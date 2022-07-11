Омич погиб после столкновения тюбинга с гидроциклом

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В Омске сейчас стоит жара. Местные жители отдыхают на берегу Иртыша, купаются в реке и загорают. Из-за большого наплыва отдыхающих на берегу реки есть много развлечений: водяные тюбинги, лодки и гидроциклы.
В неумелых руках гидроцикл может стать орудием убийства. Два парня решили прокатиться на тюбинге в жаркий день. Когда они были на середине Иртыша, в "плюшку" врезался гидроцикл.
После столкновения гидроциклист скрылся, его ищут.
По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбудили уголовное дело.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А плюшечник нет?
не в колонну моста, так аквабайкер их нашел, или они его...
какого х..я вообще на речке на ограниченной площади делать с этими плюхами???
https://www.vesti.ru/article/2838295https://www.vesti.ru/article/2838295
Инцидент на Иртыше, в районе Ленинградского моста произошел в минувшее воскресенье. Плюшку прицепили к катеру, который на полной скорости погнал двух молодых людей по речным волнам.
Внезапно на пути плюшки оказался водный мотоцикл. Кто в кого врезался – предстоит разобраться следствию. Видео момента инцидента было размещено в соцсетях.
Ехавший на плюшке 22-летний парень погиб. Водитель гидроцикла после ЧП не стал дожидаться развития событий и скрылся, сейчас его ищут.
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил эксплуатации водного транспорта, которое повлекло гибель человека.
А это как вообще понять? Цитата:
"После столкновения гидроциклист скрылся, его ищут".
Скрылся с места происшествия или в воде исчез и утонул? Соответвеноо, как его ищут. Это ещё учитывая, что в информации даётся намек на вину гидроциклиста и водбуждени уголовного дела по факту происшествия.
В общем, тяп-ляп у автора.