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Новый робот-гуманоид с человеческой мимикой от Engineered Arts

Новый робот-гуманоид с человеческой мимикой от Engineered Arts (4 фото + 2 видео)

Автор:
14 декабря 2021 20:26
Сообщество : Наука
Метки: Ynews   будущее   в мире   новости   робот   роботы   технологии   фото   
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Человекоподобные роботы все больше становятся реальностью. Недавно компания Engineered Arts показала своего нового робота-гуманоида по имени Adran. Роботизированная голова оснащена 22 специальными приводами, с помощью которых робот может двигать глазами и ртом, как человек.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   будущее   в мире   новости   робот   роботы   технологии   фото   
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2  комментария
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9k
Vacony 55 минут назад
у первого плохо эмоции... заторможенность .. и с глазами непорядок..
а вот второй робот намного лучше... кожу нарисовать .. чуть больше блеск в глазах и просто супер
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2k
Умница-красавица Полчаса назад
Мне одной показалось, что он на Чикатило похож?
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