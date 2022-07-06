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"Нищебродствующая саранча": камчатский министр оценил бюджетных туристов и нарвался на шквал критики

"Нищебродствующая саранча": камчатский министр оценил бюджетных туристов и нарвался на шквал критики

Автор:
06 июля 2022 10:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Камчатка   Кумарьков   Нищеброды   бюджетный туризм   видео   путешествие   туризм   
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Побывать на Камчатке - мечта многих россиян. Однако цены на туризм в этом регионе баснословные, и бюджетным путешественникам, как выясняется, тут совсем не рады.

На Камчатке обсуждают слова министра природных ресурсов и экологии Алексея Кумарькова, который назвал бюджетных туристов "нищебродствующей саранчой".


А началась эта история с того, что вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева оценила в 45 тысяч рублей стоимость недельного тура на Камчатку. Она считает, что этих денег хватит не только для оплаты перелёта, но и для питания и проживания туриста. «Если говорить о ценах, это около 45 тысяч рублей, когда уже все включено: и перелет, и проживание, и питание. Я говорю о неделе пребывания и чуть выше. Даже на чартерном рейсе билет туда-обратно стоит около 16 тысяч, это совсем другая ценовая история», - сообщила Санаева, пригласившая туристов посмотреть и оценить вулканы, горячие источники и невероятно вкусную кухню Камчатки.


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Министр природных ресурсов и экологии Алексей Кумарьков не согласился с Санаевой. Чиновник уверен: этой суммы не хватит на поездку на Камчатку. И таким бюджетным туристам отдых в этом краю совершенно не понравится, т.к. они ничего не смогут себе позволить. Министр написал, что рассчитывающие на эту сумму "будут глотать слюну, глядя на ценники", и спросил, "какой будет толк для экономики и природы Камчатки, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль?"


Резкие слова минприроды оценили по-разному. Губернатор края Владимир Солодов, заявил, что был ими "неприятно удивлен".


Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в комментарии РЕН ТВ так же осудил Кумарькова.




А вот экс-депутат Госдумы РФ Константин Слыщенко поддержал министра. Он тоже считает, что недельный тур на Камчатку не может стоить 45 000 рублей. Слыщенко подсчитал примерные расходы на поездку - сумма получилась совсем иная.

  • семь дней проживания в самом дешёвом камчатском хостеле - 14 000 рублей;
  • минимальное питание с учетом камчатских цен - 1 000 рублей в день;
  • поездки на такси и другом транспорте - около 5 000 рублей;
  • рыбалка - 10 000 рублей;
  • морская прогулка в группе - 6 500 рублей;
  • поездка на Вачкажец без питания - 4 500 рублей;
  • поездка на вулкан Горелый без питания - 5 000 рублей;
  • поездка на такси на Халактырский пляж - 3 000 рублей;
  • поездка в Паратунку без проживания и питания - 2000 рублей.

Таком образом, неделя путешествия по Камчатке обойдется в 57 000 рублей. И это еще без учета стоимости авиабилетов! А уж о дорогих вертолетных экскурсиях и вовсе можно забыть.


С этими оценками отдыха согласны и обычные пользователи Сети, подсчитавшие, сколько потратит турист на поездку в этот регион.

Итак, один перелёт из Москвы, если не искать билеты по акциям, обойдется в 27 тысяч рублей.



А это цены на гостиницы и хостелы - жить же где-то надо!

А еще экскурсии, питание... Вряд ли можно уложиться в пресловутые 45 тысяч рублей.


Кстати, сама героиня публикации, с которой началась эта история, за "нищебродствующую саранчу" не в обиде. "Безусловно, недопустимо такое [высказывание]. Но суть гораздо глубже. Здесь нужно разбираться. Может, у этого человека крик души, потому что все и так дорого. Это очень честное простое высказывание и к нему, возможно, так и надо относиться. Но другое дело, что одергивать за такие слова, безусловно, надо. Потому что 50 тысяч рублей - это тоже немалые деньги. У нас и так туристы отмечают, что по сравнению с заграницей дорого", - считает Санаева.


А вот местный люд резкого чиновника поддерживает. Говорит, что сказал правду. Между тем министр туризма по этому поводу отчего-то "оглушительно молчит".

