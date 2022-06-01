13 худших фильмов, снятых по комиксам Marvel

Говоря о фильмах, снятых по комиксам Marvel, мы, вероятно, в первую очередь подразумеваем «Кинематографическую вселенную Marvel» — ту самую, где «Мстители», Тор в исполнении Криса Хемсворта, Железный человек в роли Роберта Дауни — младшего, ну и так далее.

Однако доля этой киновселенной среди всех полнометражных проектов, поставленных по Marvel Comics — 28 фильмов из 64. То есть меньше половины. (И это не считая телефильмов из 70-90-х годов.)

Марвел — это не только «Мстители» и «Стражи галактики», но и многие другие истории и персонажи, о которых были сняты фильмы до «Железного человека», снимались во время покорения «Мстителями» кинотеатров и снимаются по сей день. Марвел — это гораздо больше! И сегодня мы рассмотрим худшие из таких проектов. Та-дам.

Мы решили обратить свой взор на полнометражные фильмы, созданные на основе Marvel Comics, и выбрать наиболее провальные с точки зрения зрительских оценок. И ведь плохих фильмов действительно было немало — с далёкого 1985 по 2022 год под эгидой студии периодически выходила какая-нибудь дичь.





Халк (2003)