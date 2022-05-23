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Актёр-рекордсмен по количеству сыгранных ролей в фильмах Эльдара Рязанова

Актёр-рекордсмен по количеству сыгранных ролей в фильмах Эльдара Рязанова

Автор:
23 мая 2022 09:59
Сообщество : Кино
Метки: Эльдар Рязанов   актер   кино   роль   факты   фильм   фото   
11045
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В одном из своих последних выпусков «Кинопанорамы» Эльдар Александрович Рязанов признался, что есть актёр-рекордсмен по количеству сыгранных ролей в его фильмах, и что в течение многих лет эти роли актёру доставались исключительно по блату. Так как актёрские способности у него были ниже среднего.


Так он пошутил о своём актёрском участии в собственных фильмах. Ну а если серьезно, своё появление на экране он назвал доброй традицией, которая появилась в 1965 году в фильме «Дайте жалобную книгу», где он сыграл эпизодическую роль редактора газеты.


Правда, Рязанов уточнил, что еще в начале 1962 года на съёмках «Гусарской баллады» он чуть не сыграл небольшую роль в этом фильме. Дело в том, что когда в павильоне «Мосфильма» снимали сцену встречи корнета Азарова (Шуры Азаровой) и поручика Ржевского, то на съёмки опаздывал один из актёров-эпизодников. Он должен был сыграть военного, который в кадре раздавал гусарам кашу и произносил по сценарию короткую реплику.


Для съёмок уже всё было готово, но не хватало этого актёра. А время пользования павильоном было ограниченно. И тогда Рязанов решил сам надеть его костюм и отыграть роль, чтобы не задерживать съёмки. Но в последний момент актёр всё же появился, поэтому Рязанову не пришлось переодеваться.

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Судя по рассказу Рязанова, в том эпизоде кашу всем раздаёт этот бородатый военный (стрелка). Он же позже обращается к Ржевскому с короткой фразой. Фильм "Гусарская баллада" (1962).


Интересно, что через три года в фильме «Дайте жалобную книгу» Рязанов сыграл в эпизоде небольшую роль всё по той же причине отсутствия актёра, который не смог приехать на съёмки.

Роль вполне удалась, как впрочем и фильм, поэтому в дальнейшем он намеренно брал себе одну из эпизодических ролей, считая это доброй традицией. Причем он выбирал себе подходящую роль еще на этапе работы над сценарием.

Итак, роли неприметного актёра-эпизодника Рязанова в популярных картинах знаменитого режиссёра Эльдара Александровича Рязанова:


Помимо этих художественных образов Эльдар Александрович Рязанов сыграл еще несколько ролей камео как в художественных картинах, так и в документальных телевизионных фильмах.

В конце жизни режиссёр признался, что когда-то в юности он мечтал стать актёром, но понимал, что для этой профессии у него недостаточно таланта. И, возможно, этими небольшими ролями он частично реализовал свою старую заветную мечту.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Эльдар Рязанов   актер   кино   роль   факты   фильм   фото   
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10  комментариев
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2k
АлексЮстасу 14 часов назад
Рязанов - большая страница советского и российского кино, можно даже сказать - ЭПОХА!
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9k
Taxi007 5 часов назад
Он ещё в Ну, погоди! снимался

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3k
VPJ 7 часов назад
Это не просто член кооператива. Это начальник отдела насекомых.
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2k
perekrestok 8 часов назад
И сам в фильмах засветился и ничего не испортил. Ведь не главные роли себе брал. Молодец!
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95
ghor 12 часов назад
Не знаю как на счёт не хватки таланта... Видел одно его интервью, где он рассказывал, что когда поступал учиться, он намеренно выбрал режиссёрский факультет. Так, как трезво оценивал свою внешность и понимал, что с такой фактурой, он как актёр будет мало востребован. А как режиссёр, всегда найдет себе какую-нибудь роль... ))
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4k
leto2016 14 часов назад
Пост преотличнейший, с удовольствием прочел.
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cfhfwby 14 часов назад
Ха, денег не хватало на обед...
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