Источник:

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Метки: Ynews   Камчатка   Кумарьков   Нищеброды   бюджетный туризм   видео   путешествие   туризм   
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33  комментария
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8k
Б.Касторский 43 минуты назад
А может его надо проверить на нетрудовые доходы? Если он среднего россиянина считает саранчой нищебродами? За словами надо следить. Но многие у власти считают, что стали вершиной эволюции.
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546
HalloFreeSpace 50 секунд назад
вот поэтому нахрен внутренний туризм ...
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46k
dima423 2 минуты назад
какой у него мерзкий епальник))) это такого еще найти где то надо мерзкого уродца))
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189
Максим Минаев 2 минуты назад
вот же гандон!туризм,блеать он налаживать собрался.лучше бы ценники наладил,а то пи..т до х..я и хочет до х..я.вот и весь ответ.
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10k
Oleg 4 минуты назад
С одной стороны он прав - если нет инфраструктуры, не подготовлено ничего, то на кой тащить к себе сотни тысяч туристов? С другой - а много ли камчатка получает с бохатеньких буратин? Сильно вряд ли, что туда выстраиваются десятки тысяч туристов... И глава минприроды в принципе должен заботиться о природе, а не о человеках ) Забота о человеках как раз лежит на руководах края
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88
Валерий Петров 5 минут назад
кстати что у него в контакте в комментах творится.
интересно, будут отмазывать - мол не так поняли?) и заведут ли дела за оскорбление чиновника гражданами?)
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1k
Kariya 7 минут назад
На Камчатке цены выше. Мне казалось, что там только билет минимум 30к стоит, но это, возможно, Сахалин. Да и делать там нечего, с погодой вечно умеренная херь, это ж не юга.
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589
rastlin0 10 минут назад
Мужик прав по сути и хам по форме изложения. Инфраструктуры для масштабного приёма туристов нет, реальная стоимость минимум в два раза выше заявленной. Что получат люди, купившиеся на заявленные 45 штук? И что произойдёт с окружающей природой, когда туда хлынет неуправляемый поток туристов?
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10k
kaboza 13 минут назад
рожа какая-то мерзопакостная.
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715
raael13 13 минут назад
Подобным существам не место в правительстве.
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88
Валерий Петров raael13 4 минуты назад
только такие там и есть.
просто фильтры стоят.
саранчу заменяют на граждан)
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88
Валерий Петров 15 минут назад
так 45 тысяч - нищебродствующая саранча.
средняя зарплата в россии +- 50-60 тысяч.
средний доход населения естественно меньше.
ну как бы министр правильно сказал кто такой средний россиянин, по мнению властей)
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88
Валерий Петров Oleg Минуту назад
Росстат такую декларирует.
сам офигел.
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28k
Aqueronte 16 минут назад
Снимать такого чиновника надо. Без лишних разговоров, зажрался
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2k
Bobbus 17 минут назад
Казел ушастый
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10k
кот базилий 17 минут назад
По роже видно - [мат] .
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428
Alex 24 минуты назад
Дайте в лоб этому утырку. Фамилия говорящая, кстати.
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46k
Элек Мек Полчаса назад
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11k
Kostick Полчаса назад
чего ещё можно было ожидать от человека с фамилией "кумарьков"? да и портрет у него мерзкий.
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2k
GROMOZEKA 38 минут назад
Вы где этого спермотоксикозника убогого нашли?
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1k
Ksenia2 38 минут назад
Ну, ежу понятно, что туристы рассматриваются как кошельки на ножках. Только зачем так откровенно?
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13k
FatZilla 39 минут назад
Ну как бы... тогда жителям Камчатки может тоже никуда не ездить? Зачем они за пределами Камчатки нужны?
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109
Владимир Е 45 минут назад
и этот [мат]ок руководит..... че у Вас происходит на Камчатке???
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428
Alex Владимир Е 24 минуты назад
у нас везде пид**сы руководят
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109
Владимир Е babuby 16 минут назад
не хотел никого обидеть...простите - если не прав...
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109
Владимир Е Alex 14 минут назад
я из Крыма... Вроде нормальный у нас Аксенов...
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