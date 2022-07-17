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Баба Яга из фильма о Маше и Вите продолжает колдовать на сцене

Баба Яга из фильма о Маше и Вите продолжает колдовать на сцене

Автор:
17 июля 2022 09:42
Сообщество : Кино
Метки: Валентина Кособуцкая   актриса   кино   роль   факты   фильм   фото   
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Так сложилось, что актриса Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Валентина Кособуцкая привлекала кинорежиссеров в основном на роли мистических и сказочных героев – колдуньи, ведьмы и им подобные.

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В фильмографии актрисы около сорока картин, и в десяти из них она играла именно такие роли.


Тем не менее, прославилась актриса в двух других кинообразах. Это роль миссис Смит в «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и роль Беатриче Распони в фильме Владимира Воробьева «Труффальдино из Бергамо».


Выбор на роль Беатриче именно Валентины Кособуцкой стал большой удачей Воробьева, когда он ставил эту музыкальную комедию еще на сцене своего театра. Известную пьесу Карло Гольдони «Слуга двух господ» ставили во многих театрах. В нашей стране её впервые экранизировали в 1953 году как телеверсию спектакля Большого драматического театра.


Позже, в шестидесятых годах, у нас показывали телеверсию спектакля с переводом на русский язык миланского Пикколо-театра под названием «Арлекино, слуга двух господ». Но экранизацию именно Владимира Воробьева с Константином Райкиным в роли Труффальдино и многие критики, и зрители пока считают лучшей. И не только по игре актеров, но и по музыкальному оформлению песнями композитора Александра Колкера на стихи Кима Рыжова.


Почти полвека Валентина Григорьевна Кособуцкая выступает на сцене Театра музыкальной комедии в Санкт-Петербурге, где сыграны десятки ролей. Особенно хороша актриса в острохарактерных, гротесковых ролях.

На сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии.


Не забывает она и про кино. Недавно на канале ТВЦ прошла премьера нового телесериала «Сто лет пути» по детективному роману Татьяны Устиновой, где актриса играет одну из ролей первого плана.

Есть еще одно немаловажное обстоятельство, говорящее о высоком актёрском мастерстве Валентины Кособуцкой. Её ни разу никто не переозвучивал. Все реплики своих героинь и героев, а также вокальные партии она всегда исполняет только сама.


Заслуженная артистка России Валентина Григорьевна Кособуцкая в 2008 году получила «Золотую маску» в номинации «Лучшая женская роль в оперетте» за роль Кристины Иллишхази в оперетте Хуска «Баронесса Лили». А в 2015 году ей была вручена премия «Золотой софит» в номинации «Лучшая женская роль в оперетте и мюзикле» за роль Леди Болочковой в спектакле постановки Корнелиуса Балтуса «Голливудская дива».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Валентина Кособуцкая   актриса   кино   роль   факты   фильм   фото   
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1  комментарий
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Ваня 10 минут назад
здоровья ей отменного, а роли ее знаем и любим!!!
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GoodNeon

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