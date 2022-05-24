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Быть отцом девочки значит проявлять особый вид мужества....и очарования!

Быть отцом девочки значит проявлять особый вид мужества....и очарования!

Автор:
24 мая 2022 09:09
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   дочка   забавно   милота   отец   родители   
2160
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Как думаете, каким должен быть хороший папа? Безусловно, ответственным, внимательным, готовым помочь и защитить… Но в случае, если мужчина — отец девочки, то он тут же награждается довольно неожиданными функциями...

Нужно быть терпеливой моделью для макияжа и педикюра, наряжаться в костюмы сказочных героев и пить воображаемый чай из крохотных кружечек. Как ещё проводят время папы девочек? Давайте посмотрим!


Мне говорят, что я самый милый единорог…

×
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Кто ещё позаботится о твоём идеальном педикюре, если не дочь?

За состоянием папиной кожи девочки тоже следят очень тщательно

Когда пошёл по магазинам с дочерью

Мой друг стал моделью для макияжа

Больше всего мне понравилось, что его дочка сказала: «Теперь мы похожи как близнецы!».


Кто здесь самый нарядный папа?

Как без слов показать, что у тебя есть дочь

Это фото идеально описывает мою отцовскую жизнь

Лучшее применение для заколок

Сделали друг другу маникюр. Как, мне идёт?

Мне тоже дочка недавно накрасила ногти, и на ногах тоже. Так и ходил несколько дней: одна нога розовая, другая голубая.


Готов ехать на волшебный бал

Нарядился примерно так же, как моя дочка

Чаепитие с моей принцессой

Когда дочь решает, что тебе не хватает бижутерии

Она хотела быть феей Динь-Динь. У меня не было вариантов!

Источник:

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Метки: Юмор   дети   дочка   забавно   милота   отец   родители   
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6  комментариев
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dima423 4 часа назад
Мне кажется те кто так делает растят избалованных сук, с которыми потом мужьям мучаться или разводиться... Я сам отец дочки (и сына тоже) и никогда такой куйней не занимаюсь и вообще стараюсь относиться одинаково строго к обоим детям... и насколько я вижу результат положительный, нет капризов, истерик, заскоков и тд
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1k
GROMOZEKA 2 часа назад
У меня 2 дочки.
И я стараюсь для них делать все, что могу, подарки, игрушки, все необходимое.
Но главное, это воспитание.
Воспитание, благодаря которому они будут понимать, что хорошо, а что плохо.
Что можно, а чего нельзя.
Конечно каждый воспитывает как может, но я считаю, что вот эти вот картинки с мужиками с накрашенными губами, заплетенными косичками и лаком на ногтях, это перебор.
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633
Serge Michaelson 3 часа назад
dima423 прав. Детей надо учить уму-разуму, а не такой хернёй заниматься.
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