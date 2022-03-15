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Нейросеть создала персонажей «Гарри Поттера» по описанию из книг

Нейросеть создала персонажей «Гарри Поттера» по описанию из книг (21 фото)

Автор:
15 марта 2022 09:59
Сообщество : Кино
Метки: гарри поттер   кино   книга   нейросеть   персонаж   фото   
1040
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Если говорить о сравнении книг и фильмов, снятых по этим самым книгам, то как правило фильмы значительно проигрывают, за редким исключением. Одной из причин можно назвать сформированный читателем образ персонажей.

Даже опираясь на описание, при прочтении каждый сам придумывает внешность и голоса героев, и, конечно же, это практически нереально перенести в видеоформат.


Желая увидеть, как могли бы выглядеть герои поттерианы, описанные Джоан Роулинг в своих книгах, пользовательница reddit под ником lettuceown обратилась к искусственном интеллекту на сайте artbreeder. Что ж, некоторые персонажи значительно отличаются от своих кинематографических коллег.


Гарри Поттер

×
×

Гермиона Грейнджер


Рон Уизли


Полумна Лавгуд


Невилл Долгопупс


Фред и Джордж Уизли


Драко Малфой


Профессор Северус Снегг


Профессор Римус Люпин


Профессор Минерва МакГонагалл


Джеймс Поттер


Лили Поттер


Люциус Малфой


Нарцисса Малфой


Беллатриса Лестрейндж


Флёр Делакур


Виктор Крам


Джинни Уизли


Сириус Блэк


Лорд Волан-де-Морт


Готовы поспорить, что и сейчас найдутся те, кому не очень понравился результат работы искусственного интеллекта. Да, человеческую индивидуальную фантазию ещё никому не удалось переплюнуть!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: гарри поттер   кино   книга   нейросеть   персонаж   фото   
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Наталья 47 минут назад
Норм
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904
Hallo FreeSpace 45 минут назад
О , прикольно )
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