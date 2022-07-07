Чёртовы головы: творение гениального скульптора

Можно ли превзойти головы американских президентов, вытесанные на склоне горы Рашмор? А если я скажу, что они на само деле вторичные, а первыми были именно Чёртовы головы? Судите сами: монумент в США создавался с 1927 по 1941 год, а герои моего рассказа были созданы чешским скульптором Вацлавом Левы в период с 1841 по 1846 год.