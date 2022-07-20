"Народные артисты СССР, дебют которых в кино начался сразу с главной роли"...

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Чаще актёры начинают с ролей эпизодических и постепенно получают сначала эпизод со словами, потом уже побольше экранного времени и уж потом, если всё хорошо, приходит и главная роль.
Иногда в эпизодах можно играть годами и некоторые актёры становились настоящими королями этого жанра. А вот некоторые сразу стартовали с главных ролей.
Юрий Соломин
В фильме "Бессонная ночь " (1960 год) главную роль сыграл Юрий Соломин, которого в 1957 году приняли в труппу Малого театра, где он служит до сих пор.
Звание Народного артиста Юрий Мефодьевич получил в 1988 году и в том же стал художественным руководителем Малого театра.
Звание Народного артиста Юрий Мефодьевич получил в 1988 году и в том же стал художественным руководителем Малого театра.
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Олег Табаков
Фильм "Тугой узел", ставший для Табакова дебютным, зрители смогли посмотреть лишь через 30 лет после окончания съёмок. Случайно или намеренно, но выход картины был приурочен к получению Олегом Павловичем звания Народного артиста.
Основанная им "Табакерка" сейчас называется Московским театром Олега Табакова, а недалеко от театра актёру поставлен памятник.
Основанная им "Табакерка" сейчас называется Московским театром Олега Табакова, а недалеко от театра актёру поставлен памятник.
Василий Лановой
У Ланового дебют случился в фильме "Аттестат зрелости". Василий Семёнович всю жизнь служил в театре им. Вахтангова, в который его приняли сразу же после окончания Щукинского училища.
Лановой занимался не только кино и театром, но и декламацией. Читал стихотворения, записывал литературно-поэтические композиции. В 1985 году его удостоили звания Народного артиста.
Лановой занимался не только кино и театром, но и декламацией. Читал стихотворения, записывал литературно-поэтические композиции. В 1985 году его удостоили звания Народного артиста.
Олег Ефремов
"Первый эшелон" стал первым фильмом Олега Николаевича. Он был великолепным актёром и режиссёром и в разные годы руководил разными театрами: сначала был "Современник", потом МХАТ им. Горького и последним был МХТ им. Чехова. Помимо этого он также 50 лет преподавал. Своего Народного артиста Олег Ефремов получил в 1976 году.
Михаил Ульянов
Михаил Александрович дебютировал в картине Егорова "Они были первыми". Он тоже был вахтанговцем и свою жизнь связал с одноимённым театром.
Звание Народного артиста Ульянов получил 1969 году, а с 1987 года стал руководить театром им. Вахтангова. Несколько лет он был главой Союза театральных деятелей России.
Звание Народного артиста Ульянов получил 1969 году, а с 1987 года стал руководить театром им. Вахтангова. Несколько лет он был главой Союза театральных деятелей России.
Юлия Борисова и Клара Лучко
Они ровесницы, обе родились в 1925 году и обе дебютировали в картине "Три встречи".
Две прекрасные советские актрисы с такими разными творческими судьбами. Клара Лучко отдала свою жизнь кино, а вот Юлия Борисова - театру. Зато Борисова получила звание Народной артистки уже в 1969 году, а Лучко лишь в 1985 году.
Две прекрасные советские актрисы с такими разными творческими судьбами. Клара Лучко отдала свою жизнь кино, а вот Юлия Борисова - театру. Зато Борисова получила звание Народной артистки уже в 1969 году, а Лучко лишь в 1985 году.
Источник:
АНТИФИШКИ
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22 минуты назад Комментарий к фото
А Михаил точно его сын? Яблоко от яблони НУ очень далеко укатилось!>
По крайней мере, у них есть общая черта - алкоголизм, к сожалению. Пьяные выходки и запои Ефремова-старшего общеизвестны и сохранились в воспоминаниях сослуживцев. Но масштаб личностей, конечно, несоизмерим, да.
Что вообще за намеки! И так все знают, что в СССР все осуществлялось через административку и бюрократию. Потому и Союз развалили. Но там хоть какая-то дискуссия между кланами была А тут прямо - вот мол, все предопределено заранее. Некрасиво, товарищи. . .
Но внесу небольшую ложку дёгтя. А Михаил точно его сын? Яблоко от яблони НУ очень далеко укатилось!
И Олег Николаевич также имел большие проблемы с алкоголем, так что это семейная беда, причем коллеги, родственники и друзья Ефремова-старшего рассказывали, что он тоже творил дичь и устраивал скандалы.
Причем проблемы были настолько большие, что даже гастроном на первом этаже дома, где они жили, стали местные называть "ефремовским" - это рассказывала дочь актёра.