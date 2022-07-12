С каким производственным адом пришлось столкнуться Рязанову на съемках комедии «Невероятные приключения итальянцев в России»

В Госкино идею не одобрили, сказав примерно следующее: - «Иностранцы тут какие-то алчные и жуликоватые получились». У Рязанова и Брагинского был шанс переделать сценарий, после чего он пойдет в работу, но авторы наотрез отказались что-то менять.

«Спагетти по-русски» оказались на полке, правда до появления итальянской кинокомпании «Dino de Laurentiis Cinematografica». Дело в том, что после совместной работы над фильмом «Ватерлоо» итальянская сторона задолжала «Мосфильму» деньги.