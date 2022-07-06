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«Беги, бро»: попугай открыл вольер кенгуру, и тот отправился на прогулку в город

«Беги, бро»: попугай открыл вольер кенгуру, и тот отправился на прогулку в город

Автор:
06 июля 2022 08:44
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   забавно   кенгуру   милота   попугай   фото   
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Кенгуру по кличке Бакстер был замечен гуляющим по небольшому городку Закари в штате Луизиана (США). Своим появлением на улицах сумчатый зверь удивил десятки прохожих, многие из которых сообщили о нем в местную полицию.

Вскоре полицейские выяснили, что владельцы Бакстера управляют некоммерческой организацией Bird Recovery International, которая специализируется на возвращении экзотических диких птиц в их естественную среду обитания, и они не сразу заметили, что кенгуру пропал. Оказалось, что из вольера его выпустил попугай Тор.

Пернатый хитрец, каким-то образом научившийся открывать замок, решил освободить своего приятеля, который с удовольствием отправился на прогулку по городу. Увы, кенгуру недолго наслаждался свободой. Уже на следующий день полицейские поймали его и отправили обратно в центр Bird Recovery International, пишет UPI.

Бакстер не пострадал, отлично себя чувствовал и был счастлив вернуться домой, где можно спокойно поесть и поспать. Теперь владельцы кенгуру будут тщательнее следить за его другом Тором, которому слишком нравится открывать то, что не нужно.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   животные   забавно   кенгуру   милота   попугай   фото   
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1  комментарий
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ACU900 Час назад
Тор доигрался. Теперь его самого в клетку посодют
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