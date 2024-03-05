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В небе над Флоридой заметили дырявые облака, похожие на НЛО

В небе над Флоридой заметили дырявые облака, похожие на НЛО

Автор:
05 марта 2024 18:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: атмосфера   в мире   интересное   новости   погода   погодные явления   странное   фото   явления   
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В небе над Флоридой заметили странные дыры в облаках. Во всём как всегда обвинили НЛО — однако, причина на самом деле кроется в самолётах.

В небе над американским штатом Флорида заметили загадочные дыры в облаках. Один местный житель опубликовал видео со странными облаками в своём ТикТоке. Сначала многие пользователи сети как обычно связали всё это с НЛО или потусторонними знаками. Но оказалось, что всё проще. Это "дырявые" облака или "облака кавум" — редкое явление, которое появляется в перисто-кучевых или высококучевых облаках. Учёные исследовали это явление целых 70 лет, пока не раскрыли его причины в 2010 году.

Главная причина появления таких облаков — самолёты. Облака такой формы образуются, когда самолёты пролетают сквозь высококучевые облака — скопления небольших облаков, образующихся на высоте от 2 до 7 километров. Это выяснила команда учёных из Университетской корпорации атмосферных исследований (UCAR). Они также определили, что высококучевые облака состоят из чистого и переохлажденного водяного пара, который, несмотря на низкую температуру, не превращается в лёд.

Когда крылья самолета или его пропеллеры влияют на давление этого водяного пара, в вихрях турбулентного воздуха происходит "адиабатическое расширение" — термодинамический процесс. В результате структура пара нарушается: внутри появляются кристаллы льда, и в итоге формируются такие "дыры" в облаках. В любой момент времени подобные дырявые облака покрывают около 8 процентов поверхности Земли.


Учёные долго исследовали это явление, и получили результаты спустя много лет изучения полётов самолетов, спутниковых наблюдений и погодных моделей. Эти облака также могут быть разной формы: например, в некоторых случаях, когда самолёты проходили под острым углом, образовывались более мелкие и круглые кавумы. Если же самолет летел медленно и под малым углом, он "оставлял" большие кавумы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: атмосфера   в мире   интересное   новости   погода   погодные явления   странное   фото   явления   
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Alex Час назад
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SergVR 4 минуты назад
я бы большие грибы там увидеть хотел, но только там
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398
ApolloOne 21 минуту назад
Как облака снимать - так камера нормальная, а как НЛО, то снимают на 2MPx-ную.
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11k
MPEG-8 46 минут назад
Америкосам надо вброс в соцсети сделать, что, это русские испытывают спутник-микроволновку, чтобы делать попкорн прамо на кукурузных полях.
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