Питерского дебошира, назвавшего чернокожую девушку "обезьяной", арестовали на семь суток

Никита Устюжанин раскаивается и говорит, что был в тот момент пьян. Предыдущие три свои судимости он не комментирует.
Совсем недавно россиян возмутила история, в которой житель Санкт-Петербурга пристал к чернокожей девушке в автобусе. Бородач захотел сфотографироваться с ней на память, называя попутчицу при этом "обезьяной"и "Чунга-чангой". Хам не унимался даже после отказа и преследовал девушку по всему салону. На счастье, за чернокожую вступился один из немногочисленных пассажиров полупустого автобуса, который осадил быдло.
Стелла Казийаке выложила видео с частью конфликта на своей страничке соцсети, сообщив, что собирается написать заявление в полицию. А журналисты, покопавшись в полицейских архивах, выяснили, что обидчик девушки конфликтовать с законом стал давно. Как оказалось, петербуржец был трижды судим — за попытку изнасилования, ограбление магазина и избиение сотрудника милиции в 2008 году.
В результате быдлохама нашли и задержали. При этом он выглядел совсем не так уверенно, как в автобусе.
Как сообщают в СМИ, 33-летний Никита Устюжанин за свою последнюю выходку раскаялся и признал вину, объяснив свое поведение тем, что был пьян. За оскорбление чернокожей и мелкое хулиганство житель Петроградского района решением Фрунзенского суда наказан 50 часами обязательных работ и семью сутками ареста.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не ведите себя как этот дебилушка. Он вроде девушку оскорбил, а на самом деле себя выставил идиотом.
Скажу честно, не знаю, как в России (живу в другой стране) - у нас состояние опьянения - будь то алкоголь или другие вещества - считается ОТЯГЧАЮЩИМ обстоятельством согласно Уголовному закону. Но на предыдущей работе (в правоохранительных органах) каждый второй такой гаврик всеми силами пытался доказать, что это не он: "Это не я, это всё водка, если бы я не был пьяным, да я бы никогда не украл/не убил/не избил (в зависимости от преступления)" и все как один просили признать состояние опьянения СМЯГЧАЮЩИМ обстоятельством
А девочка симпатяжка
"Был пьян" - это отягчающее обстоятельство. Еще и идиот.