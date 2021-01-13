В Англии на пляже появились останки древних кораблей

Из-за скалистого берега и частых штормов в этом районе раньше происходило множество кораблекрушений. Части кораблей и различные артефакты регулярно вымывало на местные пляжи, но появившиеся в январе на пляже обломки местные жители не припомнят. Сообщается, что подобных находок здесь не делали уже несколько десятилетий.