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Омич погиб после столкновения тюбинга с гидроциклом

Омич погиб после столкновения тюбинга с гидроциклом

Автор:
11 июля 2022 09:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   гидроцикл   омск   река   смерть   тюбинг   фото   
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В Омске сейчас стоит жара. Местные жители отдыхают на берегу Иртыша, купаются в реке и загорают. Из-за большого наплыва отдыхающих на берегу реки есть много развлечений: водяные тюбинги, лодки и гидроциклы.

В неумелых руках гидроцикл может стать орудием убийства. Два парня решили прокатиться на тюбинге в жаркий день. Когда они были на середине Иртыша, в "плюшку" врезался гидроцикл.

После столкновения гидроциклист скрылся, его ищут.

По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбудили уголовное дело.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   видео   гидроцикл   омск   река   смерть   тюбинг   фото   
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10  комментариев
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 37 минут назад
А почему ТОЛЬКО гидроциклист виноват?
А плюшечник нет?
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6k
Tim_G 18 минут назад
чего только ради денег не творят...
не в колонну моста, так аквабайкер их нашел, или они его...
какого х..я вообще на речке на ограниченной площади делать с этими плюхами???
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7k
Борис Карабанов Полчаса назад
Хотели экстрима - получили экстрим. Какие вопросы? Экстрим - он такой, он опасный вид развлечений.
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10k
Сергей Попов 39 минут назад
В первую очередь тут виновен катер, а не гидроцикл.
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15k
Роберт Шекли 41 минуту назад
На гидроцикле видел какой занос у плюшки, но решил добавить остроты ощущений
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10k
Владимир 2 часа назад
Короче, тут больше инфы
https://www.vesti.ru/article/2838295https://www.vesti.ru/article/2838295

Инцидент на Иртыше, в районе Ленинградского моста произошел в минувшее воскресенье. Плюшку прицепили к катеру, который на полной скорости погнал двух молодых людей по речным волнам.

Внезапно на пути плюшки оказался водный мотоцикл. Кто в кого врезался – предстоит разобраться следствию. Видео момента инцидента было размещено в соцсетях.

Ехавший на плюшке 22-летний парень погиб. Водитель гидроцикла после ЧП не стал дожидаться развития событий и скрылся, сейчас его ищут.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил эксплуатации водного транспорта, которое повлекло гибель человека.
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938
Шурман 2 часа назад
Этот круг болтает как говно в проруби , а виноваты почему то все а не они и штурман который забыл похоже все правила выхода и движения . Честно говорю его бы в Европе за такие катания уже бы арестовали и хрен бы он когда продлил свои права и лицензию. Вчера уже нарывался , слишком шустро выходил в море но и как всегда морская полиция тут как тут а у этих мальчиков 3 горшка на борту по 90 пк , там хрен куда свалишь от них .
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5k
Горожанин 3 часа назад
Очень коряво информация изложена. Так что с теми, кто на тюбинге был?

А это как вообще понять? Цитата:

"После столкновения гидроциклист скрылся, его ищут".

Скрылся с места происшествия или в воде исчез и утонул? Соответвеноо, как его ищут. Это ещё учитывая, что в информации даётся намек на вину гидроциклиста и водбуждени уголовного дела по факту происшествия.

В общем, тяп-ляп у автора.
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538
HalloFreeSpace 3 часа назад
Да эти плюшки так мотыляет , хрен увернешься...
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