"Бриллиантовая рука": интересные факты о фильме

Идею для другого фильма про поиск бриллиантов, Леониду Гайдаю предложил Яков Костюковский, который узнал историю о европейских контрабандистах, перевозивших драгоценности в гипсе. Идея показалась Гайдаю интересной и он, вместе с Костюковским и Слободским, принялся за работу над сценарием.

Изначально предполагалось, что сниматься фильм будет заграницей, но выделенный бюджет этого не позволил и съёмочная группа, вместо Турции, отправилась в Баку.