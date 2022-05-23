Актёр-рекордсмен по количеству сыгранных ролей в фильмах Эльдара Рязанова

В одном из своих последних выпусков «Кинопанорамы» Эльдар Александрович Рязанов признался, что есть актёр-рекордсмен по количеству сыгранных ролей в его фильмах, и что в течение многих лет эти роли актёру доставались исключительно по блату. Так как актёрские способности у него были ниже среднего.
Так он пошутил о своём актёрском участии в собственных фильмах. Ну а если серьезно, своё появление на экране он назвал доброй традицией, которая появилась в 1965 году в фильме «Дайте жалобную книгу», где он сыграл эпизодическую роль редактора газеты.
Правда, Рязанов уточнил, что еще в начале 1962 года на съёмках «Гусарской баллады» он чуть не сыграл небольшую роль в этом фильме. Дело в том, что когда в павильоне «Мосфильма» снимали сцену встречи корнета Азарова (Шуры Азаровой) и поручика Ржевского, то на съёмки опаздывал один из актёров-эпизодников. Он должен был сыграть военного, который в кадре раздавал гусарам кашу и произносил по сценарию короткую реплику.
Для съёмок уже всё было готово, но не хватало этого актёра. А время пользования павильоном было ограниченно. И тогда Рязанов решил сам надеть его костюм и отыграть роль, чтобы не задерживать съёмки. Но в последний момент актёр всё же появился, поэтому Рязанову не пришлось переодеваться.
Судя по рассказу Рязанова, в том эпизоде кашу всем раздаёт этот бородатый военный (стрелка). Он же позже обращается к Ржевскому с короткой фразой. Фильм "Гусарская баллада" (1962).
Интересно, что через три года в фильме «Дайте жалобную книгу» Рязанов сыграл в эпизоде небольшую роль всё по той же причине отсутствия актёра, который не смог приехать на съёмки.
Роль вполне удалась, как впрочем и фильм, поэтому в дальнейшем он намеренно брал себе одну из эпизодических ролей, считая это доброй традицией. Причем он выбирал себе подходящую роль еще на этапе работы над сценарием.
Итак, роли неприметного актёра-эпизодника Рязанова в популярных картинах знаменитого режиссёра Эльдара Александровича Рязанова:
Помимо этих художественных образов Эльдар Александрович Рязанов сыграл еще несколько ролей камео как в художественных картинах, так и в документальных телевизионных фильмах.
В конце жизни режиссёр признался, что когда-то в юности он мечтал стать актёром, но понимал, что для этой профессии у него недостаточно таланта. И, возможно, этими небольшими ролями он частично реализовал свою старую заветную мечту.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Зачем Спартак Мишулин во время съемок фильма «Белое солнце пустыни» носил парик?
- Луспекаев: человек тяжёлой судьбы и невероятной силы воли
- Евгений Герасимов: почему актер бросил кино и ушел в политику
- "Трудная мишень": интересные факты и фото со съёмок
- 10 интересных фактов о фильме «Пираты XX века»