"Бриллиантовая рука": интересные факты о фильме

Фильм классика на все времена! Актёры лучшие, таких больше нет и не будет!
У Леонида Гайдая была давняя мечта, он хотел экранизировать "12 стульев", но долгое время звёзды не сходились. Вот и в этот раз, когда Гайдай пришел в Госкино, выяснилось, что уже идут съёмки "Золотого телёнка" и режиссёру нужно подождать.
Идею для другого фильма про поиск бриллиантов, Леониду Гайдаю предложил Яков Костюковский, который узнал историю о европейских контрабандистах, перевозивших драгоценности в гипсе. Идея показалась Гайдаю интересной и он, вместе с Костюковским и Слободским, принялся за работу над сценарием.
Изначально предполагалось, что сниматься фильм будет заграницей, но выделенный бюджет этого не позволил и съёмочная группа, вместо Турции, отправилась в Баку.
Помимо достопримечательностей архитектуры, в кадр попал и знаменитый бакинский регулировщик дорожного движения Курбан Мазанов. Жители и гости Баку специально приходили на перекрёсток Коммунистической и Чкалова, чтобы посмотреть, как работает Мазанов. Ходили шутки, что этот регулировщик может управлять автомобильными потоками одним движением брови. Разумеется, мимо такого примечательного человека Гайдай пройти не мог.
Курбан Мазанов был не единственным непрофессиональным актёром в фильме. Интересная история произошла и с крупным бородатым мужчиной с черепом на груди, которого герой Юрия Никулина встретил в переулке.
Эту роль исполнил журналист Леонид Плешаков, которому посчастливилось оказаться за одним столом с Никулиным. Юрий Владимирович как раз был озадачен поиском актёра на эту роль. Причём, важной деталью Никулин считал обильную растительность на груди персонажа. Актёр поинтересовался у Плешакова наличием волос на груди и когда получил утвердительный ответ, вопрос был решен.
Сам Юрий Никулин в фильм попал без проб, главная роль в сценарии специально была написана для него.
Никулин заранее договорился с руководством цирка, что возьмёт отпуск для съёмок в фильме. На съёмки актёр отправился не один и взял с собой семью.
Жена Юрия Владимировича, Татьяна Николаевна, исполнила небольшую роль экскурсовода. А сын Максим исполнил роль мальчика, указавшего путь к спасения герою Андрея Миронова.
Сцену, где Козодоев пинает мальчика и он падает в воду, снимали очень долго. Сложность была в том, что Максим падал раньше, чем Андрей Миронов успевал его ударить. В итоге, Гайдай пошёл на хитрость, сказав, - что сейчас будет сцена без удара, а Миронов просто пробежит рядом. Миронову же он тихонько сказал: "Бей, как и раньше". Максим немного расстроился из-за такого обмана, но нужная сцена была снята.
Когда Андрей Миронов срывая голос звал на помощь на своём островке, местные спасатели проявили бдительность и приехали спасать актёра. Актёром Миронов и правда был выдающимся и его игре сложно не поверить.
Снялась в фильме и жена Леонида Гайдая. Нина Гребешкова исполнила роль жены Семен Семеныча Горбункова. Актрисе не очень нравилась эта роль, она считала её слишком обыденной и бесхарактерной. Но режиссёр убедил Гребешкову, что именно такой эта роль и должна быть.
Сложнее обстояло дело с выбором актёров на роли главных антагонистов. Роль Геши могли исполнить Георгий Вицин, Валерий Носик или Рудольф Рудин. Роль Лелика могла достаться Леониду Сатановскому. Также, на обе роли претендовал Михаил Пуговкин.
В итоге, ставка была сделана на Миронова и Папанова, которые уже зарекомендовали себя как хороший дуэт в "Берегись автомобиля".
Ну и конечно, нужно было не менее ответственно подойти к выбору актёра на роль Шефа. Зритель должен был, как и в любом детективе, гадать, кто же является самым главным злодеем.
На роль Шефа утвердили Николая Романова. Он был актёром малоизвестным и, что подметил Костюковский, малозаметным и достоверным. Это была идеальная кандидатура для маскирующегося главаря банды.
Роль сурового управдома, друга человека, исполнила Нонна Мордюкова. на эту роль претендовали многие актрисы, но никто не выглядел столь же убедительно, как Мордюкова.
А вот цензорам её игра не понравилась и выдвигались идеи о том, чтобы перемонтировать фильм, урезав роль Нонны.
Резать фильм не стали, но одну фразу пришлось перееозвучить. Помните момент, в котором героиня Мордюковой говорит жене Семен Семеныча, о том, что не удивится, если выяснится, что Горбунков тайно посещает любовницу? В первоначальной версии, вместо "любовницы", была "синагога".
В этой шутке не было никакого антисемитизма, просто в то время, многие посещали синагогу для того, чтобы покинуть Советский Союз и уехать в Израиль. Шутку эту сочли слишком острой.
Роман Филиппов исполнил роль гостеприимного жителя Колымы. Семена Горбункова он в фильме перепутал с неким Володькой Трынкиным, зачем-то сбрившим усы.
Имя это было взято не "с потолка". У Леонида Гайдая был одноклассник Владимир Трынкин, у которого ещё в школе начали расти густые усы. Отсылку к своему однокласснику и сделал режиссёр в "Бриллиантовой руке".
Роль владелицы халата с перламутровыми пуговицами исполнила Светлана Светличная. Когда её утвердили на роль, то для съёмки сцены танца, актрисе предложили помощь хореографа. Но Светличная отказалась и справилась со всем сама, импровизируя в танце.
А вот озвучила её персонажа Зоя Толбузина. Голосом Светличной персонаж произносит лишь одну фразу, но зато, самую запоминающуюся.
Сцену с танцем Светличной хотели вырезать. Под угрозой цензуры были многие сцены из фильма. Гайдай это понимал и решил действовать на опережение. "Бриллиантовую руку" он закончил кадром ядерного взрыва.
Такой финал настолько обескуражил комиссию, что она бросила все силы на удаление финальных кадров, а многие другие острые моменты оставила без внимания.
Когда фильм вышел в прокат, он произвел фурор, обойдя по популярности даже "Кавказскую пленницу" и держал рекорд по количеству зрителей до тех пор, пока в 79-м году не вышли фильмы "Москва слезам не верит" и "Пираты ХХ века".
Ну а после съёмок "Бриллиантовой руки", Леониду Гайдаю удалось взяться за съёмку "12 стульев", хоть могло и снова не получиться.
Источник:
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В универе на экзамене так же мы делали
В билете пишешь что знаешь, но если что то знаешь ОЧЕНЬ ХОРОШО, то совсем мало. И неминуемые дополнительные вопросы будут именно по этой теме