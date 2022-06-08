25 сантиметров любви

Вообще сначала ничто не предвещало, что Генри уготована такая необычная судьба. Он родился в 1895 году у самых обыкновенных родителей самого обыкновенного роста. Генри также был вполне обычного для младенцев размера и первое время планомерно увеличивался, как и полагается грудничку. Потом стал расти чуть медленнее, потом ещё чуть медленнее, а в два года процесс полностью прекратился. Его рост навсегда замер на отметке в 30 дюймов.

Жилось Беренсу несладко. Мир вокруг него был слишком огромным. Он не мог нормально пользоваться мебелью, не мог купить нормальную одежду это первая четверть XX века, детка, никаких Zara и H&M, где на младенца можно купить настоящие джинсы с пятью карманами ... Да много чего не мог. Это уж не говоря об отношении к нему окружающих "больших". Беренс свободно говорил на четырёх языках, много читал и мог поддержать разговор практически на любую тему - но никому и в голову не приходило говорить с ним об истории или философии. Какая уж тут философия, когда собеседник тебе едва по колено?

А потом в жизни Генри появился спаситель - Бёртон Лестер, хозяин шоу лилипутов. Он увидел Беренса и тут же предложил работу - в его труппе ещё не было артистов настолько маленького роста. Генри без раздумий согласился.