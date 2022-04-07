Кто из топовых актёров незаметно пропал с экранов

Если вы кинозвезда, вы вовсе не обязаны играть в фильмах и сериалах до глубокой старости. Во-первых, потому что профессиональное выгорание относится и к этой индустрии тоже, во-вторых, к сожалению, состояние здоровья, физического или психологического, может заставить человека досрочно уйти на пенсию.
За последнее время мир узнал о решении двух знаменитейших голливудских актёров завершить карьеру как раз по двум вышеупомянутым причинам соответственно. На фоне таких вестей мы решили вспомнить, какие ещё известные актёры и актрисы незаметно для большинства зрителей пропали с экранов и просто перестали сниматься в кино, уйдя на пенсию или решив заняться чем-то другим.
Обо всех по порядку.
Брюс Уиллис (67 лет)
30 марта 2022 года родственники актёра сообщили, что Брюс Уиллис заканчивает актёрскую карьеру из-за выявленной у него афазии — то есть расстройства речи. Из-за афазии актёру сложно запоминать и произносить свои реплики, что заметили многие его коллеги по последним фильмам. За последний год Брюс, вероятно, предчувствуя развитие недуга снялся чуть ли не в десятке фильмов довольно среднего качества. Антипремия «Золотая малина» даже учредила специальную номинацию в этом году: «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года».
После того, как информация о расстройстве актёра подтвердилась, организаторы «малины» отозвали присуждения антинаграды Уиллису. Пожелаем актёру здоровья и счастливого времяпрепровождения на заслуженном отдыхе!
Джим Керри (60 лет)
Продвигая свой последний фильм «Соник 2 в кино», актёр сообщил, что хочет приостановить или полностью завершить карьеру в кино:
Мне очень нравится моя спокойная жизнь, я люблю наносить краски на холст, и свою духовную жизнь. Я чувствую — и это то, что вы, возможно, никогда не услышите от другой знаменитости — что с меня достаточно. Я сделал достаточно. С меня хватит.
При этом Керри отметил, что, хоть его решение действительно вполне серьёзное, он может вернуться при особых обстоятельствах:
Если ангелы принесут некий сценарий, написанный золотыми чернилами, который убедит меня, что людям будет очень важно это увидеть, я мог бы продолжить путь.
Джек Николсон (84 года)
Вероятно, вы этого не заметили, но Джек Николсон не снимается в кино уже почти 12 лет! Последний его фильм «Как знать…» вышел в 2010 году. С тех пор Джек просто наслаждается безбедной старостью, посещая с сыном баскетбольные матчи и проводя время на курортах.
Ева Мендес (48 лет)
Последней работой в кино для актрисы стал фильм 2014 года «Как поймать монстра», который был снят её партнёром Райаном Гослингом. Сейчас Ева Мендес занимается модельной и дизайнерской деятельностью.
Дэниел Дэй-Льюис (64 года)
Трёхкратный обладатель «Оскара» не снимается в кино с 2017 года, сыграв в картине «Призрачная нить». После премьеры актёр заявил, что завершает свою актёрскую карьеру:
Я ещё не разобрался, но эта мысль поселилась во мне, и она тут… Боюсь употреблять заезженное слово «артист», но надо мной нависла некая ответственность артиста. Мне нужно верить в ценность того, что я делаю. Работа может показаться жизненно важной. Даже той, от которой невозможно отказаться. И если зрители в это верят, для меня этого достаточно. Но в последнее время это не так.
Вообще известно, что Дэй-Льюис крайне ответственно подходит к каждой своей роли и соответственно очень избирателен к материалу. Удивительно, но в 21 веке, то есть за последние 22 года, актёр сыграл всего в 6 фильмах!
Кэмерон Диаз (49 лет)
Актриса не снимается с 2014 года, уже 8 лет! Все последние фильмы с участием Диаз получали довольно низкие зрительские оценки. В 2021 году актриса рассказала о своём решении. Она отметила, что к 40 годам осознала, как много вещей она упускала из-за напряжённого графика:
Я просто очень хотела сделать свою жизнь управляемой мной. Мой распорядок дня — это то, что я хотела организовывать сама. Я встретила своего мужа, мы создали семью, это те вещи, на которые раньше у меня просто не было времени.
Мег Райан (60 лет)
Последним фильмом с участием актрисы стал её режиссёрский дебют «Итака», который получил довольно низкие оценки от зрителей и критиков.
После этого актриса рассказала, что заканчивает актёрскую карьеру, так как хочет «жить больше»:
Я не чувствовала, что знаю достаточно о себе или о мире, чтобы отразить это как актриса. Я чувствовала себя изолированной.
Роберт Редфорд (85 лет)
Актёр объявил об окончании своей карьеры в августе 2018 года, и самым последним на данный момент появлением Редфорда на экранах стала его небольшая роль в фильме «Мстители: Финал». Актёр признавался, что жалеет о своём заявлении, так как «ты никогда не можешь точно знать», но с тех пор Редфорд действительно нигде не снимался. Кстати, технически последними съёмками для него стало создание фильма «Старик с пистолетом», который вышел до «Мстителей». За эту фактически последнюю роль актёр получил номинацию на «Золотой глобус».
Джо Пеши (79 лет)
Актёр уже бросал актёрскую карьеру в далёком 1999 году, но всё же снялся в паре фильмов в нулевые, а после вернулся на один разок ради своего давнего друга Мартина Скорсезе, снявшись в «Ирландце» в 2019 году.
Причина такого раннего ухода из кино (тогда актёру было 56 лет) — любовь к музыке. Ещё в 60-х Пеши был отличным гитаристом и играл в группе Joey Dee and the Starliters, в какой-то момент уступив место не кому-нибудь, а Джими Хендриксу. У Джо Пеши есть три сольных альбома, выпущенных в 1968, 1998 и 2019 годах.
Источник:
АНТИФИШКИ
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сказал бы прямо - отвалите баблишка, и я к вам из хосписа сбегу
Какая пенсия, когда столько ещё не снято? Столько ещё не сделано и не загажено!