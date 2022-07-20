"Народные артисты СССР, дебют которых в кино начался сразу с главной роли"...

"Первый эшелон" стал первым фильмом Олега Николаевича. Он был великолепным актёром и режиссёром и в разные годы руководил разными театрами: сначала был "Современник", потом МХАТ им. Горького и последним был МХТ им. Чехова. Помимо этого он также 50 лет преподавал. Своего Народного артиста Олег Ефремов получил в 1976 году.