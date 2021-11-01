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Стихия бушует: мощные ливни затопили улицы Сицилии

Стихия бушует: мощные ливни затопили улицы Сицилии (16 фото + 1 видео)

Автор:
01 ноября 2021 21:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   в мире   италия   климат   наводнение   наводнения   новости   фото   
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На итальянский остров Сицилия обрушился редкий циклон, который всего за 48 часов сбросил на улицы городов годовой объем дождевой воды. На севере Сицилии и Калабрии на юге Италии объявили красный уровень тревоги. По меньшей мере два человека погибли в результате буйства стихии.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   в мире   италия   климат   наводнение   наводнения   новости   фото   
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