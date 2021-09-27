Японская принцесса откажется от титула, выйдя замуж за простого студента

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29-летняя японская принцесса Мако, старшая племянница японского императора Нарухито, объявила о скорой свадьбе со своим избранником - ее бывшим однокурсником. Выходя замуж, принцесса лишается королевского титула, но Мако это не остановило. Пара познакомилась в университете еще в 2012 году.
29-летняя принцесса Мако - член Японской Императорской Семьи, старшая племянница японского императора Нарухито и императрицы Масако. Избранником принцессы, на удивление всех, стал Кэи Комуро - ее бывший однокурсник, а ныне студент юридического факультета США. Согласно правилам, выходя замуж за простолюдина, принцесса лишается титула, но для Мако это не стало проблемой.
Кроме того, принцесса отказалась от выплаты, которая выплачивается на свадьбу члена королевской семьи, в размере 150 миллионов иен. Мако сделала такой шаг из-за долгих лет разногласий и критики, окружавшей ее жениха. Брак пары по разным обстоятельствам откладывался несколько лет с момента их помолвки в 2017 году.
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Мако и Кэи познакомились в 2012 году, когда они оба были студентами Токийского Международного христианского университета. Парень сделал предложение еще в 2013 году, но до 2017-го пара держала это в секрете от публики, и несколько лет состояла в отношениях на расстоянии. Ожидалось, что пара поженится в ноябре 2018 года, но позже свадьба была отложена до 2020 года - в официальном заявлении говорилось, что паре "нужно больше времени для планирования".
В 2020 году свадьбу отложили вновь - из-за финансовых проблем у матери жениха, которые разрешались долгое время. Пара все также продолжала отношения на расстоянии. В одном интервью Мако сказала: "Для нас брак - это необходимый выбор, чтобы жить вместе и объединить наши сердца. Мы незаменимы друг для друга, и можем опереться друг на друга в счастливые и несчастливые времена".
Теперь пара планирует скромную свадьбу на конец 2021 года. По данным японских СМИ, принцесса Мако уже выразила желание пропустить несколько традиционных ритуалов прощания с императором во время церемонии. После свадьбы она переедет к возлюбленному в США.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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- Что такое челночная дипломатия?
Киссинджер ответил:
- О! Это универсальный метод для решения любых проблем! Поясню на примере.
Требуется выдать дочь Рокфеллера замуж за простого русского парня из глухой сибирской деревни.
Каким образом? Очень просто! Я еду в сибирскую деревню, нахожу там простого русского парня и спрашиваю его:
- Ты хочешь жениться на американской еврейке?
Он мне:
- Зачем?! У нас и своих девчонок полно!
Я ему:
- Да, но она - дочка миллиардера!
Он:
- О! Это меняет дело!
Тогда я еду в Швейцарию, на заседание правления банка и спрашиваю:
- Вы хотите иметь президентом правления банка сибирского мужика?
- Фу, - говорят мне в банке.
- Да, но он - зять Рокфеллера.
- О! Это меняет дело!
Теперь я еду к Рокфеллеру и спрашиваю:
- Хотите иметь зятем русского мужика?
Он мне:
- Что вы такое говорите, у нас в семье все - финансисты!
Я ему:
- Да, но этот русский мужик - президент правления Швейцарского банка.
Он:
- О! Это меняет дело! Сьюзи! Пойди сюда. Мистер Киссинджер нашел тебе жениха. Это президент Швейцарского банка.
Она:
- Фи… Все эти финансисты - дохляки и зануды.
А я ей:
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Она:
- О-о-о! Это меняет дело!..