Удивительные места, которые остаются загадками для учёных

С первого взгляда может показаться, что этот кратер образовался после падения астероида, но на самом деле это не так. Предполагается, что он появился в результате эрозии и природного климатического явления, называемого термокластией.

Этот процесс не запускается сам по себе, в данном случае учёные предполагают, что поводом для таяния вечно мерзлоты стала вырубка лесов в этом районе в 1960-х годах, хотя точная причина неизвестна.

Самое же удивительное - кратер Батагайка продолжает расти, ежегодно расширяясь на 10-20 метров. Никто не знает, что именно стало катализатором для появления этой впадины, может быть под её вечной мерзлотой, возраст которой исчисляется 650 000 лет, кто-то просыпается?...

Гранитные скрижали

Любой турист, оказавшийся в штате Джорджия, непременно должен заглянуть в округ Элберт, где находится знаменитый "американский Стоунхендж". Этот гранитный монумент сравнительно молод, так его начали строить в 1980 году, но его заказчик и истинное назначении - неизвестны.

Скрижали Джорджии, состоящие из шести огромных гранитных блоков, общим весом 119 тонн, собраны в странную конструкцию и представляют собой каменный монумент, воздвигнутый посреди поля, в глубине Америки.