На свет появился белый детёныш черепахи — первый в своём роде

Буквально на днях миру продемонстрировали чрезвычайно редкого белого детёныша черепахи. Крошечная красноглазая рептилия имеет беспигментную кожу и бледный панцирь, вызванный генетическим заболеванием, известным как альбинизм. Работники зоопарка говорят, что вероятность появления черепахи-альбиноса составляет 1 к 100 тыс..
Белая черепаха — одна из двух галапагосских гигантских черепах (Chelonoidis niger), которые недавно вылупились в зоопарке Tropiquarium в швейцарском Сервионе. Пара яиц была отложена 11 февраля самкой весом 220 фунтов (100 кг); детёныш-альбинос вылупился 1 мая, а его более тёмный брат появился на свет 5 мая. Каждый детёныш черепахи при рождении весил всего 1,8 унции (50 граммов) и первоначально за ними ухаживали в инкубаторах работники зоопарка, чтобы затем, 3 июня, передать маленьких существ в более окрепшем состоянии их матери.
«Мы были удивлены, обнаружив детёныша-альбиноса, — говорится в заявлении сотрудников зоопарка. — Это первый случай в мире, когда в неволе родилась галапагосская черепаха-альбинос.»
Также они добавили, что нет задокументированных случаев, которые бы подтверждали, что нечто подобное происходило в дикой природе. Команда также предположила, что рождение белой черепахи может быть в пять раз реже, чем рождение человека-альбиноса, что составляет примерно 1 случай на 20 тысяч человек, по данным Национальной организации альбинизма и гипопигментации, некоммерческой организации, которая предоставляет информацию и ресурсы об альбиносах-людях в США и Канаде.
Животные-альбиносы не способны вырабатывать кожный пигмент, известный как меланин, который придаёт цвет коже, волосам, глазам и перьям, а в данном случае панцирю черепахи. На свет животные-альбиносы часто появляются с красными глазами, поскольку в их глазах нет пигмента, поэтому они того же цвета, что и кровеносные сосуды под поверхностью глаз.
Альбинизм является генетическим заболеванием, то есть передаётся от родителей к потомству. Однако это рецессивный признак, поэтому оба родителя должны обладать копией гена и передавать её по наследству. Если же у родителей имеется только одна копия гена альбиноса (если только они не альбиносы), детёныши появляются с типичным окрасом животного.
На данный момент неясно, как долго сможет прожить детёныш-альбинос. Галапагосские гигантские черепахи являются самыми большими черепахами на Земле и могут жить в дикой природе более 100 лет. Однако альбинизм может сделать животных более восприимчивыми к повреждению солнечными ультрафиолетовыми лучами и склонными к другим осложнениям со здоровьем, таким как снижение зрения и проблемы со слухом. Это также делает животных, которые обычно куда темнее, более заметными для хищников. Это означает, что животные с альбинизмом часто не живут очень долго и умирают, прежде чем смогут передать свои гены, что объясняет, почему это состояние так редко. Но если за ними правильно ухаживать в неволе, они вполне могут жить относительно здоровой жизнью.
Разведение галапагосских гигантских черепах в неволе может оказаться непростой задачей. Брачные ритуалы этих огромных рептилий могут быть довольно агрессивными: самцы своими собственными панцирями многократно таранят панцири самок и иногда, прежде чем на них взобраться, кусают их за лапы. Во время спаривания самцы также издают очень громкие и глубокие стонущие звуки, именно эти звуки стали прототипом рёва драконов в популярном шоу «Игра престолов».
Как и у большинства рептилий, пол галапагосских гигантских черепах определяется температурой инкубации яиц. По данным Зоопарка Сан-Диего, у этого вида более тёплые условия заставляют черепах становиться самками, а более низкие температуры производят самцов. По данным Reuters, пол новой пары вылупившихся детёнышей неизвестен, поскольку в этом возрасте нет никаких физических различий между самцами и самками.
Зоопарки — единственные места, где можно увидеть детёнышей гигантских галапагосских черепах (как альбиносов, так и обычных). В дикой природе вылупившиеся детёныши просто берут и «исчезают», появляясь вновь где-то в возрасте около 5 лет. Исследователи не совсем уверены, куда именно уходят детёныши, но всё же подозревают, что молодые черепахи проводят свои первые несколько лет, прячась в лесном подлеске, чтобы избежать встречи со своим единственным естественным хищником — галапагосским ястребом (Buteo galapagoensis), по данным Лондонского зоологического общества (ZSL). Никто точно не знает, как крошечные черепахи проводят эти годы, но когда существа снова появляются, то они уже выглядят достаточно большими, чтобы их могли унести хищные птицы, отмечают представители ZSL.
Разведение в неволе в зоопарках — очень важный инструмент для сохранения этих массивных черепах, которых в дикой природе осталось слишком мало. На популяцию диких черепах на Галапагосских островах серьёзно повлияли ранние европейские исследователи, китобои и военно-морские команды, которые охотились на черепах как на источник масла и пищи во время своих длительных путешествий по морям. Учёные считают, что когда-то на Галапагосских островах обитало около 200 тысяч гигантских черепах, названных в честь черепах (слово «Galápagos» происходит от архаичного испанского слова, означающего «черепаха»), однако, по данным Galápagos Islands Trust, сейчас их всего около 15 тысяч.
Эксперты также считают, что более высокие температуры, вызванные изменением климата, могут исказить соотношение полов среди вылупившихся черепах, что в состоянии повлиять на их будущее воспроизводство в дикой природе. (Если больше детёнышей будет рождаться самками, будет меньше самцов, с которыми можно спариваться, что сократит генетическое разнообразие в диких популяциях.)
Источник:
АНТИФИШКИ
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