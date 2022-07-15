Фараонов филин: Там, где другие чувствуют лишь адскую жару, он чувствует себя королём. Стал альфа-хищником раскалённых пустынь

Как и другие совы, филин-фараон терпеть не может кочевой образ жизни, поэтому каждый из них старается застолбить за собой кусок просторного ничего площадью около 5 километров квадратных. Главное условие, чтобы на этой территории присутствовал утес, парочка скал или больших камней — словом, уголок, где можно пересидеть адски жаркий день. А что, даже альфы страдают от неприятной погоды.