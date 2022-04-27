С помощью видеокамеры женщина призвала к порядку дерущихся енотов

Зверьки такого явно не ожидали.
Некоторое время назад женщина по имени Аннет получила в подарок камеру видеонаблюдения.
Подобный дар оказался более чем кстати, ведь добрячка присматривает за соседскими кошками, которые частенько забредают к ней в гости — кормит их, предоставляет спальное место, да и просто заботится об их благополучии. Аннет решила, что будет здорово получить возможность ещё и наблюдать за подопечными с помощью полезного устройства.
Но женщина выяснила, что к ней с визитами наведываются не только привычные кошки, но ещё и еноты, так что видеонаблюдение приоткрыло даме «окошко» в мир дикой природы. Однажды Аннет любовалась зверьками и увидела, что те затеяли потасовку. Шутки ради женщина включила двустороннюю связь и прикрикнула на драчливых гостей, чем немало их смутила — такого подвоха еноты не ожидали, а потому им только и оставалось, что послушаться женщину. Аннет добавила, что еноты продолжают навещать её и порой шалят, но сильно сердиться на такие симпатичные мордашки у неё просто не хватает духу.
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АНТИФИШКИ
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