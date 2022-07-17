Баба Яга из фильма о Маше и Вите продолжает колдовать на сцене

Позже, в шестидесятых годах, у нас показывали телеверсию спектакля с переводом на русский язык миланского Пикколо-театра под названием «Арлекино, слуга двух господ». Но экранизацию именно Владимира Воробьева с Константином Райкиным в роли Труффальдино и многие критики, и зрители пока считают лучшей. И не только по игре актеров, но и по музыкальному оформлению песнями композитора Александра Колкера на стихи Кима Рыжова.