FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6161 пост • 857 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Питерского дебошира, назвавшего чернокожую девушку "обезьяной", арестовали на семь суток

Питерского дебошира, назвавшего чернокожую девушку "обезьяной", арестовали на семь суток

Автор:
17 июня 2022 07:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Девушка   Казийяке   Петербург   видео   модель   оскорбление   полиция   расизм   суд   
1542
2

Никита Устюжанин раскаивается и говорит, что был в тот момент пьян. Предыдущие три свои судимости он не комментирует.

Совсем недавно россиян возмутила история, в которой житель Санкт-Петербурга пристал к чернокожей девушке в автобусе. Бородач захотел сфотографироваться с ней на память, называя попутчицу при этом "обезьяной"и "Чунга-чангой". Хам не унимался даже после отказа и преследовал девушку по всему салону. На счастье, за чернокожую вступился один из немногочисленных пассажиров полупустого автобуса, который осадил быдло.


Стелла Казийаке выложила видео с частью конфликта на своей страничке соцсети, сообщив, что собирается написать заявление в полицию. А журналисты, покопавшись в полицейских архивах, выяснили, что обидчик девушки конфликтовать с законом стал давно. Как оказалось, петербуржец был трижды судим — за попытку изнасилования, ограбление магазина и избиение сотрудника милиции в 2008 году.





×
×

В результате быдлохама нашли и задержали. При этом он выглядел совсем не так уверенно, как в автобусе.


Как сообщают в СМИ, 33-летний Никита Устюжанин за свою последнюю выходку раскаялся и признал вину, объяснив свое поведение тем, что был пьян. За оскорбление чернокожей и мелкое хулиганство житель Петроградского района решением Фрунзенского суда наказан 50 часами обязательных работ и семью сутками ареста.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ynews   Девушка   Казийяке   Петербург   видео   модель   оскорбление   полиция   расизм   суд   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Алексей 2 часа назад
Дурачок Никита
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Example 6.2.6 7 минут назад
К 33 годам и ума не нажить, это надо ещё постараться. Судить людей и оскорблять по цвету кожи - ну такое себе. Все мы конечно можем в шутку глумиться над окружающими на почве бытового расизма, обзывая тех или иных людей чурками. жидами, обезьянами итд.. Но то за частую просто носит характер шутки. Но, подваливать к незнакомому человеку, и без каких-то поводов начинать его оскорблять в лицо - ну, такое себе. С друзьями и знакомыми шути, если в вашем кругу общения такие шутки уместны (Я друга еврея подкалываю по поводу холокоста и Гитлера, второго цыгана насчёт воровства лошадей, они в ответ меня бульбашом могут назвать.. но мы вместе дружим и знакомы более 20 лет), а вот постороннему человеку еврейской нации, я б не стал говорить жид пархатый или хач.. Ну, это ж оскорбление. Тем более в первую очередь смотреть надо что за человек, а уж какой он национальности, цвета кожи или вероисповедания - дело десятое.
Не ведите себя как этот дебилушка. Он вроде девушку оскорбил, а на самом деле себя выставил идиотом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Mixalych 9 минут назад
Можно как угодно относиться к неграм, евреям, гомикам, веганам, даунам, рыжим, очкарикам и тд, можно вообще всех ненавидеть и считать, что ты самый умный и красивый. Оскорблять других нельзя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−14
Jekaterina 11 минут назад
Кстати, уважаемые фишкяне, объясните, кто в курсе - три судимости, это же рецидивист? Тут статьёй за хулиганство не пахнет? Или это чисто административное нарушение?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−49
федер яичный 12 минут назад
православненько
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Проктолог-иллюзионист 13 минут назад
Блин, но вот существо явно асоциальное и опасное. Избиение, изнасилование, попытка ограбления. Почему наша система так толерантна к таким? Зачем ждать пока он кого-то зарежет по пьяне? Нахер, бл"ть эту торенантность, гипертрофированное чувство справедливости и оглядки на права личности, - не хочешь жить в обществе по правилам, живи один в клетке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−14
Jekaterina 14 минут назад
"раскаялся и признал вину, объяснив свое поведение тем, что был пьян"

