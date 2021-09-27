Японская принцесса откажется от титула, выйдя замуж за простого студента

Мако и Кэи познакомились в 2012 году, когда они оба были студентами Токийского Международного христианского университета. Парень сделал предложение еще в 2013 году, но до 2017-го пара держала это в секрете от публики, и несколько лет состояла в отношениях на расстоянии. Ожидалось, что пара поженится в ноябре 2018 года, но позже свадьба была отложена до 2020 года - в официальном заявлении говорилось, что паре "нужно больше времени для планирования".