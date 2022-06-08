25 сантиметров любви

Большую часть сознательной жизни Генри Беренс зарабатывал просто самим фактом своего существования - и своим размером. В середине XX века люди по всему миру готовы были заплатить немалые деньги за возможность взглянуть на самого маленького человека на планете.
Впрочем, за такой способ заработка самому Беренсу тоже приходилось расплачиваться.
Изо дня в день Генри сталкивался со сложностями, которые для большинства людей просто не существуют. Но всё не так легко, когда в тебе 76 см роста и 14 кг веса.
Худшим испытанием Беренс считал двери - попробуй открой хоть одну, когда ты ростом с годовалого ребёнка и даже не дотягиваешься до ручки! На втором месте - лестницы: когда каждая ступенька высотой чуть ли не в половину твоего роста, это то ещё развлечение. То же самое с автобусами - без посторонней помощи Беренс просто не мог в них вскарабкаться... А что делать? Приходилось изворачиваться. Ведь ходить пешком - ещё хуже. Далеко ли уйдёшь на таких коротеньких ногах?
Но отдельным пунктом в списке трудностей мистера Беренса были собаки. Генри их просто обожал - но не мог позволить себе завести дома пса. Ведь даже собака средних размеров выглядела рядом с ним как лошадь. Такое впору не на поводке выгуливать, а седлать и ездить верхом!
Поэтому Беренс держал дома кошек.
Вообще сначала ничто не предвещало, что Генри уготована такая необычная судьба. Он родился в 1895 году у самых обыкновенных родителей самого обыкновенного роста. Генри также был вполне обычного для младенцев размера и первое время планомерно увеличивался, как и полагается грудничку. Потом стал расти чуть медленнее, потом ещё чуть медленнее, а в два года процесс полностью прекратился. Его рост навсегда замер на отметке в 30 дюймов.
Жилось Беренсу несладко. Мир вокруг него был слишком огромным. Он не мог нормально пользоваться мебелью, не мог купить нормальную одежду
это первая четверть XX века, детка, никаких Zara и H&M, где на младенца можно купить настоящие джинсы с пятью карманами... Да много чего не мог. Это уж не говоря об отношении к нему окружающих "больших". Беренс свободно говорил на четырёх языках, много читал и мог поддержать разговор практически на любую тему - но никому и в голову не приходило говорить с ним об истории или философии. Какая уж тут философия, когда собеседник тебе едва по колено?
А потом в жизни Генри появился спаситель - Бёртон Лестер, хозяин шоу лилипутов. Он увидел Беренса и тут же предложил работу - в его труппе ещё не было артистов настолько маленького роста. Генри без раздумий согласился.
Лестер открыл Беренсу новый мир и новую жизнь - среди таких же маленьких людей, как он сам. Тех, кто прекрасно понимал, каково это - быть взрослым человеком ростом меньше метра. Так, Генри узнал, что бывает особая миниатюрная мебель и "маленькая взрослая" одежда, которую изготавливают специально для лилипутов и карликов.
А ещё - что у таких, как он, бывают отношения и даже семьи. В труппе Лестера Генри встретил Эмми - и влюбился без памяти. Она была на целых 25 сантиметров выше него. Это и для обычных-то людей большая разница, а для Беренса это почти треть его собственного роста... Но что с того, когда это не просто какая-то там четверть метра, а 25 сантиметров настоящей любви! Эмми ответила Генри взаимностью, и вскоре они поженились.
Шоу Лестера активно гастролировало по разным странам и неизменно собирало толпы зрителей, желавших поглазеть на "самого маленького человека в мире" (так было написано на афишах). Но настоящая слава пришла к Беренсу лишь в 1957 году, когда вашингтонская газета The Sunday Star опубликовала фото Генри, танцующего с кошкой.
Это фото до сих пор активно бродит по Интернету и вызывает живейший интерес. Действительно, так сходу и не поймёшь - то ли это человек такой крохотный, то ли кот - булгаковский Бегемот 😊
P.S.: как-то Генри сказал журналисту, что он привык абсолютно ко всему в жизни. И лишь одна вещь раздражает - когда он мирно стоит у пешеходного перехода, а какой-нибудь "верзила" подходит и, не разобравшись, говорит: "Пойдём, малыш, я переведу тебя через дорогу" 😁
Источник:
АНТИФИШКИ
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