С помощью видеокамеры женщина призвала к порядку дерущихся енотов

Но женщина выяснила, что к ней с визитами наведываются не только привычные кошки, но ещё и еноты, так что видеонаблюдение приоткрыло даме «окошко» в мир дикой природы. Однажды Аннет любовалась зверьками и увидела, что те затеяли потасовку. Шутки ради женщина включила двустороннюю связь и прикрикнула на драчливых гостей, чем немало их смутила — такого подвоха еноты не ожидали, а потому им только и оставалось, что послушаться женщину. Аннет добавила, что еноты продолжают навещать её и порой шалят, но сильно сердиться на такие симпатичные мордашки у неё просто не хватает духу.