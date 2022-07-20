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Народные артисты СССР, дебют которых в кино начался сразу с главной роли

Народные артисты СССР, дебют которых в кино начался сразу с главной роли

Автор:
20 июля 2022 19:39
Сообщество : RealFishki
Метки: Советские актёры   биография   интересное   кино   советское кино   факты   
1027
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Чаще актёры начинают с ролей эпизодических и постепенно получают сначала эпизод со словами, потом уже побольше экранного времени и уж потом, если всё хорошо, приходит и главная роль.
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Источник:

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Метки: Советские актёры   биография   интересное   кино   советское кино   факты   
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6  комментариев
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234k
Rusbond Час назад
Вот это Звезды!
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−140
Thomsen 48 минут назад
<NAZARETH
22 минуты назад Комментарий к фото
А Михаил точно его сын? Яблоко от яблони НУ очень далеко укатилось!>

По крайней мере, у них есть общая черта - алкоголизм, к сожалению. Пьяные выходки и запои Ефремова-старшего общеизвестны и сохранились в воспоминаниях сослуживцев. Но масштаб личностей, конечно, несоизмерим, да.
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4k
Горожанин 56 минут назад
"Народные артисты СССР, дебют которых в кино начался сразу с главной роли"...

Что вообще за намеки! И так все знают, что в СССР все осуществлялось через административку и бюрократию. Потому и Союз развалили. Но там хоть какая-то дискуссия между кланами была А тут прямо - вот мол, все предопределено заранее. Некрасиво, товарищи. . .
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916k
NAZARETH (модер) Час назад
Комментарий к фото
Замечательный пост !!!
Но внесу небольшую ложку дёгтя. А Михаил точно его сын? Яблоко от яблони НУ очень далеко укатилось!
Ссылка youtu.be
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