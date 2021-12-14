Новый робот-гуманоид с человеческой мимикой от Engineered Arts

Модель создают на 3D-принтере, добавляя в материал силикон - а затем вручную добавляются мелкие детали, такие как цвет волос и кожи. Компания Engineered Arts не раскрывает, сколько стоит изготовление ее роботов. "Мы настраиваем всех наших роботов по-разному, добавляя бесчисленное количество доступных опций, поэтому у нас нет фиксированной цены. Это стоит больше, чем чашка кофе, но меньше, чем остров," - пишут Engineered Arts.