Жители Дании переночевали в магазине IKEA из-за непогоды

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Шесть покупателей и 20 сотрудников магазина IKEA в Ольборге, Дания, были вынуждены переночевать прямо в магазине. Виной всему - снегопад, из-за которого они не могли попасть домой. Но получилось очень уютно и по-домашнему.
В среду, 2 декабря, шесть покупателей и 20 сотрудников магазина IKEA в Ольборге, Дания, остались ужинать и ночевать в магазине из-за непогоды. В городе выпало около 300 мм снега, и многие не могли добраться до дома. В итоге руководство предоставило покупателям и сотрудникам возможность переночевать прямо в магазине.
Покупателям разрешили выбрать кровати и матрасы по их предпочтениям. После закрытия компания из оставшихся сотрудников и посетителей ужинала и смотрела телевизор - по их словам, вечер прошел прекрасно и "весело". Кроме того, сотрудники магазина игрушек по соседству также решили обезопасить себя от снегопада, и остались ночевать - IKEA пустила их к себе.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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