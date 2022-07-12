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С каким производственным адом пришлось столкнуться Рязанову на съемках комедии «Невероятные приключения итальянцев в России»

С каким производственным адом пришлось столкнуться Рязанову на съемках комедии «Невероятные приключения итальянцев в России»

Автор:
12 июля 2022 09:38
Сообщество : Кино
Метки: Невероятные приключения итальянцев в России   Эльдар Рязанов   актеры   кино   роль   факты   фильм   фото   
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В 1970-ом году Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский отправили в Госкино сценарий с рабочим названием «Спагетти по-русски». Сюжет этой истории рассказывал о группе итальянцев, которые отчаянно пытались найти в Ярославле клад. Им противодействовал советский милиционер, перед которым стояла задача не позволить вывезти сокровища из страны.

В Госкино идею не одобрили, сказав примерно следующее: - «Иностранцы тут какие-то алчные и жуликоватые получились». У Рязанова и Брагинского был шанс переделать сценарий, после чего он пойдет в работу, но авторы наотрез отказались что-то менять.

«Спагетти по-русски» оказались на полке, правда до появления итальянской кинокомпании «Dino de Laurentiis Cinematografica». Дело в том, что после совместной работы над фильмом «Ватерлоо» итальянская сторона задолжала «Мосфильму» деньги.

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Продюсер Дино де Лаурентис не стал отдавать деньги, вместо этого, предложив, снять еще один совместный проект. За основу взяли ранее «забракованный» сценарий Рязанова и Брагинского. Правда итальянские коллеги переделали многие моменты и добавили зрелищности, которая должна была достигаться динамичными трюками, погонями и взрывами.

Сценарий еще неоднократно подвергался переработке, пока наконец не устроил обе стороны. Эльдар Рязанов, увидев итоговый вариант, пришел в ужас и заявил: - «Не завидую бедному режиссеру, которому все это придется снимать». По иронии «бедным режиссером» как раз и стал Рязанов.

Производственный ад был практически на протяжении всего съемочного процесса. Все началось еще на стадии подбора актеров, когда Дино де Лаурентис решил сэкономить и позвал далеко не самых известных артистов. Впоследствии это сказалось на прокате в Италии.

Вообще итальянская сторона старалась экономить на всем, начиная от размещения в дешевых отелях и заканчивая моментами, которые напрямую влияли на съемки. Итальянцы поскупились на одежду для героев и отправили в Москву такое модное тряпье, что вышедший из себя Рязанов попросил больше никогда не считать «Мосфильм» лавкой старьевщика.

Затем западные киношники сократили массовку и не оплатили разрешение на профессиональную съемку. В результате режиссеру приходилось снимать на улицах, что называется «из-под полы». Эльдар Рязанов даже объявлял забастовку и хотел приостановить съемки, пока не будут предоставлены нормальные условия для работы.

Несмотря на это за кадром была натуральная гонка. На западе бытовало мнение о якобы медлительности советского кинопроизводства. На деле большая часть фильма, с огромным количеством сложных трюков и эффектов, была готова спустя 2 месяца.

Актеры работали чуть ли не круглосуточно, по 6 дней в неделю. От такого плотного графика итальянские артисты начали откровенно выть. Вдобавок они не горели желанием исполнять сложные трюки, чего не скажешь о советских.

Если с постановкой трюков выручала смекалка, как например, со взрывом бутафорской бензоколонки в натуральный размер, то с королем зверей все было куда сложнее...

Лев по кличке Кинг был «домашней кошкой» и с раннего детства жил рядом с людьми. Как говорил хозяин хищника: - «Ваш сценарий не способен раскрыть и сотой доли его возможностей». Но одно дело говорить или выступать с давно отработанными трюками, а другое дело импровизировать в кадре.

Ежедневно Кинг поглощал огромное количество пищи и затягивал съемки. Иной раз требовалось провести десятки дублей, чтобы лев наконец понял, что от него хотят. Царю зверей не было дело до бюджета и графика - с этим приходилось разбираться режиссеру.

Да и актерам работать рядом со львом, пусть и «домашним», было тяжело. Чувствовалось напряжение, ведь это хищник, и что у него в голове никому не известно. Съемки со львом получились настолько выматывающими, что Эльдар Рязанов пообещал себе больше никогда не снимать живность, пусть даже вместо грозного хищника будет маленькая собачка.

В 1973-ем картина наконец увидела свет. Она получилась настолько легкой и динамичной, что никогда не подумаешь о том, что творилось за кадром. К сожалению лента прошла мимо массового западного зрителя, зато у нас ее смотрят с большим удовольствием вот уже несколько поколений.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Невероятные приключения итальянцев в России   Эльдар Рязанов   актеры   кино   роль   факты   фильм   фото   
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Aleksandr 41 минуту назад
Раньше снимали шедевры за копейки, а сейчас-говно за миллионы.
Вот что проклятый тоталитарный совок творил! Душили свободомыслящих творцов.
(для тупых:сарказм)
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