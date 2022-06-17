Питерского дебошира, назвавшего чернокожую девушку "обезьяной", арестовали на семь суток

Совсем недавно россиян возмутила история, в которой житель Санкт-Петербурга пристал к чернокожей девушке в автобусе. Бородач захотел сфотографироваться с ней на память, называя попутчицу при этом "обезьяной"и "Чунга-чангой". Хам не унимался даже после отказа и преследовал девушку по всему салону. На счастье, за чернокожую вступился один из немногочисленных пассажиров полупустого автобуса, который осадил быдло.

Стелла Казийаке выложила видео с частью конфликта на своей страничке соцсети, сообщив, что собирается написать заявление в полицию. А журналисты, покопавшись в полицейских архивах, выяснили, что обидчик девушки конфликтовать с законом стал давно. Как оказалось, петербуржец был трижды судим — за попытку изнасилования, ограбление магазина и избиение сотрудника милиции в 2008 году.