмках познакомились Лейтон Мистер и Адам Броди! Пара жената с 2014 года. Кстати, по сюжету фильма героиня Лейтон вместо того, чтобы заинтересоваться персонажем Адама Броди, неожиданно сходится с его отцом в исполнении Хью Лори.


Я знаю, что вы сделали прошлым летом (1997)


Оценки: КиноПоиск 6.7; IMDb 5.8.

Зато на съёмках познакомились Сара Мишель Геллар и Фредди Принц! Пара жената с 2002 года. Кстати, по сюжету фильма Геллар и Принц не играли пару — героиня Сары встречалась с персонажем Райана Филлиппа, а герой Фредди с персонажем Дженнифер Лав Хьюитт.


Вечер (2007)


Оценки: КиноПоиск 6.8; IMDb 6.427% от критиков).

Зато на съёмках познакомились Клэр Дэйнс и Хью Дэнси! Пара жената с 2009 года.

Источник:

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Метки: Жизнь   актеры   кино   роль   судьба   фильм   фото   
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10  комментариев
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30k
Игорь 2 часа назад
познакомились Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс! Пара жената с 2011 года.
=========
Вроде же была инфа из достоверных источников (
) - из интернета - что Бонд то гомосятина по жизни.
И как теперь обычным людям верить интернетам?! :-)
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10k
Hunson Abadeer 47 минут назад
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6k
Алекс Крайчек 2 часа назад
Моя прекрасная няня. КиноПоиск 4.8; IMDb 4.6.
"Зато на съемках познакомились....." (с)
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3k
Copycat 2 часа назад
до этого поста не знал что фантастическая 4ка 2005 - плохой фильм, я тогда в школде учился когда она вышла, мне понравилось, а значит не чем не хуже чем какое нибудь иное кино про супер героев для среднего школьника сейчас
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