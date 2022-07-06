«Беги, бро»: попугай открыл вольер кенгуру, и тот отправился на прогулку в город

Кенгуру по кличке Бакстер был замечен гуляющим по небольшому городку Закари в штате Луизиана (США). Своим появлением на улицах сумчатый зверь удивил десятки прохожих, многие из которых сообщили о нем в местную полицию.
Вскоре полицейские выяснили, что владельцы Бакстера управляют некоммерческой организацией Bird Recovery International, которая специализируется на возвращении экзотических диких птиц в их естественную среду обитания, и они не сразу заметили, что кенгуру пропал. Оказалось, что из вольера его выпустил попугай Тор.
Пернатый хитрец, каким-то образом научившийся открывать замок, решил освободить своего приятеля, который с удовольствием отправился на прогулку по городу. Увы, кенгуру недолго наслаждался свободой. Уже на следующий день полицейские поймали его и отправили обратно в центр Bird Recovery International, пишет UPI.
Бакстер не пострадал, отлично себя чувствовал и был счастлив вернуться домой, где можно спокойно поесть и поспать. Теперь владельцы кенгуру будут тщательнее следить за его другом Тором, которому слишком нравится открывать то, что не нужно.
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АНТИФИШКИ
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