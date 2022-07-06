"Нищебродствующая саранча": камчатский министр оценил бюджетных туристов и нарвался на шквал критики





А вот экс-депутат Госдумы РФ Константин Слыщенко поддержал министра. Он тоже считает, что недельный тур на Камчатку не может стоить 45 000 рублей. Слыщенко подсчитал примерные расходы на поездку - сумма получилась совсем иная.

семь дней проживания в самом дешёвом камчатском хостеле - 14 000 рублей;

минимальное питание с учетом камчатских цен - 1 000 рублей в день;

поездки на такси и другом транспорте - около 5 000 рублей;

рыбалка - 10 000 рублей;

морская прогулка в группе - 6 500 рублей;

поездка на Вачкажец без питания - 4 500 рублей;

поездка на вулкан Горелый без питания - 5 000 рублей;

поездка на такси на Халактырский пляж - 3 000 рублей;

поездка в Паратунку без проживания и питания - 2000 рублей.

Таком образом, неделя путешествия по Камчатке обойдется в 57 000 рублей. И это еще без учета стоимости авиабилетов! А уж о дорогих вертолетных экскурсиях и вовсе можно забыть.





С этими оценками отдыха согласны и обычные пользователи Сети, подсчитавшие, сколько потратит турист на поездку в этот регион.

Итак, один перелёт из Москвы, если не искать билеты по акциям, обойдется в 27 тысяч рублей.





