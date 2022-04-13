Еноты забрались в мусорный бак и перепугали женщину, проходившую мимо

Подходя к баку, она почувствовала, что мусорный пакет в ее руках просто не должен был оказаться сегодня в баке, и интуиция ее не подвела. Из бака начали доноситься странные звуки, похожие на шуршание и скрежет из фильмов ужасов. Первое, что пришло в голову женщине, — бросить этот пакет на землю и поскорее убежать. Взяв себя в руки, она все же решилась взглянуть страху в лицо. Зажмурив глаза и приготовившись визжать, она приподняла крышку бака и рассмеялась.