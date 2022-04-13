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Еноты забрались в мусорный бак и перепугали женщину, проходившую мимо

Еноты забрались в мусорный бак и перепугали женщину, проходившую мимо (4 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2022 09:58
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   еноты   животные   забавно   милота   фото   
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Женщина услышала странный шум из мусорного бака и обнаружила там незваных гостей.

Дикие животные редко идут на контакт с человеком. Большинство диких зверей с недоверием относится к людям, потому что в них они видят угрозу. Однако ситуации бывают разные, и иногда зверям приходится случайно сталкиваться с людьми. Именно о таком случае и рассказывается в видеоролике ниже.

Это видео было снято в американском штате Вирджиния. Женщина собиралась утром на работу и следила за тем, чтобы ее дети успели в школу. Она сразу выставила мусор на улицу, чтобы не забыть захватить его и выбросить по дороге к машине. В спешке про мусорный пакет все благополучно забыли и вспомнили, сидя в автомобиле. Женщина решила быстро вернуться и выбросить его в бак.

Подходя к баку, она почувствовала, что мусорный пакет в ее руках просто не должен был оказаться сегодня в баке, и интуиция ее не подвела. Из бака начали доноситься странные звуки, похожие на шуршание и скрежет из фильмов ужасов. Первое, что пришло в голову женщине, — бросить этот пакет на землю и поскорее убежать. Взяв себя в руки, она все же решилась взглянуть страху в лицо. Зажмурив глаза и приготовившись визжать, она приподняла крышку бака и рассмеялась.

Оказалось, что ее перепугали безобидные еноты, которые случайно оказались внутри бака и никак не могли выбраться наружу. Женщина аккуратно положила бак на бок, чтобы звери смогли вылезти и отправиться по своим делам. Еноты выразили ей благодарность довольным фырканьем. А приходилось ли вам когда-нибудь неожиданно сталкиваться с дикими животными?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   еноты   животные   забавно   милота   фото   
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