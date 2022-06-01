13 худших фильмов, снятых по комиксам Marvel

Многие из этих фильмов довольно известные, многие вы наверняка смотрели. Что ж, сочувствуем вам и начинаем перечисление марвеловских кинопровалов.
Говоря о фильмах, снятых по комиксам Marvel, мы, вероятно, в первую очередь подразумеваем «Кинематографическую вселенную Marvel» — ту самую, где «Мстители», Тор в исполнении Криса Хемсворта, Железный человек в роли Роберта Дауни — младшего, ну и так далее.
Однако доля этой киновселенной среди всех полнометражных проектов, поставленных по Marvel Comics — 28 фильмов из 64. То есть меньше половины. (И это не считая телефильмов из 70-90-х годов.)
Марвел — это не только «Мстители» и «Стражи галактики», но и многие другие истории и персонажи, о которых были сняты фильмы до «Железного человека», снимались во время покорения «Мстителями» кинотеатров и снимаются по сей день. Марвел — это гораздо больше! И сегодня мы рассмотрим худшие из таких проектов. Та-дам.
Мы решили обратить свой взор на полнометражные фильмы, созданные на основе Marvel Comics, и выбрать наиболее провальные с точки зрения зрительских оценок. И ведь плохих фильмов действительно было немало — с далёкого 1985 по 2022 год под эгидой студии периодически выходила какая-нибудь дичь.
Халк (2003)
Первая попытка перенести зелёного здоровяка в виде блокбастера принадлежит как ни странно режиссёру Энгу Ли, который спустя два года снял «Горбатую гору». Роль Халка сыграл Эрик Бана. Но сильнее всего, конечно, в этом фильмы выделяется графон 2003 года, который очень сильно устарел. Критики также отмечали слишком мрачный и депрессивный тон повествования.
КиноПоиск: 6.2
IMDb: 5.6
Веном 2 (2021)
Совсем недавний суперпровал проекта Тома Харди и его товарища-симбиота. Если первый фильм ещё как-то держался на плаву за счёт юмора и игры Харди, то сиквел не спас даже злодей в лице Вуди Харрельсона. Если ещё честнее, то последний и вовсе провалил свою задачу.
КиноПоиск: 6.1
IMDb: 5.9
Сорвиголова (2003)
Бен Аффлек в роли супергероя, Колин Фарелл в роли злодея. Но это не Бэтмен против Пингвина. Как показали отзывы зрителей, им обоим изначально надо было податься в фильмы DC Comics. А про Дженнифер Гарнер и её Электру мы ещё вспомним.
КиноПоиск: 6.1
IMDb: 5.3
Рыжая Соня (1985)
Внезапный привет из 1985 года! Фильм с припиской да, это тоже Марвел. Проект был создан на основе одноимённого комикса Роя Томаса 1973 года и одновременно на волне успеха фильмов «Конан-варвар» и «Конан-разрушитель».
Спросите, появляется ли в этой странной экранизации комикса Арнольд Шварценеггер? Ответ: да. Причём он играет героя по имени Калидор, который выглядит практически неотличимо от Конана. А это означает, что Арнольд Шварценеггер, оказывается, играл в фильме по Marvel. Эх, каким бы он был отличным Тором в те годы, представляете!
КиноПоиск: 6.1
IMDb: 5.1
Каратель: Территория войны (2008)
Не самый удачный перезапуск франшизы (также не блестящей), который имеет прискорбный статус самого провального по кассовым сборам проекта среди всех фильмов, основанных на комиксах Marvel.
То есть картина «Мстители: Финал» является высшей точкой интереса зрителей к Marvel, а этот фильм — низшей.
КиноПоиск: 6.0
IMDb: 5.9
Блэйд 3: Троица (2004)
Финальный фильм трилогии про вампиров с Уэсли Снайпсом не спасло даже подкрепление в виде Райана Рейнольдса и Джессики Бил.
КиноПоиск: 6.0
IMDb: 5.8
Люди Икс: Тёмный Феникс (2019)
Ужаснейшее завершение отличной франшизы. И новые, и старые фильмы про Людей Икс, а ещё отдельные фильмы про Росомаху делились на нормальные и отличные. Но вот финальная точка оказалась сущим провалом.
КиноПоиск: 5.9
IMDb: 5.7
Новые мутанты (2020)
Люди Икс закончились, настало время новых мутантов. Стоит ли смотреть фильм с молодыми героями? Смогут ли они достойно заменить старых? Однозначно, нет. Из-за пандемии выход фильма долго переносили, но, судя по оценкам и отзывам, лучше бы его вообще не выпускали.
КиноПоиск: 5.6
IMDb: 5.3
Морбиус (2022)
Самый свежий пример провала марвеловского проекта. Несчастный Джаред Лето! Его Джокера обсмеивают по сей день, а теперь ещё и история доктор-вампир в его исполнении никому не понравилась. Лето отличный актёр, но с кинокомиксами какая-то беда.
КиноПоиск: 5.5
IMDb: 5.2
Говард-утка (1986)
Да, это тоже Марвел, а не экранизация «Утиных историй». Антропоморфная утка Говард — инопланетянин и по совместительству герой комиксов Marvel, а продюсером фильма о нём стал сам Джордж Лукас, создатель «Звёздных войн». Однако несмотря на участие Лукаса, присутствие Тима Роббинса в одной из ролей и кукольный костюм за 2 миллиона долларов, эта комедия не сумела покорить зрителей, надолго став одной из главных нелепостей со словом «Marvel» в титрах.
КиноПоиск: 5.5
IMDb: 4.7
Электра (2005)
20th Century Fox
Мы обещали вам отдельно вспомнить про Электру из фильма «Сорвиголова», ну так вот она, в своём сольном фильме! И этот спин-офф стал ещё большим кошмаром, чем оригинал.
Сама Дженнифер Гарнер заранее понимала, что проект обречён, но по условиям контракта обязана была в нём сыграть.
КиноПоиск: 5.2
IMDb: 4.7
Призрачный гонщик 2 (2012)
Вы ведь наверняка забыли о существовании этого фильма! Ну, то есть, даже первой части, которая получила низкие, но не настолько разгромные баллы. Просто вдумайтесь: этот фильм вышел в один год с первыми «Мстителями». А какой контраст в качестве!
КиноПоиск: 4.9
IMDb: 4.3
Фантастическая четвёрка (2015)
А вот и самый провальный кинопроект Marvel Comics! Фильм был настолько плохо оценён зрителями и критиками, что даже перекрыл довольно скверную дилогию с молодым Крисом Эвансом и Джессикой Альбой из нулевых. То был просто провал, а это провалище!
КиноПоиск: 4.3
IMDb: 4.3
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- "Анаконда": интересные факты и фото со съёмок
- "Золотое путешествие Синдбада": невероятные спецэффекты и красивые девушки в откровенных нарядах
- Как на самом деле снимали новогоднюю комедию «Чародеи»
- "12 стульев": интересные факты и фото со съёмок фильма
- "Трудная мишень": интересные факты и кадры со съёмок фильма