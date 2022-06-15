Зачем в Германии строят остановки, к которым никогда не подходит транспорт?

В ФРГ несколько лет назад появились остановки, внешне полностью соответствующие настоящим. Но транспорт на них не остановится никогда.
Это является удивительным для Германии, славящейся пунктуальностью, скрупулёзностью и дисциплинированностью местных жителей.
Практику критикуют и обсуждают в обществе. Тем не менее от нее не отказываются. Более того, опыт ФРГ планируют перенять несколько стран.
Зачем и для кого нужны ненастоящие остановки?
Почему эта практика вызывает интерес и критику одновременно?
С точностью до секунды
Немцы обладают своеобразным менталитетом. Одной из национальных черт является любовь к порядку и совершенной организации.
Поэтому расписание общественного транспорта здесь составляется не с указанием интервала движения, а с указанием точного времени прибытия каждого маршрута на табло или указателях.
Если транспорт не пришел в срок — это может свидетельствовать только о реальном форс-мажорном обстоятельстве.
Но при этом кое-где в ФРГ стали ставить фейковые остановки. Их немного, но они действительно кажутся странными.
Ненастоящая остановка — точная копия реальной. Также есть буква Н — Haltestelle, то есть остановка. Есть расписание, лавочки.
Но ни один вид транспорта здесь не остановится. Местные это знают. А вот приезжие могут попасть впросак. Если на такой остановке автобус не пришел в срок — лучше переспросить у кого-либо, является ли она настоящей.
Но зачем нужны такие муляжи?
Выход из печальной ситуации
Ненастоящие остановочные пункты расположены у домов престарелых, крупных больниц или районов массового обитания пожилых.
Одной из проблем в Германии в связи с увеличением продолжительности жизни и числа одиноко проживающих стариков стало распространение деменции.
У людей с таким заболеванием часто встречается один синдром. Забывая настоящее, они могут цепляться за прошлое. Всплывающие воспоминания заставляют их стремиться куда-то ехать — на работу, к близким, в те места, где осталось что-то важное.
Старики садятся в транспорт, уезжают в неизвестном направлении. При этом внешне их действия могут казаться осмысленными. Сотрудники больниц и специализированных центров, а также близкие теряют их. А там, где оказался больной деменцией, может не быть людей, способных опознать и позаботиться о них.
Такие учреждения и районы стали устанавливать рядом с собой ненастоящие остановки. Старикам кажется, что они ждут транспорт. А персоналу и полиции достаточно объехать их и забрать больных.
Люди с деменцией в большинстве случаев уходят с остановки спокойно — либо им кажется, что они уже приехали. Либо человек уже забыл, что куда-то собрался.
Слишком натуральные
Практика оказалась позитивной.
Но нашлись и критики. Одни считают, что не стоило делать остановки такими реалистичными — это сбивает с толку туристов и неместных.
Другие видят в этом унижение больных людей, когда их проблема выставлена напоказ.
Появлялись предложения сделать ненастоящие остановки более уютными — с диванчиками, пледами, книгами.
Но больные деменцией при проблемах с памятью могут быть наблюдательными и не пойти на явно ненатуральную остановку.
В целом же практику считают позитивной и хотят распространять в других странах со схожими проблемами.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Как выглядит самое одинокое почтовое отделение в мире
- Антарктический клыкач: прожорливый альфа-хищник, в чьих жилах течёт антифриз
- 7 чудес света: новые и античные
- Понтеведра: испанский город, в котором запрещены автомобили
- Удивительные реалии Южной Кореи
На трассе при въезде в город установили предупреждающую табличку, что впереди пост полиции, где досматривают авто на наличие наркотиков. Не доезжая до поста есть объездная дорога. Вот в конце этой объездной дороги и ловят всех нариков и бухариков
Или вот еще, если ребенку сказать, что вранье можно узнать по движению губ, то при каждом вранье он будет стараться прикрывать рот руками, чтобы вы не прочитали по губам.
Реальные цифры есть? Сколько стариков подобрали?
Получается старики сидят в доме престарелых, понимают что жизнь заканчивается, доживать в этих четырех стенах непросто чисто психологически, появляется желание вырваться, может навестить каких-то родственников или просто доехать до своего старого дома, района, где молодость прошла и вот выходят они на такую фейковую остановку, ждут, ждут автобус, а он все не приходит, а потом приезжает полицейский и забирает его обратно в дом престарелых... Жуть, если честно. Какая-то иезуитская логика и ледяная практичность робота. Выхода нет.
Не удивлен что именно немцы организовали конвейеры смерти в концлагерях с таким педантизмом и хладнокровием.