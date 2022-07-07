Чёртовы головы: творение гениального скульптора

Можно ли превзойти головы американских президентов, вытесанные на склоне горы Рашмор? А если я скажу, что они на само деле вторичные, а первыми были именно Чёртовы головы? Судите сами: монумент в США создавался с 1927 по 1941 год, а герои моего рассказа были созданы чешским скульптором Вацлавом Левы в период с 1841 по 1846 год.
Высота до макушки – 9 метров.
Вытесаны из песчаника и время их не щадит. Кажется, что они не смогут пережить американского конкурента. Не знаю, как сейчас, на раньше вы могли набрести на них в составе туристического маршрута, который начинается из деревни Желизы (Центральная Чехия).
Отсюда открывается знойный вид на чешскую деревню.
Выглядит действительно жутко.
Взгляд отрешённых, словно высосанный, умоляющий – когда уже выходные! Хочу выходные, памагити! К слову, некоторые из нас под конец недели реально так выглядят. Сам не видел, друг рассказывал.
Рассказывают, что это персонажи чешских сказок. Некоторые из них я читал, видимо – читал не очень внимательно, сейчас не могу догадаться, что это за нечисть такая. Может, это братья того-самого богатыря, из поэмы «Руслан и Людмила» Александра Сергеевича? Очень похожи.
Кстати, в окрестностях ещё такое чудо находится.
Если проследуете по маршруту, кроме «отрубленных голов» много чего интересного на пути попадётся.
Источник:
АНТИФИШКИ
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