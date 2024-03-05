В небе над Флоридой заметили дырявые облака, похожие на НЛО

В небе над американским штатом Флорида заметили загадочные дыры в облаках. Один местный житель опубликовал видео со странными облаками в своём ТикТоке. Сначала многие пользователи сети как обычно связали всё это с НЛО или потусторонними знаками. Но оказалось, что всё проще. Это "дырявые" облака или "облака кавум" — редкое явление, которое появляется в перисто-кучевых или высококучевых облаках. Учёные исследовали это явление целых 70 лет, пока не раскрыли его причины в 2010 году.