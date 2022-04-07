Кто из топовых актёров незаметно пропал с экранов

30 марта 2022 года родственники актёра сообщили, что Брюс Уиллис заканчивает актёрскую карьеру из-за выявленной у него афазии — то есть расстройства речи. Из-за афазии актёру сложно запоминать и произносить свои реплики, что заметили многие его коллеги по последним фильмам. За последний год Брюс, вероятно, предчувствуя развитие недуга снялся чуть ли не в десятке фильмов довольно среднего качества. Антипремия «Золотая малина» даже учредила специальную номинацию в этом году: «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года».

После того, как информация о расстройстве актёра подтвердилась, организаторы «малины» отозвали присуждения антинаграды Уиллису. Пожелаем актёру здоровья и счастливого времяпрепровождения на заслуженном отдыхе!





Джим Керри (60 лет)