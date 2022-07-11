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В Петербурге ребенок прыгнул с моста и едва не врезался в катер

В Петербурге ребенок прыгнул с моста и едва не врезался в катер

Автор:
11 июля 2022 10:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Петербург   видео   катер   лодка   прогулка   прыжки с моста   
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С наступлением купального сезона новости о происшествиях на воде становятся регулярными. Ошалев от жары и предвкушая удовольствие, люди совершенно забывают о мерах безопасности.

Прогулка на лодке на Матисовом канале едва не закончилась трагедией. Мужчина с ребенком шли на небольшой скорости, когда сверху на них чуть было не упал мальчик. Ребенок прыгнул в воду с моста и, похоже, не заметил идущей лодки.


Местные жители рассказывают, что дети частенько прыгают с этого моста в канал, несмотря на малую глубину и частые помехи в виде проплывающих лодок и сапов.


По счастью, в этот раз никто не пострадал. Ребенка осмотрели, но помощь врачей ему не потребовалась. А вот мужчине, который вёл лодку, пришлось принимать успокоительное. Похоже, в ближайшее время про речные прогулки он постарается забыть. А вот в Омске после столкновения гидроцикла с тюбингом погиб мужчина. Будьте осторожны на воде, друзья!


Источник:

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Метки: Ynews   Петербург   видео   катер   лодка   прогулка   прыжки с моста   
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6  комментариев
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sn2009 2 часа назад
Повезло, могло и винтом покромсать.
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Eltiftel Полчаса назад
помню в юности так-же, с моста прыгнул, только почти врезался не в катер, а в надувную лодку.
Когда всплыл услышал вопрос "х...йли ты тут прыгаешь?"
Мой ответ "Хуй..ли ты тут плаваешь?!"
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Вот балбес! Как он мог не заметить лодку?
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