В Петербурге ребенок прыгнул с моста и едва не врезался в катер

По счастью, в этот раз никто не пострадал. Ребенка осмотрели, но помощь врачей ему не потребовалась. А вот мужчине, который вёл лодку, пришлось принимать успокоительное. Похоже, в ближайшее время про речные прогулки он постарается забыть. А вот в Омске после столкновения гидроцикла с тюбингом погиб мужчина. Будьте осторожны на воде, друзья!