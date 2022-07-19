Как изменились актёры вампирской саги «Сумерки»

Сегодня с момента выхода на экраны последней серии саги «Сумерки» прошло уже 10 лет! В честь этого предлагаю вам посмотреть, что же стало с актёрским составом и как изменились герои легендарной вампирской саги.
Всех любителей поностальгировать и почувствовать себя уже немножко немолодыми приглашаем заглянуть и почитать этот пост. Недавно ли был 2008 год, когда только-только вышла первая часть нашумевшей саги о любви и покорила своей историей всех девчонок подростков, которые стали терпеливо ждать своего Эдварда Каллена.
Белла Свон (Кристен Стюарт)
В 2021 году на экраны вышла ещё одна важная премьера для Кристен Стюарт — «Спенсер: Тайна принцессы Дианы». Девушка отлично вжилась в роль принцессы Дианы, а фильм был по достоинству оценён зрителями.
Чарли Свон (Билли Бёрк)
Эдвард Каллен (Роберт Паттинсон)
Покоритель в своё время женских сердец также активно продолжает свою карьеру актёра. От вампиров Роберт Паттинсон перешёл к бэтменам, поэтому в этом году его поклонники уже могут наслаждаться игрой актёра в роле супергероя в фильме «Бэтмен».
Карлайл Каллен (Питер Фачинелли)
Эсме Каллен (Элизабет Ризер)
Элис Каллен (Эшли Грин)
Джейкоб Блэк (Тэйлор Лотнер)
Ох, уж это постоянное противостояние между Эдвардом и Джейкобом, а как поклонники нашумевшей саги о любви делились на два лагеря, каждый из которых пытался отстоять своего любимчика, не забудет никто! Однако оба парня успели побывать в главных ролях, только кто-то просто это делал чаще, чем Тэйлор Лотнер. Сейчас Тэйлор наслаждается семейной жизнью, но его фанаты не теряют надежды снова увидеть актёра в скором времени на экранах.
Джаспер Хэйл (Джексон Рэтбоун)
Виктория (Рашель Лефевр)
Ренесми Каллен (Маккензи Фой)
Актриса и модель Маккензи Фой также стремительно выросла на наших глазах, как она это делала и в фильме «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2». Теперь юная и очаровательная девушка продолжает расти как актриса и сниматься в новых для неё проектах. Кроме вампирской саги «Сумерки» девушка стала известна по своим ролям в фильмах «Интерстеллар» и «Щелкунчик и четыре королевства».
Лоран (Эди Гатеги)
Розали Хэйл (Никки Рид)
Эммет Каллен (Келлан Латс)
Источник:
АНТИФИШКИ
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