У фермера в огороде уже 6 лет процветает семья сурков

Вскоре после этого на его телефон поступил сигнал тревоги с камер (сработали датчики движений). Когда Джефф посмотрел, перед его камерой, словно из ниоткуда, возник сурок, жующий овощи. Животное явно не испытывало нкаких угрызений совести и выглядело так, будто этот огород — его собственность!



Джефф немедленно начал придумывать способы помешать сурку воровать его урожай. Но, несмотря ни на что, сурок каждый раз появлялся прямо перед камерой, наслаждаясь овощами. Он будто бы знал, что мужчина следит за ним! Животное с удовольствием впивалось своими зубами в овощи. Джефф сдался в тот момент, когда сурок съел большой сочный помидор, который он приберег для себя.



