FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2334 поста • 501 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
Зачем в Германии строят остановки, к которым никогда не подходит транспорт?

Зачем в Германии строят остановки, к которым никогда не подходит транспорт?

Автор:
15 июня 2022 10:29
Сообщество : Путешествия
Метки: Германия   в мире   забавно   интересно   остановка   факты   фото   
2555
4

В ФРГ несколько лет назад появились остановки, внешне полностью соответствующие настоящим. Но транспорт на них не остановится никогда.

Это является удивительным для Германии, славящейся пунктуальностью, скрупулёзностью и дисциплинированностью местных жителей.

Практику критикуют и обсуждают в обществе. Тем не менее от нее не отказываются. Более того, опыт ФРГ планируют перенять несколько стран.


Зачем и для кого нужны ненастоящие остановки?

Почему эта практика вызывает интерес и критику одновременно?


С точностью до секунды

Немцы обладают своеобразным менталитетом. Одной из национальных черт является любовь к порядку и совершенной организации.

Поэтому расписание общественного транспорта здесь составляется не с указанием интервала движения, а с указанием точного времени прибытия каждого маршрута на табло или указателях.

Если транспорт не пришел в срок — это может свидетельствовать только о реальном форс-мажорном обстоятельстве.

Но при этом кое-где в ФРГ стали ставить фейковые остановки. Их немного, но они действительно кажутся странными.

×
×

Ненастоящая остановка — точная копия реальной. Также есть буква Н — Haltestelle, то есть остановка. Есть расписание, лавочки.

Но ни один вид транспорта здесь не остановится. Местные это знают. А вот приезжие могут попасть впросак. Если на такой остановке автобус не пришел в срок — лучше переспросить у кого-либо, является ли она настоящей.

Но зачем нужны такие муляжи?


Выход из печальной ситуации

Ненастоящие остановочные пункты расположены у домов престарелых, крупных больниц или районов массового обитания пожилых.

Одной из проблем в Германии в связи с увеличением продолжительности жизни и числа одиноко проживающих стариков стало распространение деменции.

У людей с таким заболеванием часто встречается один синдром. Забывая настоящее, они могут цепляться за прошлое. Всплывающие воспоминания заставляют их стремиться куда-то ехать — на работу, к близким, в те места, где осталось что-то важное.

Старики садятся в транспорт, уезжают в неизвестном направлении. При этом внешне их действия могут казаться осмысленными. Сотрудники больниц и специализированных центров, а также близкие теряют их. А там, где оказался больной деменцией, может не быть людей, способных опознать и позаботиться о них.

Такие учреждения и районы стали устанавливать рядом с собой ненастоящие остановки. Старикам кажется, что они ждут транспорт. А персоналу и полиции достаточно объехать их и забрать больных.

Люди с деменцией в большинстве случаев уходят с остановки спокойно — либо им кажется, что они уже приехали. Либо человек уже забыл, что куда-то собрался.


Слишком натуральные

Практика оказалась позитивной.

Но нашлись и критики. Одни считают, что не стоило делать остановки такими реалистичными — это сбивает с толку туристов и неместных.

Другие видят в этом унижение больных людей, когда их проблема выставлена напоказ.

Появлялись предложения сделать ненастоящие остановки более уютными — с диванчиками, пледами, книгами.

Но больные деменцией при проблемах с памятью могут быть наблюдательными и не пойти на явно ненатуральную остановку.

В целом же практику считают позитивной и хотят распространять в других странах со схожими проблемами.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Германия   в мире   забавно   интересно   остановка   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Александр 2 часа назад
Зачем столько воды?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
Vlamir 7 минут назад
Это места тусовок для бомжей! Здесь им никто не мешает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Роберт Шекли 21 минуту назад
Это мне напомнило одну то ли байку, то ли нет.
На трассе при въезде в город установили предупреждающую табличку, что впереди пост полиции, где досматривают авто на наличие наркотиков. Не доезжая до поста есть объездная дорога. Вот в конце этой объездной дороги и ловят всех нариков и бухариков

Или вот еще, если ребенку сказать, что вранье можно узнать по движению губ, то при каждом вранье он будет стараться прикрывать рот руками, чтобы вы не прочитали по губам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Hunson Abadeer Полчаса назад
ну как то сомнительно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
159
Дмитрий 39 минут назад
Едешь такой по германии и херакс, Байден на остановке стоит... Автобус ждет)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
CarryYes 45 минут назад
Практика оказалась позитивной...
Реальные цифры есть? Сколько стариков подобрали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Roy Batty 54 минуты назад
В Что Где Когда было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
harlamov Час назад
Неоднозначная история.
Получается старики сидят в доме престарелых, понимают что жизнь заканчивается, доживать в этих четырех стенах непросто чисто психологически, появляется желание вырваться, может навестить каких-то родственников или просто доехать до своего старого дома, района, где молодость прошла и вот выходят они на такую фейковую остановку, ждут, ждут автобус, а он все не приходит, а потом приезжает полицейский и забирает его обратно в дом престарелых... Жуть, если честно. Какая-то иезуитская логика и ледяная практичность робота. Выхода нет.
Не удивлен что именно немцы организовали конвейеры смерти в концлагерях с таким педантизмом и хладнокровием.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Andrey G Час назад
Без оценки хорошо или плохо, но с оценкой человека. Без разницы что ты делаешь и какими благими целями ты руководствуется, всегда найдутся выродки, которым это не нравится, которых это раздражает или сбивает с толку, которые видят в этом оскорбление и "лучше бы раздали пенсионерам". Такова природа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

783716



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Бориса Гребенщикова&nbsp;вежливо попросили с радио
Бориса Гребенщикова вежливо попросили с радио
"Какое мне дело до всех до вас? А вам до меня!". Удивительный советский фильм, который потряс зрителей летом 1958 года
"Какое мне дело до всех до вас? А вам до меня!". Удивительный советский фильм, который...
События на Украине 14- 15 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 14- 15 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Отчим через суд потребовал с пасынка расплатиться за свое содержание
Отчим через суд потребовал с пасынка расплатиться за свое содержание
Усатые – отличные приспособленцы к сложным условиям, но есть кое-кто и покруче
Усатые – отличные приспособленцы к сложным условиям, но есть кое-кто и покруче
Когда решили раскрыть свой секрет, но лучше б промолчали
Когда решили раскрыть свой секрет, но лучше б промолчали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Оно вернулось!

Лучшие демотиваторы
Наверное намыливал до дыр маму

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#факты#животные#в мире#фильм#сарказм#актеры#автомобили#автомир
#Юмор#интересно#история#картинки#кино#дтп#фотографии#страна#новости#Ynews
#прикол#забавно#подборка#СССР#Разное#Приколы#Россия#аварии#сатира#Спорт
Cubot Pocket: мини-смартфон, который легко поместится в карман Cubot Pocket: мини-смартфон, который легко поместится в карман Понтеведра: испанский город, в котором запрещены автомобили Понтеведра: испанский город, в котором запрещены автомобили Кто такие готтентоты, от которых пошла мода на большие круглые «пятые точки» Кто такие готтентоты, от которых пошла мода на большие круглые «пятые точки» Как выглядит самое одинокое почтовое отделение в мире Как выглядит самое одинокое почтовое отделение в мире Антарктический клыкач: прожорливый альфа-хищник, в чьих жилах течёт антифриз Антарктический клыкач: прожорливый альфа-хищник, в чьих жилах течёт антифриз Удивительные реалии Южной Кореи Удивительные реалии Южной Кореи

На что жалуетесь?

Вернуться