Стихия бушует: мощные ливни затопили улицы Сицилии

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На итальянский остров Сицилия обрушился редкий циклон, который всего за 48 часов сбросил на улицы городов годовой объем дождевой воды. На севере Сицилии и Калабрии на юге Италии объявили красный уровень тревоги. По меньшей мере два человека погибли в результате буйства стихии.
На прошлой неделе на итальянскую Сицилию обрушился мощный тропический шторм, который вызвал наводнения и сильнейший ветер скоростью 120 км/ч. Больше всего досталось портовому городу Катания: там за двое суток выпало среднегодовое количество осадков (около 600 мм), и погибли по меньшей мере два человека - 53-летний и 67-летний мужчины. При этом многие жители на данный момент считаются пропавшими.
Национальное пожарное управление Италии сообщило, что за два дня 186 пожарных провели 620 спасательных операций, а только за вчера достали 300 автомобилей, застрявших в результате наводнения. Из-за шторма отменили десятки авиа рейсов, а также паромное сообщение между южными островами. Ожидается, что экстремальная погода достигнет пика в период с четверга по пятницу - жителей предупреждают о мощном урагане.
Мэр Катании Сальво Поглиезе закрыл все школы и предприятия, и посоветовал местным жителям не выходить на улицу. "Очевидно, что город столкнулся с трагедией и почти беспрецедентными атмосферными явлениями. На подобные ситуации мы реагируем кардинальными решениями," - сказал он.
Многие видят причину обильных осадков и наводнений в изменении климата. Статистика также не врет - по данным Times, в районе Средиземного моря, пострадавшем от шторма, в настоящий момент вода на 8 градусов теплее, чем в прошлом году. Одна из пользовательниц Твиттера написала: "В Катании сильное наводнение из-за мощных ливней. Эти фотографии ужасают. Италия, как и большинство средиземноморских стран, чрезвычайно уязвима к изменению климата," - написала Francessca Tachhi.
Подборка видео от жителей
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews в мире италия климат наводнение наводнения новости фото
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