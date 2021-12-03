Жители Дании переночевали в магазине IKEA из-за непогоды

Покупателям разрешили выбрать кровати и матрасы по их предпочтениям. После закрытия компания из оставшихся сотрудников и посетителей ужинала и смотрела телевизор - по их словам, вечер прошел прекрасно и "весело". Кроме того, сотрудники магазина игрушек по соседству также решили обезопасить себя от снегопада, и остались ночевать - IKEA пустила их к себе.