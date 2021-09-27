FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7518 постов • 1242 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Японская принцесса откажется от титула, выйдя замуж за простого студента

Японская принцесса откажется от титула, выйдя замуж за простого студента (6 фото)

Автор:
27 сентября 2021 19:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Принцесса   Япония   брак   в мире   королевская семья   новости   фото   
288
6
29-летняя японская принцесса Мако, старшая племянница японского императора Нарухито, объявила о скорой свадьбе со своим избранником - ее бывшим однокурсником. Выходя замуж, принцесса лишается королевского титула, но Мако это не остановило. Пара познакомилась в университете еще в 2012 году.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ynews   Принцесса   Япония   брак   в мире   королевская семья   новости   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Mamin Sibiriak 58 минут назад
Однажды у Генри Киссинджера спросили:
- Что такое челночная дипломатия?
Киссинджер ответил:
- О! Это универсальный метод для решения любых проблем! Поясню на примере.
Требуется выдать дочь Рокфеллера замуж за простого русского парня из глухой сибирской деревни.
Каким образом? Очень просто! Я еду в сибирскую деревню, нахожу там простого русского парня и спрашиваю его:

- Ты хочешь жениться на американской еврейке?
Он мне:
- Зачем?! У нас и своих девчонок полно!
Я ему:
- Да, но она - дочка миллиардера!
Он:
- О! Это меняет дело!

Тогда я еду в Швейцарию, на заседание правления банка и спрашиваю:
- Вы хотите иметь президентом правления банка сибирского мужика?
- Фу, - говорят мне в банке.
- Да, но он - зять Рокфеллера.
- О! Это меняет дело!

Теперь я еду к Рокфеллеру и спрашиваю:
- Хотите иметь зятем русского мужика?
Он мне:
- Что вы такое говорите, у нас в семье все - финансисты!
Я ему:
- Да, но этот русский мужик - президент правления Швейцарского банка.
Он:
- О! Это меняет дело! Сьюзи! Пойди сюда. Мистер Киссинджер нашел тебе жениха. Это президент Швейцарского банка.

Она:
- Фи… Все эти финансисты - дохляки и зануды.
А я ей:
- Да, но этот - здоровенный сибирский мужик!
Она:
- О-о-о! Это меняет дело!..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Вишенка Крокодилова 3 минуты назад
"Простым студентом" жених был десять лет назад. Название не соответствует содержанию поста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Cornho 13 минут назад
Главное, чтобы парень теперь не свинтил в закат после всех этих её отказов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
343
Ольга Час назад
Все могут короли....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео) Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео) Марсоход Zhurong показал новые снимки красной планеты Марсоход Zhurong показал новые снимки красной планеты Джефф Безос и Юрий Милнер финансируют стартап по продлению молодости Джефф Безос и Юрий Милнер финансируют стартап по продлению молодости 72-летний пенсионер выжил после трех суток в джунглях Таиланда 72-летний пенсионер выжил после трех суток в джунглях Таиланда После подводного извержения вулкана в Японии появился новый остров После подводного извержения вулкана в Японии появился новый остров Японская компания запретила курить сотрудникам во время удаленной работы Японская компания запретила курить сотрудникам во время удаленной работы
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

396030



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Смс-переписки с родителями, которые стоило бы сохранить для внуков
6
48
Смс-переписки с родителями, которые стоило бы сохранить для внуков
20+ полезных и бесполезных советов на все случаи жизни
6
61
20+ полезных и бесполезных советов на все случаи жизни
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео)
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#факты#люди#СССР#кино#новости#дети#gif#еда#как приготовить
#Юмор#картинки#автомобили#фотографии#автомир#познавательно#прикольные#аварии#позитив#ynews
#фото#история#животные#Россия#Разное#прикол#подборка#дтп#авто аварии#страна

На что жалуетесь?

Вернуться