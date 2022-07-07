В США небо стало зелёным из-за штормового ветра

Небо в американском городке Су-Фолс стало зелёным. Это случилось после сильного ветра, который многие жители ошибочно приняли за торнадо. По данным Национальной метеорологической службы США, виной всему - дерехо. Это сильный штормовой ветер, воздух в котором движется с огромной скоростью - не в виде вихря, как при торнадо, а по прямой линии. Такой ветер длится несколько часов (но может превышать 10 часов), и покрывает очень большое расстояние - более 1000 км.