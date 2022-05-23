Актёр-рекордсмен по количеству сыгранных ролей в фильмах Эльдара Рязанова

Так он пошутил о своём актёрском участии в собственных фильмах. Ну а если серьезно, своё появление на экране он назвал доброй традицией, которая появилась в 1965 году в фильме «Дайте жалобную книгу», где он сыграл эпизодическую роль редактора газеты.

Правда, Рязанов уточнил, что еще в начале 1962 года на съёмках «Гусарской баллады» он чуть не сыграл небольшую роль в этом фильме. Дело в том, что когда в павильоне «Мосфильма» снимали сцену встречи корнета Азарова (Шуры Азаровой) и поручика Ржевского, то на съёмки опаздывал один из актёров-эпизодников. Он должен был сыграть военного, который в кадре раздавал гусарам кашу и произносил по сценарию короткую реплику.

Для съёмок уже всё было готово, но не хватало этого актёра. А время пользования павильоном было ограниченно. И тогда Рязанов решил сам надеть его костюм и отыграть роль, чтобы не задерживать съёмки. Но в последний момент актёр всё же появился, поэтому Рязанову не пришлось переодеваться.