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"Позвоните архангелу Михаилу": вТроицком соборе Петербурга мужчина загорелся возле иконы

"Позвоните архангелу Михаилу": вТроицком соборе Петербурга мужчина загорелся возле иконы (5 фото + 1 видео)

Автор:
13 августа 2021 13:12
Сообщество : Истории из жизни
Метки: ynews   Поджог   Троицкий собор   видео   огонь   петербург   самосожжение   
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Тушить посетителя бросился дежурный храма. Несмотря на быструю помощь, мечтавший поговорить с архангелом, получил сильные ожоги.

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Метки: ynews   Поджог   Троицкий собор   видео   огонь   петербург   самосожжение   
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13  комментариев
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281
stafik04 21 минуту назад
Зачем архангела звонками беспокоить? Скоро лично сможет увидеться, с такой то фантазией.
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21k
Михаил Сметанкин 21 секунду назад
Ссылка www.youtube.com
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56k
Андрей 5 минут назад
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2k
Ivan 11 минут назад
Зажигалки, самосожжения, плавали, знаем! Такие, как я сами вспыхивают в церквях, без посторонки! Поэтому я и не хожу в церкви, воимя владыки моего, Сатаны. Ну, или во славу науки, стебем мракобесов!
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5k
SR 20 минут назад
Прихожанин загорелся в храме. Меня терзают смутные сомнения. Может быть, все эти храмы и не божьи, а наоборот?
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−21
адик буравчик 22 минуты назад
православно
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11k
Енот Полиграфович Полчаса назад
Краткий путь к богу.
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124
118 40 минут назад
Для этого и существует раздел "АДОК"
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10k
El Niño 44 минуты назад
В камуфляже в храм? В голове ветер, дым повсюду.
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5k
Борис Карабанов 50 минут назад
Никак не придумаю, как бы попутно "жирных попов на мерседесах" припечатать. А хочется!
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151
SilentBob 59 минут назад
они так пинджаками размахивали, как будто специально огонь раздували

надо было набросить сверху одежду и всё.
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30k
turyst Час назад
Радикально он от хаера избавился... Мдя...
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