У фермера в огороде уже 6 лет процветает семья сурков

Если в вашем огороде начинает пропадать урожай, то вы вряд ли будете настроены позитивно по отношению к воришке. А если это милый сурок?
Шесть лет назад Джефф начал замечать, что на овощах, которые он выращивал для себя, своих друзей и семьи, постоянно остаются следы зубов. Безусловно, это не понравилось мужчине, поэтому он установил камеру наблюдения, чтобы посмотреть, кто же ворует и надкусывает его фрукты и овощи.
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Вскоре после этого на его телефон поступил сигнал тревоги с камер (сработали датчики движений). Когда Джефф посмотрел, перед его камерой, словно из ниоткуда, возник сурок, жующий овощи. Животное явно не испытывало нкаких угрызений совести и выглядело так, будто этот огород — его собственность!
Джефф немедленно начал придумывать способы помешать сурку воровать его урожай. Но, несмотря ни на что, сурок каждый раз появлялся прямо перед камерой, наслаждаясь овощами. Он будто бы знал, что мужчина следит за ним! Животное с удовольствием впивалось своими зубами в овощи. Джефф сдался в тот момент, когда сурок съел большой сочный помидор, который он приберег для себя.
Так началась история дружбы! В этот момент мужчина понял, что глупо воевать с животным, лучше извлечь из этого выгоду. Так он начал выкладывать видео с животным в сеть. У сурка также появилось им — Чанк!
Однажды Чанк привел а огород свою подругу Нибблс. В этот момент Джефф заметил, что его урожай стремительно уменьшается, но делать было нечего, ведь Чанк уже привык к этим местам. Однако год спустя мужчина увидел, что у сурков появились детеныши! Тогда он понял, что его соседям-животным понадобится собственный огород.
Так Джефф и его семья поступили — они создали мини-огород для сурков, на котором животные процветают уже шесть лет!
Сейчас животные доставляют Джеффу и его семье только радость. Джефф говорит, что это уже часть семьи. Сейчас, когда у Чанка столько фанатов, Джефф планирует написать детскую книгу о сурке, потому что фанаты никак не могут насытиться видео о Чанке в сети!
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