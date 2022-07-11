В Петербурге ребенок прыгнул с моста и едва не врезался в катер

С наступлением купального сезона новости о происшествиях на воде становятся регулярными. Ошалев от жары и предвкушая удовольствие, люди совершенно забывают о мерах безопасности.
Прогулка на лодке на Матисовом канале едва не закончилась трагедией. Мужчина с ребенком шли на небольшой скорости, когда сверху на них чуть было не упал мальчик. Ребенок прыгнул в воду с моста и, похоже, не заметил идущей лодки.
Местные жители рассказывают, что дети частенько прыгают с этого моста в канал, несмотря на малую глубину и частые помехи в виде проплывающих лодок и сапов.
По счастью, в этот раз никто не пострадал. Ребенка осмотрели, но помощь врачей ему не потребовалась. А вот мужчине, который вёл лодку, пришлось принимать успокоительное. Похоже, в ближайшее время про речные прогулки он постарается забыть. А вот в Омске после столкновения гидроцикла с тюбингом погиб мужчина. Будьте осторожны на воде, друзья!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- "Нищебродствующая саранча": камчатский министр оценил бюджетных туристов и нарвался на шквал критики
- Школьница в Красноярске подложила муляж бомбы в ТЦ, чтобы посмотреть на реакцию окружающих
- В Турции отдыхающие шваброй отогнали похожую на акулу рыбу
- В Мурманской области южане устроили массовую драку и битами измолотили подростков
- «Seaways» в реальной жизни: полиция Петербурга остановила плывущий по Неве Ford Mustang
Когда всплыл услышал вопрос "х...йли ты тут прыгаешь?"
Мой ответ "Хуй..ли ты тут плаваешь?!"