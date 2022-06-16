Самые удивительные метеориты

Тибетская скульптура (высотой в 24 см и весом в 10,6 кг) буддистского божества Вайшравана, выточенная в XI веке из фрагмента железного метеорита, упавшего на Землю около 15 тысяч лет назад.

Уилламеттский метеорит

Этот огромный (весом более 15 тонн!) железный метеорит был найден американскими индейцами-клакамас (штат Орегон). Долгое время они поклонялись этому метеориту, на своём языке они называли метеорит «Томановос», то есть «Лунный гость». Дождевую воду, которая скапливалась в углублениях метеорита, они считали целебной и даже волшебной. Позднее метеорит увезли в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке.