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Кто из топовых актёров незаметно пропал с экранов

Кто из топовых актёров незаметно пропал с экранов (10 фото)

Автор:
07 апреля 2022 12:41
Сообщество : Кино
Метки: актеры   карьера   кино   роль   факты   фильм   фото   
6389
10

Если вы кинозвезда, вы вовсе не обязаны играть в фильмах и сериалах до глубокой старости. Во-первых, потому что профессиональное выгорание относится и к этой индустрии тоже, во-вторых, к сожалению, состояние здоровья, физического или психологического, может заставить человека досрочно уйти на пенсию.


За последнее время мир узнал о решении двух знаменитейших голливудских актёров завершить карьеру как раз по двум вышеупомянутым причинам соответственно. На фоне таких вестей мы решили вспомнить, какие ещё известные актёры и актрисы незаметно для большинства зрителей пропали с экранов и просто перестали сниматься в кино, уйдя на пенсию или решив заняться чем-то другим.

Обо всех по порядку.


Брюс Уиллис (67 лет)

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30 марта 2022 года родственники актёра сообщили, что Брюс Уиллис заканчивает актёрскую карьеру из-за выявленной у него афазии — то есть расстройства речи. Из-за афазии актёру сложно запоминать и произносить свои реплики, что заметили многие его коллеги по последним фильмам. За последний год Брюс, вероятно, предчувствуя развитие недуга снялся чуть ли не в десятке фильмов довольно среднего качества. Антипремия «Золотая малина» даже учредила специальную номинацию в этом году: «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года».

После того, как информация о расстройстве актёра подтвердилась, организаторы «малины» отозвали присуждения антинаграды Уиллису. Пожелаем актёру здоровья и счастливого времяпрепровождения на заслуженном отдыхе!


Джим Керри (60 лет)


Продвигая свой последний фильм «Соник 2 в кино», актёр сообщил, что хочет приостановить или полностью завершить карьеру в кино:

Мне очень нравится моя спокойная жизнь, я люблю наносить краски на холст, и свою духовную жизнь. Я чувствую — и это то, что вы, возможно, никогда не услышите от другой знаменитости — что с меня достаточно. Я сделал достаточно. С меня хватит.

При этом Керри отметил, что, хоть его решение действительно вполне серьёзное, он может вернуться при особых обстоятельствах:

Если ангелы принесут некий сценарий, написанный золотыми чернилами, который убедит меня, что людям будет очень важно это увидеть, я мог бы продолжить путь.


Джек Николсон (84 года)


Вероятно, вы этого не заметили, но Джек Николсон не снимается в кино уже почти 12 лет! Последний его фильм «Как знать…» вышел в 2010 году. С тех пор Джек просто наслаждается безбедной старостью, посещая с сыном баскетбольные матчи и проводя время на курортах.


Ева Мендес (48 лет)


Последней работой в кино для актрисы стал фильм 2014 года «Как поймать монстра», который был снят её партнёром Райаном Гослингом. Сейчас Ева Мендес занимается модельной и дизайнерской деятельностью.


Дэниел Дэй-Льюис (64 года)


Трёхкратный обладатель «Оскара» не снимается в кино с 2017 года, сыграв в картине «Призрачная нить». После премьеры актёр заявил, что завершает свою актёрскую карьеру:

Я ещё не разобрался, но эта мысль поселилась во мне, и она тут… Боюсь употреблять заезженное слово «артист», но надо мной нависла некая ответственность артиста. Мне нужно верить в ценность того, что я делаю. Работа может показаться жизненно важной. Даже той, от которой невозможно отказаться. И если зрители в это верят, для меня этого достаточно. Но в последнее время это не так.

Вообще известно, что Дэй-Льюис крайне ответственно подходит к каждой своей роли и соответственно очень избирателен к материалу. Удивительно, но в 21 веке, то есть за последние 22 года, актёр сыграл всего в 6 фильмах!


Кэмерон Диаз (49 лет)


Актриса не снимается с 2014 года, уже 8 лет! Все последние фильмы с участием Диаз получали довольно низкие зрительские оценки. В 2021 году актриса рассказала о своём решении. Она отметила, что к 40 годам осознала, как много вещей она упускала из-за напряжённого графика:

Я просто очень хотела сделать свою жизнь управляемой мной. Мой распорядок дня — это то, что я хотела организовывать сама. Я встретила своего мужа, мы создали семью, это те вещи, на которые раньше у меня просто не было времени.


