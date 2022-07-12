С каким производственным адом пришлось столкнуться Рязанову на съемках комедии «Невероятные приключения итальянцев в России»

В 1970-ом году Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский отправили в Госкино сценарий с рабочим названием «Спагетти по-русски». Сюжет этой истории рассказывал о группе итальянцев, которые отчаянно пытались найти в Ярославле клад. Им противодействовал советский милиционер, перед которым стояла задача не позволить вывезти сокровища из страны.
В Госкино идею не одобрили, сказав примерно следующее: - «Иностранцы тут какие-то алчные и жуликоватые получились». У Рязанова и Брагинского был шанс переделать сценарий, после чего он пойдет в работу, но авторы наотрез отказались что-то менять.
«Спагетти по-русски» оказались на полке, правда до появления итальянской кинокомпании «Dino de Laurentiis Cinematografica». Дело в том, что после совместной работы над фильмом «Ватерлоо» итальянская сторона задолжала «Мосфильму» деньги.
Продюсер Дино де Лаурентис не стал отдавать деньги, вместо этого, предложив, снять еще один совместный проект. За основу взяли ранее «забракованный» сценарий Рязанова и Брагинского. Правда итальянские коллеги переделали многие моменты и добавили зрелищности, которая должна была достигаться динамичными трюками, погонями и взрывами.
Сценарий еще неоднократно подвергался переработке, пока наконец не устроил обе стороны. Эльдар Рязанов, увидев итоговый вариант, пришел в ужас и заявил: - «Не завидую бедному режиссеру, которому все это придется снимать». По иронии «бедным режиссером» как раз и стал Рязанов.
Производственный ад был практически на протяжении всего съемочного процесса. Все началось еще на стадии подбора актеров, когда Дино де Лаурентис решил сэкономить и позвал далеко не самых известных артистов. Впоследствии это сказалось на прокате в Италии.
Вообще итальянская сторона старалась экономить на всем, начиная от размещения в дешевых отелях и заканчивая моментами, которые напрямую влияли на съемки. Итальянцы поскупились на одежду для героев и отправили в Москву такое модное тряпье, что вышедший из себя Рязанов попросил больше никогда не считать «Мосфильм» лавкой старьевщика.
Затем западные киношники сократили массовку и не оплатили разрешение на профессиональную съемку. В результате режиссеру приходилось снимать на улицах, что называется «из-под полы». Эльдар Рязанов даже объявлял забастовку и хотел приостановить съемки, пока не будут предоставлены нормальные условия для работы.
Несмотря на это за кадром была натуральная гонка. На западе бытовало мнение о якобы медлительности советского кинопроизводства. На деле большая часть фильма, с огромным количеством сложных трюков и эффектов, была готова спустя 2 месяца.
Актеры работали чуть ли не круглосуточно, по 6 дней в неделю. От такого плотного графика итальянские артисты начали откровенно выть. Вдобавок они не горели желанием исполнять сложные трюки, чего не скажешь о советских.
Если с постановкой трюков выручала смекалка, как например, со взрывом бутафорской бензоколонки в натуральный размер, то с королем зверей все было куда сложнее...
Лев по кличке Кинг был «домашней кошкой» и с раннего детства жил рядом с людьми. Как говорил хозяин хищника: - «Ваш сценарий не способен раскрыть и сотой доли его возможностей». Но одно дело говорить или выступать с давно отработанными трюками, а другое дело импровизировать в кадре.
Ежедневно Кинг поглощал огромное количество пищи и затягивал съемки. Иной раз требовалось провести десятки дублей, чтобы лев наконец понял, что от него хотят. Царю зверей не было дело до бюджета и графика - с этим приходилось разбираться режиссеру.
Да и актерам работать рядом со львом, пусть и «домашним», было тяжело. Чувствовалось напряжение, ведь это хищник, и что у него в голове никому не известно. Съемки со львом получились настолько выматывающими, что Эльдар Рязанов пообещал себе больше никогда не снимать живность, пусть даже вместо грозного хищника будет маленькая собачка.
В 1973-ем картина наконец увидела свет. Она получилась настолько легкой и динамичной, что никогда не подумаешь о том, что творилось за кадром. К сожалению лента прошла мимо массового западного зрителя, зато у нас ее смотрят с большим удовольствием вот уже несколько поколений.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот что проклятый тоталитарный совок творил! Душили свободомыслящих творцов.
(для тупых:сарказм)