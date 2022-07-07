В США небо стало зелёным из-за штормового ветра

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Жители американского городка Су-Фолс подумали, что апокалипсис близко, увидев над головой странное небо. После сильного штормового ветра небо над городом стало зелёным. Его причина - не торнадо, как сначала посчитали многие.
Небо в американском городке Су-Фолс стало зелёным. Это случилось после сильного ветра, который многие жители ошибочно приняли за торнадо. По данным Национальной метеорологической службы США, виной всему - дерехо. Это сильный штормовой ветер, воздух в котором движется с огромной скоростью - не в виде вихря, как при торнадо, а по прямой линии. Такой ветер длится несколько часов (но может превышать 10 часов), и покрывает очень большое расстояние - более 1000 км.
Сильный дерехо пронёсся по нескольким штатам со скоростью 44 метра в секунду, и достиг городка Су-Фолс около пяти вечера. Ветер был настолько сильным, что лишил 26 тысяч домов электричества. Сразу после сильной "волны" шторма жители увидели зелёное небо - необычное явление продлилось около 10-20 минут, но многие успели заснять его.
По словам экспертов, зеленое небо - вполне естественное, хоть и редкое, явление. Это случается из-за большого количества воды в облаках, а также зависит от времени суток: "Если небо освещается красным светом заходящего солнца, облака и небо кажутся зелёными - именно поэтому иногда во время грозы небо кажется зеленоватым," - рассказал метеоролог Кори Мартин.
Из-за мощного дерехо на Среднем Западе зарегистрировали несколько наводнений из-за большого количества выпавших осадков. Кроме того, жители города Тимбер-Лейк сообщили, что у них шёл огромный град. Вот парочка видео от местных жителей:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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