Скажу честно, не знаю, как в России (живу в другой стране) - у нас состояние опьянения - будь то алкоголь или другие вещества - считается ОТЯГЧАЮЩИМ обстоятельством согласно Уголовному закону. Но на предыдущей работе (в правоохранительных органах) каждый второй такой гаврик всеми силами пытался доказать, что это не он: "Это не я, это всё водка, если бы я не был пьяным, да я бы никогда не украл/не убил/не избил (в зависимости от преступления)" и все как один просили признать состояние опьянения СМЯГЧАЮЩИМ обстоятельством
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Mowgley 18 минут назад
Поросята в свинарнике стройнее, чем этот быдлоникита. Мало дали, похудеть не успеет.
А девочка симпатяжка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Лёха 22 минуты назад
То, что хулигански приставал и наказали, согласен, что за дело. А за то, что обезьяной назвал ... не вижу повода для наказания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Василий Полчаса назад
Очень суровое наказание, после него-то он уж точно исправится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
161
morzov Полчаса назад
Она не много другого оттенка кожи, но она русская!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
SerGProS Полчаса назад
Никаких межнациональных.Она россиянка, а он россиянин.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
106
Feud 38 минут назад
Быдло бородатое.
"Был пьян" - это отягчающее обстоятельство. Еще и идиот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
MakDag 46 минут назад
Интересно, его дед воевал? Если - да, то за кого?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37
Евгений Трапезников MakDag Полчаса назад
Неужели за негров?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37
Евгений Трапезников pypkyn 50 секунд назад
Хохлы негров наоборот - любят. Потому, что их с москалями не перепутаешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−63
300n 50 минут назад
Мужик как раз похож на обезьяну, а девушка очень даже симпатичная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Слепой Пью Час назад
Рыжебородая обезьяна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
38k
jonnyD 2 часа назад
Раньше вон таблички вешали в транспорте ... и был порядок .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

96627



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Антиковидное безумие пошло на спад. На сцену выходят плоскоземельцы. Снова
Антиковидное безумие пошло на спад. На сцену выходят плоскоземельцы. Снова
На радость поклонникам: актёрские дуэты, встретившиеся спустя десятилетия
На радость поклонникам: актёрские дуэты, встретившиеся спустя десятилетия
События на Украине 16- 17 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 16- 17 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
25 самых жутких сцен в кино по мнению пользователей сети
25 самых жутких сцен в кино по мнению пользователей сети
Китовое мясо. Кто нибудь помнит такие консервы?
Китовое мясо. Кто нибудь помнит такие консервы?
Cubot Pocket: мини-смартфон, который легко поместится в карман
Cubot Pocket: мини-смартфон, который легко поместится в карман
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно

Лучшие демотиваторы
Наверное намыливал до дыр маму

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#история#кино#в мире#Приколы#Ynews#gif#сарказм
#интересно#люди#подборка#Разное#автомобили#аварии#СССР#собака#исследование#сатира
#Юмор#факты#забавно#картинки#дтп#автомир#авто аварии#актеры#креатив#шоу бизнес
Cubot Pocket: мини-смартфон, который легко поместится в карман Cubot Pocket: мини-смартфон, который легко поместится в карман В Невинномысске задержали трех парней, справивших нужду на Вечный огонь В Невинномысске задержали трех парней, справивших нужду на Вечный огонь "У меня в жизни есть всё!": суд арестовал бойца ММА по делу об изнасиловании "У меня в жизни есть всё!": суд арестовал бойца ММА по делу об изнасиловании 23 года на троих: в Волгограде вынесли приговор обвиняемым в убийстве родителя из школьного чата 23 года на троих: в Волгограде вынесли приговор обвиняемым в убийстве родителя из школьного чата В Подмосковье задержали мужчину, облившего пару серной кислотой В Подмосковье задержали мужчину, облившего пару серной кислотой Облитая кислотой россиянка из Домодедово останется без глаза Облитая кислотой россиянка из Домодедово останется без глаза

На что жалуетесь?

Вернуться