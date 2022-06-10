Удивительные места, которые остаются загадками для учёных

Наша планета - это огромный мир, который таит в себе множество странных мест, скрывающих свои секреты даже от самых опытных учёных. Вот подборка таких уголков со всего земного шара: от невероятной впадины в Якутии до кристально чистого озера в Австрии, вода которого исчезает в неизвестном направлении.
"Дверь в подземный мир"
Предлагаю для начала отправиться в Сибирь, которая представляет собой очень необычное место, где можно встретить тигров или белых медведей, моржей или даже леопардов.
Но если углубиться в бескрайнюю тайгу, то можно наткнуться на огромную воронку в земле. Причём она настолько большая и глубокая, что её видно из космоса.
Этот огромный провал или впадину местные жители называют "воротами в подземный мир" или "воротами в ад", хотя её официальное название звучит менее впечатляюще - кратер Батагайка. Находится он в Верхоянском районе Якутии.
Размеры этой впадины поистине впечатляют, так как она протянулась на расстояние более километра и достигает глубины ста метров. Поэтому она заслуженно является самым большим кратером вечной мерзлоты в мире.
С первого взгляда может показаться, что этот кратер образовался после падения астероида, но на самом деле это не так. Предполагается, что он появился в результате эрозии и природного климатического явления, называемого термокластией.
Этот процесс не запускается сам по себе, в данном случае учёные предполагают, что поводом для таяния вечно мерзлоты стала вырубка лесов в этом районе в 1960-х годах, хотя точная причина неизвестна.
Самое же удивительное - кратер Батагайка продолжает расти, ежегодно расширяясь на 10-20 метров. Никто не знает, что именно стало катализатором для появления этой впадины, может быть под её вечной мерзлотой, возраст которой исчисляется 650 000 лет, кто-то просыпается?...
Гранитные скрижали
Любой турист, оказавшийся в штате Джорджия, непременно должен заглянуть в округ Элберт, где находится знаменитый "американский Стоунхендж". Этот гранитный монумент сравнительно молод, так его начали строить в 1980 году, но его заказчик и истинное назначении - неизвестны.
Скрижали Джорджии, состоящие из шести огромных гранитных блоков, общим весом 119 тонн, собраны в странную конструкцию и представляют собой каменный монумент, воздвигнутый посреди поля, в глубине Америки.
Но людей поражает не его архитектура (хотя она тоже производит впечатление), а загадочные и порой мрачные надписи, которые там выгравированы. Они чем-то похожи на 10 заповедей.
Его заказчик, некий "седовласый джентльмен" отказался называть своё настоящее имя, но предоставил подробнейшие инструкции (на 10 листах) по его возведению. Он даже не стал спорить о цене, когда обратился в компанию Elberton Granite Finishing с просьбой воздвигнуть эту странную 6-метровую конструкцию.
Как видите, на скрижалях имеются надписи, сделанные на восьми современных языках, включая русский, и четырёх древних. Вот что там написано:
1. Пусть земное население никогда не превышает 500 000 000, пребывая в постоянном равновесии с природой.
2. Разумно регулируйте рождаемость, повышая ценность жизненной подготовки и многообразия человечества.
3. Найдём новый живой язык, способный объединить человечество.
4. Проявляйте терпимость в вопросах чувств, веры, традиций и им подобных.
5. Пусть справедливые законы и беспристрастный суд встанут на защиту народов и наций.
6. Пусть каждая нация сама решает свои внутренние дела, вынося на мировой суд общенародные проблемы.
7. Избегайте мелочных судебных тяжб и бесполезных чиновников.
8. Поддерживайте равновесие между личными правами и общественными обязанностями.
9. Превыше всего цените правду, красоту, любовь, стремясь к гармонии с бесконечностью.
10. Не будьте раком для Земли, природе тоже оставьте место!
