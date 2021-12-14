Новый робот-гуманоид с человеческой мимикой от Engineered Arts

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Человекоподобные роботы все больше становятся реальностью. Недавно компания Engineered Arts показала своего нового робота-гуманоида по имени Adran. Роботизированная голова оснащена 22 специальными приводами, с помощью которых робот может двигать глазами и ртом, как человек.
Британская компания Engineered Arts представила своего нового робота - точнее, роботизированную голову по имени Adran. Робот отображает точные человеческие выражения лица, и это выглядит очень реалистично и даже жутковато. На видео, представленном компанией, робот ухмыляется, зевает, подмигивает, грустит и улыбается.
На самом деле, Adran - только часть проекта команды. Перед тем, как робот будет готов полностью, необходимо проделать дополнительную работу. Он относится к Mesmer - системе для создания реалистичных гуманоидных роботов. Они могут отображать огромный спектр человеческих эмоций, и их можно сделать похожими на кого угодно.
"Каждый робот Mesmer спроектирован и собран на основе 3D-сканирования реальных людей, благодаря чему мы реалистично имитируем структуру костей, текстуру кожи и выражения лица человека. После сканирования результат реконструируются в 3D-модель, а с помощью фотограмметрической установки и 3D-принтера создается точная копия цифровой модели," - пишут специалисты Engineered Arts.
Модель создают на 3D-принтере, добавляя в материал силикон - а затем вручную добавляются мелкие детали, такие как цвет волос и кожи. Компания Engineered Arts не раскрывает, сколько стоит изготовление ее роботов. "Мы настраиваем всех наших роботов по-разному, добавляя бесчисленное количество доступных опций, поэтому у нас нет фиксированной цены. Это стоит больше, чем чашка кофе, но меньше, чем остров," - пишут Engineered Arts.
Вот как выглядит робот Adran:
Еще один робот-гуманоид Engineered Arts по имени Ameca:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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а вот второй робот намного лучше... кожу нарисовать .. чуть больше блеск в глазах и просто супер