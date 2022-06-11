На свет появился белый детёныш черепахи — первый в своём роде

На данный момент неясно, как долго сможет прожить детёныш-альбинос. Галапагосские гигантские черепахи являются самыми большими черепахами на Земле и могут жить в дикой природе более 100 лет. Однако альбинизм может сделать животных более восприимчивыми к повреждению солнечными ультрафиолетовыми лучами и склонными к другим осложнениям со здоровьем, таким как снижение зрения и проблемы со слухом. Это также делает животных, которые обычно куда темнее, более заметными для хищников. Это означает, что животные с альбинизмом часто не живут очень долго и умирают, прежде чем смогут передать свои гены, что объясняет, почему это состояние так редко. Но если за ними правильно ухаживать в неволе, они вполне могут жить относительно здоровой жизнью.

Разведение галапагосских гигантских черепах в неволе может оказаться непростой задачей. Брачные ритуалы этих огромных рептилий могут быть довольно агрессивными: самцы своими собственными панцирями многократно таранят панцири самок и иногда, прежде чем на них взобраться, кусают их за лапы. Во время спаривания самцы также издают очень громкие и глубокие стонущие звуки, именно эти звуки стали прототипом рёва драконов в популярном шоу «Игра престолов».