Мег Райан (60 лет)


Последним фильмом с участием актрисы стал её режиссёрский дебют «Итака», который получил довольно низкие оценки от зрителей и критиков.

После этого актриса рассказала, что заканчивает актёрскую карьеру, так как хочет «жить больше»:

Я не чувствовала, что знаю достаточно о себе или о мире, чтобы отразить это как актриса. Я чувствовала себя изолированной.


Роберт Редфорд (85 лет)


Актёр объявил об окончании своей карьеры в августе 2018 года, и самым последним на данный момент появлением Редфорда на экранах стала его небольшая роль в фильме «Мстители: Финал». Актёр признавался, что жалеет о своём заявлении, так как «ты никогда не можешь точно знать», но с тех пор Редфорд действительно нигде не снимался. Кстати, технически последними съёмками для него стало создание фильма «Старик с пистолетом», который вышел до «Мстителей». За эту фактически последнюю роль актёр получил номинацию на «Золотой глобус».


Джо Пеши (79 лет)


Актёр уже бросал актёрскую карьеру в далёком 1999 году, но всё же снялся в паре фильмов в нулевые, а после вернулся на один разок ради своего давнего друга Мартина Скорсезе, снявшись в «Ирландце» в 2019 году.

Причина такого раннего ухода из кино (тогда актёру было 56 лет) — любовь к музыке. Ещё в 60-х Пеши был отличным гитаристом и играл в группе Joey Dee and the Starliters, в какой-то момент уступив место не кому-нибудь, а Джими Хендриксу. У Джо Пеши есть три сольных альбома, выпущенных в 1968, 1998 и 2019 годах.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   карьера   кино   роль   факты   фильм   фото   
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27  комментариев
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27k
Vazari 2 часа назад
Брюса Уиллиса откровенно жалко. Я еще читал, что афазия у него это побочка развивающейся деменции. Врагу такое не пожелаешь. По остальным-увы, никто из нас не становится моложе. А для актера или, скажем, рок-музыканта, старость-это время принятия волевого решения, продолжать скакать по экранам и сценам, изображая из себя альфача, сменить амплуа соответственно возрасту или просто тихо исчезнуть.
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24k
Ваня 11 минут назад
вовремя осознать и уйти, тоже мужество надо...
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1k
Шурик 15 минут назад
Джо Пеши отлично сыграл гангстера в одноименной картине «Казино»
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24k
Sergey Полчаса назад
Лично моё мнение, вот всех этих актеров люблю и уважаю, но Джим Керри тут лишний, да был в свое время классным комиком, да был интересен, но...
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20k
Serg2001 38 минут назад
На Еву я бы еще посмотрел...
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9k
Hunson Abadeer 47 минут назад
хорошие актёры, почти все)
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8k
Dabus 50 минут назад
Роберт Редфорд в 2013 году снялся в довольно неплохом фильме "Не угаснет надежда", ну и для 85 лет он выглядит очень даже неплохо
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6k
НадоПоменятьНик,НеЗабудь Час назад
Первые два заявили громко и открыто об уходе. Да и ушли, кинематограф не пострадает. Жаль только что Джек не играет больше! Вот актерище!
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53k
alertol Час назад
Знаете, кому я молюсь? Джо Пеши! Джо Пеши. На то две причины: первая, я считаю что он хороший актёр, ок? Для меня, это катит! Вторая, он похож на человека, который слов на ветер не бросает! Джо Пеши не пинает х*и! Не пинает. Джо Пеши смог сделать пару вещей которые Богу оказались не под силу. Годами, я просил Бога сделать что-нибудь с моим шумным соседом и его лающей собакой... Джо Пеши успокоил этого х**соса с первого же раза. Поразительно чего можно добиться, имея при себе обычную бейсбольную биту! © Дж. Карлин.
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3k
Frank Borman 2 часа назад
Топовые актеры прекращают сниматься, а вот поповые актеры, в смысле жопные, продолжают свое гнусное дело. Вот Санек Курицын демонстрирует свои актерские таланты.
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