«Беги, бро»: попугай открыл вольер кенгуру, и тот отправился на прогулку в город

Как большой бюст может помочь в быту

Спасенная с улицы собака обнимала репортера, пока он не забрал ее себе

Полиция перекрыла улицу, чтобы водители не наехали на спаривающихся морских львов

Какаду захотел быть частью собачьей стаи

Попугаи иногда милашки, а иногда наглецы

Крошка-енот выступил в роли погонщика скота