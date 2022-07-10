20 различных фактов о комедиях Георгия Данелия

6. Очень долго Георгий Данелия не мог найти актера на роль Бузыкина для "Осеннего марафона". Ему настойчиво рекомендовали Олега Басилашвили, но режиссеру казалось, что это Басилашвили это такой властный и уверенный в себе актер, который не подойдет на роль безвольного Бузыкина. Но мнение режиссера изменилось, когда он увидел, как Олег Басилашвили перебегает улицу - у него съехала кепка, он ссутулился, он неуверенно выходил на проезжую часть и отпрыгивал назад. Режиссер не знал, что в этот момент Басилашвили играл Бузыкина специально для него.