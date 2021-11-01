Стихия бушует: мощные ливни затопили улицы Сицилии

Многие видят причину обильных осадков и наводнений в изменении климата. Статистика также не врет - по данным Times, в районе Средиземного моря, пострадавшем от шторма, в настоящий момент вода на 8 градусов теплее, чем в прошлом году. Одна из пользовательниц Твиттера написала: "В Катании сильное наводнение из-за мощных ливней. Эти фотографии ужасают. Италия, как и большинство средиземноморских стран, чрезвычайно уязвима к изменению климата," - написала Francessca Tachhi.