Как видите, заказчик, который, по его словам, представлял некую группу, рекомендует снизить население Земли примерно в 15 раз, то есть до 500 миллионов человек. Другие его просьбы звучат не так кардинально и говорят о разумном потреблении, равенстве и справедливости.
Многие восприняли эти мрачные увещеваниям, как загадочное пророчество от группы людей, которая тайно управляет миром. Но как бы они не пытались узнать, кто стоял у истоков этого гранитного монумента, его заказчик остаётся неизвестен по сей день.
Вулкан с голубым пламенем
Извержение вулкана или поток расплавленной лавы - одно из самых впечатляющих зрелищ, которое может предложить природа. Но нет ничего более удивительного и необычного, чем голубое пламя и странная магма вулкана Кавах-Иджен, расположенного на острове Ява.
Это необычное природное явление объясняется тем, что в вулканическом газе Кавах-Иджен почему-то очень много серы. Что ещё более загадочно, он входит в целый комплекс вулканов, но это синее пламя (сера горит синим цветом), можно увидеть только в этом месте.
Причём это свечение можно заметить только в тёмное время суток, так как оно слишком слабое, хотя этот газ горит при температуре 600 °C.
Получается, что когда сера выходит из-под земли в газообразном состоянии, то очень быстро воспламеняется и образует эти невероятно красивые голубоватые языки пламени.
Таинственный "лес альбиносов"
Учёные в один голос заявляют, что секвойи-альбиносы не могут существовать природе, но... они существуют. Эти странные деревья с невероятными белыми иголками можно встретить в прибрежных лесах Калифорнии. Всего их на 2018 год насчитывалось 406 штук.
Как мы все знаем, растению, чтобы запустить реакцию фотосинтеза необходим хлорофилл - зелёный пигмент, который позволяет растениям получать энергию из света. Но как тогда существуют эти деревья с белоснежными иголками? Этот вопрос ставит в тупик всех исследователей, которые пытаются разгадать их тайну уже более 100 лет.
Издалека эти калифорнийские секвойи производят ошеломляющие впечатление - как будто они перенеслись сюда из какого-то фантастичного фильма. Их иголки сияют безупречной белизной, словно покрыты снегом.
Некоторых людей пугают эти призрачные деревья, так как они считают их посланниками из другого мира, появившимися здесь с таинственной целью. Стоит признать, что белый цвет в сочетании с гигантским размером секвой производит гипнотический эффект.
Как предполагают учёные, лесная подстилка этих мест насыщена тяжелыми металлами, которые поглощаются деревьями, препятствуя выработке хлорофилла.
Таким образом, эти секвойи с белыми иголками, вероятно, являются своеобразными "живыми" фильтрами. Потому что, поглощая "смертоносный коктейль" из кадмия, меди и никеля (именно они были найдены при химическом анализе белых иголок), они продолжают расти и при этом очищают землю.
Волшебное озеро, которое исчезает зимой
Если вам нравятся красивые водоемы, расположенные посреди великолепных долин, окружённых лесом, вы точно влюбитесь в "Грюнер Зее", также известное как "Зелёное озеро".
Оно расположено в муниципалитете Трагосс-Санкт-Катарайн в Австрии, это величественное озеро окружено горами Хохшваб и красивыми лесами на склонах.
Но помимо великолепной красоты пейзажа, прежде всего в глаза бросается исключительная прозрачность изумрудно-зеленой воды, которая вызывает восхищение приезжающих сюда туристов.
Кажется невероятным, но вся эта вода собирается здесь в результате таяния снега на вершинах окружающих гор. При этом озеро остаётся таким полноводным в течение очень короткого периода времени и учёные не вполне понимают, куда исчезает вода.
В остальное время Зелёное озеро превращается в природный парк для пеших прогулок. И никто по его виду даже не догадается, что когда-то эти скамейки, тропинки и мостики были скрыты под 3-х метровой толщей воды.
Источник:
АНТИФИШКИ
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