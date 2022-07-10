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20 различных фактов о комедиях Георгия Данелия

20 различных фактов о комедиях Георгия Данелия

Автор:
10 июля 2022 09:44
Сообщество : Кино
Метки: Георгий Данелия   актеры   кино   комедия   роль   факты   фильм   фото   
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20

Георгий Данелия является таким режиссером, работы которого хочется пересматривать много раз. В них нет мелочей, в них настолько всё продумано, что совершенно не задумываешься об альтернативных поступках персонажей. Кажется, всё именно так, как и должно было быть.


1. Даже Алексей Леонов и Юрий Гагарин требовали запрета фильма "Тридцать три", где, как показалось, пародировали встречу космонавтов".

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2. Сценарий к фильму "Я шагаю по Москве" начали писать на основе всего одного эпизода - "Во время дождя по улице идет девушка босиком и держит туфли в руках. За ней едет юноша на велосипеде". И всё. К этому эпизоду написали весь сценарий.


3. Американские критики признали, что на то время экранизация произведения Марка Твена про Гекльберри Финна "Совсем пропащий" была самой лучшей.

4. Все сцены с Екатериной Симоновой в фильме "Афоня" сняли всего за три дня. Но даже для этого ее пришлось "выкрасть" с другой съемочной площадки.

5. Большинство реплик, которые сказал герой Фрунзика Мкртчяна в "Мимино" актер придумал в ходе съемок - «Я так думаю», «Я вам один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь», «Я сейчас так хохотался», «Мой знакомый друг», «Вы почему кефир не кушаете? Что — не любите?».


6. Очень долго Георгий Данелия не мог найти актера на роль Бузыкина для "Осеннего марафона". Ему настойчиво рекомендовали Олега Басилашвили, но режиссеру казалось, что это Басилашвили это такой властный и уверенный в себе актер, который не подойдет на роль безвольного Бузыкина. Но мнение режиссера изменилось, когда он увидел, как Олег Басилашвили перебегает улицу - у него съехала кепка, он ссутулился, он неуверенно выходил на проезжую часть и отпрыгивал назад. Режиссер не знал, что в этот момент Басилашвили играл Бузыкина специально для него.


7. В фильм "Кин-дза-дза" вкралась цензура. Изначально у "скрипача" была чача. Но началась антиалкогольная кампания, а потому чачу заменили на уксус.


8. В фильме "Паспорт" мог сыграть главную роль Николас Кейдж - тогда еще не очень известный американский актер. Между прочим, пока снимали фильм, он успел стать очень известным американским актером.

9. Один американский режиссер был очень впечатлен спецэффектами в фильме. Он спросил у Георгия Николаевича - как тот смог снять эти эффекты. Данелия пошутил, что всё это секретные разработки военных. А потом ему позвонили из Министерства обороны и попросили больше не валять дурака, так как тот американский режиссер звонил и просил гравицапу.


10. Роль Джима в фильме "Совсем пропащий" Феликс Имокуэдэ был студентом Университета дружбы народов. А еще он оказался самым настоящим принцем.


11. Во время съемок фильма "Афоня" произошел забавный случай. Когда снимали сцену в ресторане, то Борислав Брондуков вышел покурить на крыльцо в "образе Федула". Когда он собрался заходить обратно, то швейцар не пропускал его, называя "алкашом". Пришлось вызывать кого-то из съемочной группы, чтобы подтвердить, что это не алкаш, а актер.


12. Первоначально Рубик Хачикян в "Мимино" был из Ленинакана. Но композитор Гия Канчели попросил Георгия Данелия изменить Ленинакан на Дилижан, так как он работал в дилижанском доме композиторов. Режиссер не особо хотел менять город и тогда композитор снял свою куртку со словами - "На! Вымогатель!". В качестве ответного подарка режиссер изменил город.

13. Когда принимали фильм "Осенний марафон", то режиссеру сказали удлинить сцену крупного плана Бузыкина. Но это оказалось невозможным. На повторной проверке Георгий Данелия всех заверил, что план удлинил. "Намного лучше стало" - сказали ему.

14. Когда снимали фильм "Кин-дза-дза", то во главе страны стоял Константин Устинович Черненко. Понятно, что нельзя было произносить слово Ку. Фильм решили переозвучить. Но пока решали, КУ не стало.


15. В фильме "Настя" небольшую роль сыграл Савелий Крамаров. Сыграл он домушника "Косого", а еще псевдоспонсора из Южной Кореи. Когда актер приехал в Россию, он боялся выходить на улицу, так как думал, что у нас стреляют на каждом шагу, а еще привез с собой "деликатесов", чтобы всех удивить. Но у нас уже была другая страна - эти деликатесы можно было купить и у нас.


16. В фильме "Мимино" был снят большой эпизод с участием Борислава Брондукова. Но при монтаже весь эпизод был вырезан. Борислав Брондуков появляется в кино лишь на несколько секунд на заднем плане.


17. Когда Георгий Данелия снимал фильмл "Настя", то фильм был буквально на грани закрытия из-за недостатка денег. Тогда один богатый человек предложил дать денег, но за это в фильме должна была сняться его дочь в главной роли - "Насти-красавицы". Режиссер подумал ... и отказал, чтобы не портить фильм бездарностью.

18. В фильме "Не горюй" на стене у цирюльника можно заметить портрет Ивана Поддубного. События фильма происходят в 90-х годах 19 века, а потому имя Поддубного еще никому не было известно.

19. Фильм "Совсем пропащий" стал стартом в кино для десятилетнего Ромы Мадянова. После этого Георгий Данелия снимал Романа Мадянова еще в трех своих фильмах - "Паспорт", "Настя", "Орел и решка". И уже потом Роман Мадянов будет играть типичных российских чиновников.


20. На главную роль Афони Георгий Данелия сначала планировал взять Владимира Высоцкого, чтобы тот в кадре исполнил свои песни.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Георгий Данелия   актеры   кино   комедия   роль   факты   фильм   фото   
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6  комментариев
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10k
Владимир Час назад
>> Все сцены с Екатериной Симоновой в фильме "Афоня"
Евгенией
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3k
perekrestok 3 минуты назад
Фильмы классные! Могу сказать только: "КУ" три раза.
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2k
friday2009 Полчаса назад
А как же "На речке, на речке, на том бережочке..."? Это песня почти во всех его фильмах
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−24
009kgj2322 41 минуту назад
Плешивый х / уй !
Как много в этом звуке для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось! ...

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7k
Trenzel2003 50 минут назад
Была душа в фильмах. Душу вкладывали актеры. Даже если роль была эпизодической.
Как не достает тех актеров, а новых нет.
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Infinite

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