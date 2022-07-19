Как изменились актёры вампирской саги «Сумерки»

Ох, уж это постоянное противостояние между Эдвардом и Джейкобом, а как поклонники нашумевшей саги о любви делились на два лагеря, каждый из которых пытался отстоять своего любимчика, не забудет никто! Однако оба парня успели побывать в главных ролях, только кто-то просто это делал чаще, чем Тэйлор Лотнер. Сейчас Тэйлор наслаждается семейной жизнью, но его фанаты не теряют надежды снова увидеть актёра в скором времени на экранах.

Джаспер Хэйл (Джексон Рэтбоун)