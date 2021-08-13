"Позвоните архангелу Михаилу": вТроицком соборе Петербурга мужчина загорелся возле иконы

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Тушить посетителя бросился дежурный храма. Несмотря на быструю помощь, мечтавший поговорить с архангелом, получил сильные ожоги.
В четверг, 12 августа, после вечерней службы в Троицком соборе произошло ЧП. Один из посетителей поблуждал по храму, после подошел к одной из икон и спустя некоторое время загорелся.
Смотритель храма поясняет, что услышал звук падающей банки - вполне возможно, у мужчины был при себе сосуд с горючей жидкостью и зажигалка. Подробности инцидента появились в Телеграм-канале Санкт-Петербургской митрополии в своём телеграм-канале.
В сообщении сказано, что первую помощь пострадавшему оказал тот самый смотритель храма, который "при помощи огнетушителя сбил пламя с загоревшегося человека.". После этого мужчина попросил его позвонить архангелу Михаилу.
Акт самосожжения попал на видео, увы, крайне нечеткое. Осторожно! Видео содержит сцену самосожжения!
Известно, что 53-летний посетитель, несмотря на своевременную помощь, получил значительные ожоги. Сейчас он находится в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, и через время ему может потребоваться пластическая операция, а то и несколько.
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надо было набросить сверху одежду и всё.