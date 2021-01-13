В Англии на пляже появились останки древних кораблей

Несколько затонувших кораблей викторианской эпохи появились в Корнуолле, Англия.
После нескольких зимних штормов, обрушившихся на Великобританию и страны Европы в декабре 2020 года и в январе 2021 года, на побережье британского графства Корнуолл на поверхности оказались останки загадочных викторианских кораблей.
Из-за скалистого берега и частых штормов в этом районе раньше происходило множество кораблекрушений. Части кораблей и различные артефакты регулярно вымывало на местные пляжи, но появившиеся в январе на пляже обломки местные жители не припомнят. Сообщается, что подобных находок здесь не делали уже несколько десятилетий.
×
По данным местных специалистов, эти загадочные викторианские корабли датируются приблизительно 1800-ми годами. Их точное происхождение неизвестно, но считается, что это останки либо французской бригантины «Провиденс», потерпевшей крушение во время шторма в октябре 1865 года, либо немецкой бригантины «Альберт Вильгельм», которая ударилась о риф и затонула в октябре 1886 года.
Новые снимки, сделанные фотографом Грегом Мартином, показывают деревянные строения, которые едва видны из-под песка на пляже неподалеку от городка Сент Ивс.
Источник:
Ссылки по теме:
- Ируканджи – одно из самых опасных существ на Земле
- 16 случаев, когда растения появились там, где их совсем не ждали
- Два архитектора испытали лунный модуль для космических туристов
- Илон Маск продал еще три своих особняка за 40,9 миллиона долларов
- 17 случаев, когда разные предметы идеально подходили друг к другу
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...