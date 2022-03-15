Нейросеть создала персонажей «Гарри Поттера» по описанию из книг

Даже опираясь на описание, при прочтении каждый сам придумывает внешность и голоса героев, и, конечно же, это практически нереально перенести в видеоформат.





Желая увидеть, как могли бы выглядеть герои поттерианы, описанные Джоан Роулинг в своих книгах, пользовательница reddit под ником lettuceown обратилась к искусственном интеллекту на сайте artbreeder. Что ж, некоторые персонажи значительно отличаются от своих кинематографических коллег.





Гарри Поттер