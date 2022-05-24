Быть отцом девочки значит проявлять особый вид мужества....и очарования!

Как думаете, каким должен быть хороший папа? Безусловно, ответственным, внимательным, готовым помочь и защитить… Но в случае, если мужчина — отец девочки, то он тут же награждается довольно неожиданными функциями...
Нужно быть терпеливой моделью для макияжа и педикюра, наряжаться в костюмы сказочных героев и пить воображаемый чай из крохотных кружечек. Как ещё проводят время папы девочек? Давайте посмотрим!
Мне говорят, что я самый милый единорог…
Кто ещё позаботится о твоём идеальном педикюре, если не дочь?
За состоянием папиной кожи девочки тоже следят очень тщательно
Когда пошёл по магазинам с дочерью
Мой друг стал моделью для макияжа
Больше всего мне понравилось, что его дочка сказала: «Теперь мы похожи как близнецы!».
Кто здесь самый нарядный папа?
Как без слов показать, что у тебя есть дочь
Это фото идеально описывает мою отцовскую жизнь
Лучшее применение для заколок
Сделали друг другу маникюр. Как, мне идёт?
Мне тоже дочка недавно накрасила ногти, и на ногах тоже. Так и ходил несколько дней: одна нога розовая, другая голубая.
Готов ехать на волшебный бал
Нарядился примерно так же, как моя дочка
Чаепитие с моей принцессой
Когда дочь решает, что тебе не хватает бижутерии
Она хотела быть феей Динь-Динь. У меня не было вариантов!
Источник:
АНТИФИШКИ
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И я стараюсь для них делать все, что могу, подарки, игрушки, все необходимое.
Но главное, это воспитание.
Воспитание, благодаря которому они будут понимать, что хорошо, а что плохо.
Что можно, а чего нельзя.
Конечно каждый воспитывает как может, но я считаю, что вот эти вот картинки с мужиками с накрашенными губами, заплетенными косичками и лаком на ногтях, это перебор.