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В США небо стало зелёным из-за штормового ветра

В США небо стало зелёным из-за штормового ветра

Автор:
07 июля 2022 21:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   США   в мире   небо   новости   погодная аномалия   погодные явления   фото   шторм   явления   
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Жители американского городка Су-Фолс подумали, что апокалипсис близко, увидев над головой странное небо. После сильного штормового ветра небо над городом стало зелёным. Его причина - не торнадо, как сначала посчитали многие.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   США   в мире   небо   новости   погодная аномалия   погодные явления   фото   шторм   явления   
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2  комментария
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Нудник Шпилкес Час назад
на видосе небо не сильно то зелёное как на фото
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Ухалус Посовиномус Час назад
Судя по цветам, к ним заходил любимый дедушка...

Очень добрый и веселый,
Помогает нам со школой,
Любит маленьких детей,
Зазывает в дом гостей,
Ждать себя он не заставит,
Никогда нас не оставит,
Внешне страшен и нелеп
Дедушка Нъярлатхотеп!
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