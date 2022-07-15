Фараонов филин: Там, где другие чувствуют лишь адскую жару, он чувствует себя королём. Стал альфа-хищником раскалённых пустынь

Как вы представляете альфа-хищника? Наверняка это кто-то когтистый, зубастый и массивный — брутальная зверюга, на которую и смотреть страшно. Но в природе, чтобы быть альфой не обязательно иметь выдающиеся характеристики. Иногда достаточно просто не иметь конкурентов. Так, например, свезло фараонову филину!
Птах, прямо скажем, не выдающийся — даже среди своих родственников филин в победителях по габаритам, если считать с конца. Скромная кремово-пятнистая тушка птицы в длину не больше полуметра, а масса не превышает 2 кг. Однако даже с такими характеристиками животина умудрилась стать доминирующим хищником на свой земле.
А чтобы этот статус не оспорил какой-нибудь наглый орел или другой филин, пернатый забрался в самые засушливые территории Африки и Аравийского полуострова. Там, среди голых, истертых ветром скал и каменистых пустошей, птах чувствует себя королем, потому что другие чувствуют только невыносимую жару.
Как и другие совы, филин-фараон терпеть не может кочевой образ жизни, поэтому каждый из них старается застолбить за собой кусок просторного ничего площадью около 5 километров квадратных. Главное условие, чтобы на этой территории присутствовал утес, парочка скал или больших камней — словом, уголок, где можно пересидеть адски жаркий день. А что, даже альфы страдают от неприятной погоды.
Когда день закончится, и желудок начнет громко рассуждать о внутренней пустоте, для филина наступает время показать всей пустынной живности, кто тут папочка. Вся потенциальная добыча к этому времени как раз выползает из своих убежищ. Грызуны, рептилии, насекомые и даже скорпионы — никто не уйдёт от лап голодного филина.
Такая непривередливость к еде и условиям жизни позволяют филинам строить семейное счастье, не оглядываясь на конкурентов и врагов. Просто потому, что их нет. Гнездышко птахи организовывают среди скал и камней, в небольших пещерках, ущельях, чужом гнезде. Одна пара выбрала своей жилплощадью воистину фараоново строение — семья филинов устроила дом прямо на египетских пирамидах.
На одноразовую интрижку филин не разменивается — своего партнёра он выбирает один раз и на всю жизнь. Заботу о потомстве, несмотря на статус альфы, родители также делят пополам. Мама-филин целый месяц высиживает яйца, а папа-филин терроризирует мелкую живность за двоих, обеспечивая хлебом (точнее, мясом) себя и свою семью.
Когда птенцы уже будут распакованы, прокормом 2-4 голодных ртов занимаются уже оба родителя. Через 4 недели молодёжь полностью оперится и улетит из гнезда. Но далеко от отчего дома малые не уходят. Родители будут поддерживать маленького, но доминирующего хищника пустынь ещё пару месяцев. До тех пор, пока он не станет полностью самостоятельным.
Источник:
АНТИФИШКИ
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