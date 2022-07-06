"Нищебродствующая саранча": камчатский министр оценил бюджетных туристов и нарвался на шквал критики

Побывать на Камчатке - мечта многих россиян. Однако цены на туризм в этом регионе баснословные, и бюджетным путешественникам, как выясняется, тут совсем не рады.
На Камчатке обсуждают слова министра природных ресурсов и экологии Алексея Кумарькова, который назвал бюджетных туристов "нищебродствующей саранчой".
А началась эта история с того, что вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева оценила в 45 тысяч рублей стоимость недельного тура на Камчатку. Она считает, что этих денег хватит не только для оплаты перелёта, но и для питания и проживания туриста. «Если говорить о ценах, это около 45 тысяч рублей, когда уже все включено: и перелет, и проживание, и питание. Я говорю о неделе пребывания и чуть выше. Даже на чартерном рейсе билет туда-обратно стоит около 16 тысяч, это совсем другая ценовая история», - сообщила Санаева, пригласившая туристов посмотреть и оценить вулканы, горячие источники и невероятно вкусную кухню Камчатки.
Министр природных ресурсов и экологии Алексей Кумарьков не согласился с Санаевой. Чиновник уверен: этой суммы не хватит на поездку на Камчатку. И таким бюджетным туристам отдых в этом краю совершенно не понравится, т.к. они ничего не смогут себе позволить. Министр написал, что рассчитывающие на эту сумму "будут глотать слюну, глядя на ценники", и спросил, "какой будет толк для экономики и природы Камчатки, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль?"
Резкие слова минприроды оценили по-разному. Губернатор края Владимир Солодов, заявил, что был ими "неприятно удивлен".
Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в комментарии РЕН ТВ так же осудил Кумарькова.
А вот экс-депутат Госдумы РФ Константин Слыщенко поддержал министра. Он тоже считает, что недельный тур на Камчатку не может стоить 45 000 рублей. Слыщенко подсчитал примерные расходы на поездку - сумма получилась совсем иная.
- семь дней проживания в самом дешёвом камчатском хостеле - 14 000 рублей;
- минимальное питание с учетом камчатских цен - 1 000 рублей в день;
- поездки на такси и другом транспорте - около 5 000 рублей;
- рыбалка - 10 000 рублей;
- морская прогулка в группе - 6 500 рублей;
- поездка на Вачкажец без питания - 4 500 рублей;
- поездка на вулкан Горелый без питания - 5 000 рублей;
- поездка на такси на Халактырский пляж - 3 000 рублей;
- поездка в Паратунку без проживания и питания - 2000 рублей.
Таком образом, неделя путешествия по Камчатке обойдется в 57 000 рублей. И это еще без учета стоимости авиабилетов! А уж о дорогих вертолетных экскурсиях и вовсе можно забыть.
С этими оценками отдыха согласны и обычные пользователи Сети, подсчитавшие, сколько потратит турист на поездку в этот регион.
Итак, один перелёт из Москвы, если не искать билеты по акциям, обойдется в 27 тысяч рублей.
А это цены на гостиницы и хостелы - жить же где-то надо!
А еще экскурсии, питание... Вряд ли можно уложиться в пресловутые 45 тысяч рублей.
Кстати, сама героиня публикации, с которой началась эта история, за "нищебродствующую саранчу" не в обиде. "Безусловно, недопустимо такое [высказывание]. Но суть гораздо глубже. Здесь нужно разбираться. Может, у этого человека крик души, потому что все и так дорого. Это очень честное простое высказывание и к нему, возможно, так и надо относиться. Но другое дело, что одергивать за такие слова, безусловно, надо. Потому что 50 тысяч рублей - это тоже немалые деньги. У нас и так туристы отмечают, что по сравнению с заграницей дорого", - считает Санаева.
А вот местный люд резкого чиновника поддерживает. Говорит, что сказал правду. Между тем министр туризма по этому поводу отчего-то "оглушительно молчит".
Источник:
АНТИФИШКИ
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интересно, будут отмазывать - мол не так поняли?) и заведут ли дела за оскорбление чиновника гражданами?)
просто фильтры стоят.
саранчу заменяют на граждан)
средняя зарплата в россии +- 50-60 тысяч.
средний доход населения естественно меньше.
ну как бы министр правильно сказал кто такой средний россиянин, по мнению властей)
сам офигел.