Самые удивительные метеориты

Не все «камни с неба» каменные – существуют и железные (точнее, железо-никелевые). Их, правда, всего лишь 5 процентов, зато они сохраняются намного лучше каменных метеоритов. И они сыграли огромную роль в истории техники и цивилизации!
Во многих древних языках железо называется «звёздным металлом»; анализ археологических находок, а также сказок, преданий и легенд показывает, что впервые люди познакомились именно с метеоритным железом.
И ценилось такое железо чрезвычайно высоко: в гробнице египетского фараона Тутанхамона учёные нашли тысячи золотых предметов – и всего лишь один кинжал, сделанный из метеоритного железа.
Метеоритное железо, кстати, отличается высокой чистотой, и по качеству значительно превосходило железо, получаемое нашими далёкими предками из руды.
Тибетская скульптура (высотой в 24 см и весом в 10,6 кг) буддистского божества Вайшравана, выточенная в XI веке из фрагмента железного метеорита, упавшего на Землю около 15 тысяч лет назад.
Уилламеттский метеорит
Этот огромный (весом более 15 тонн!) железный метеорит был найден американскими индейцами-клакамас (штат Орегон). Долгое время они поклонялись этому метеориту, на своём языке они называли метеорит «Томановос», то есть «Лунный гость». Дождевую воду, которая скапливалась в углублениях метеорита, они считали целебной и даже волшебной. Позднее метеорит увезли в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке.
Сихотэ-Алинский метеорит
12 февраля 1947 года в горах Сихотэ-Алинь на дальнем востоке России упал метеорит. Точнее говоря, метеорит развалился на куски на большой высоте, после чего на землю выпал самый настоящий «железный дождь». Учёным удалось собрать свыше 3 тысяч железных обломков общей массой больше 25 тонн, причём самый тяжёлый фрагмент весит почти 2 тонны! Многие осколки этого метеорита до сих пор не найдены – учёные считают, что общая масса «железного дождя» составляла от 60 до 100 тонн!
Метеорит Толука
А этот железный дождь прошёл свыше 10 тысяч лет назад в месте, где сейчас находится город Хикипилко, вблизи Толуки (Мексика). Местные индейцы специально искали осколки этого метеорита, и делали из них самые разные орудия труда и оружие. На необычные осколки из «небесного железа» обратили внимание испанские конкистадоры в 1776 году. Общая масса осколков метеорита оценивается учёными в 3 тонны.
Метеорит Гоба
Это самый большой метеорит, найденный людьми, а также самый большой слиток железа природного происхождения. Астрономы утверждают, что упал он на Землю около 80 тысяч лет назад, в Намибии (Африка). Метеорит был найден в 1920 году, во время вспашки поля на ферме Гоба-Уэст. Масса этого гигантского куска железа составляет примерно 60 тонн.
Палласово железо
Это – первый обнаруженный учёными железо-каменный метеорит (палласит). Вес этого метеорита – свыше 700 килограммов, а найден он был в 1749 году в России, в двухстах километрах от Красноярска. Необычную глыбу нашёл местный кузнец. Больше 20 лет она так и лежала там, где её нашли, пока в 1772 году находку не осмотрел академик Пётр Паллас, бывший в тех краях с экспедицией. По его приказанию «камень» отправили в Санкт-Петербург, в Кунсткамеру.
Метеорит Имилак
Это, наверное, самый красивый метеорит, найденный людьми. Найден он был в Чили, в пустыне Атакама, в 1822 году. Этот метеорит принадлежит к классу железо-каменных (палласитов): в железный «скелет» вплавлены крупные кристаллы оливина; на просвет получаются янтарно-жёлтые «окошки» в железной «стенке». Осколки этого метеорита (а его общий вес оценивается астрономами примерно в 1 тонну) очень высоко ценятся коллекционерами.
Метеорит Пикскилл
Этот метеорит – живая иллюстрация поговорки «на свете всё бывает». 9 октября 1992 года девушка по имени Мишель Кнапп сидела в собственной комнате и пила чай, когда услышала с улицы очень сильный удар. Каково же было её удивление, когда она увидела, что в её автомобиль «Шевроле Малибу» врезался самый настоящий каменный метеорит весом почти 13 килограммов! Падение метеорита видели тысячи людей. Машина была, конечно, испорчена – но стала при этом совершенно уникальным научным экспонатом! А сам метеорит Мишель продала за 50 тысяч долларов, так что на новую машину ей более чем хватило...
Челябинский метеорит
А этот каменный метеорит упал совсем недавно, 15 февраля 2013 года. Метеорит этот замечателен тем, что впервые падение метеорита было заснято на видео, причём сразу на тысячи камер видеонаблюдения и автомобильных регистраторов. Это позволило учёным очень точно рассчитать траекторию полёта метеорита. При взрыве метеорита на высоте свыше 20 километров образовалась ударная волна, которой выбило стёкла во многих домах. К счастью, никто не погиб, около сотничеловек поранило осколками стекла.
Самый крупный фрагмент этого метеорита, поднятый учёными со дна озера Чебаркуль, весит 570 килограммов; общая же масса челябинского метеорита оценивается примерно в 11 тысяч тонн.
Источник:
АНТИФИШКИ
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