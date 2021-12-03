FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8063 поста • 1258 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Жители Дании переночевали в магазине IKEA из-за непогоды

Жители Дании переночевали в магазине IKEA из-за непогоды (7 фото)

Автор:
03 декабря 2021 15:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   ikea   в мире   дания   икея   магазины   новости   фото   
200
7
Шесть покупателей и 20 сотрудников магазина IKEA в Ольборге, Дания, были вынуждены переночевать прямо в магазине. Виной всему - снегопад, из-за которого они не могли попасть домой. Но получилось очень уютно и по-домашнему.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   ikea   в мире   дания   икея   магазины   новости   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
64k
Серпом по молоту. Час назад
Если люди нормальные они всегда договориться смогут..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Bartello 37 минут назад
Надо взять за правило во время снегопада ходить только в гиперы, где рядом есть IKEA а то застрянешь в каком нить алкомаркете, хотя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах "А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах Архитекторы представили небоскрёб, который поглощает CO2 Архитекторы представили небоскрёб, который поглощает CO2 Археологи нашли древнеримские статуи возрастом 2000 лет Археологи нашли древнеримские статуи возрастом 2000 лет Стихия бушует: мощные ливни затопили улицы Сицилии Стихия бушует: мощные ливни затопили улицы Сицилии Японская принцесса откажется от титула, выйдя замуж за простого студента Японская принцесса откажется от титула, выйдя замуж за простого студента Израиль представил новую систему радиоэлектронной борьбы Израиль представил новую систему радиоэлектронной борьбы
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

12552



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
18 фотографий, доказывающих, что месть может быть разной
0
50
18 фотографий, доказывающих, что месть может быть разной
Человек vs алабай: мужчина борцовским приемом удержал агрессивного пса и удивил соцсети
4
171
Человек vs алабай: мужчина борцовским приемом удержал агрессивного пса и удивил соцсети
Набирающие популярность в сообществах
Териберка. Жизнь после «Левиафана»
0
5
Териберка. Жизнь после «Левиафана»
Американский синдром стабильности
0
22
Американский синдром стабильности
Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии
Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Особенный день!
1
1

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#ватермарк#еда#Россия#СССР#автомобили#Ynews#вкусно
#Юмор#история#люди#кино#картинки#дтп#как приготовить#фотографии#фильм#забавно
#прикол#животные#подборка#интересное#Разное#приколы#Рецепт#автомир#аварии#путешествия

На что жалуетесь?

Вернуться