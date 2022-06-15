Зачем в Германии строят остановки, к которым никогда не подходит транспорт?

Это является удивительным для Германии, славящейся пунктуальностью, скрупулёзностью и дисциплинированностью местных жителей.

Практику критикуют и обсуждают в обществе. Тем не менее от нее не отказываются. Более того, опыт ФРГ планируют перенять несколько стран.

Зачем и для кого нужны ненастоящие остановки?

Почему эта практика вызывает интерес и критику одновременно?

С точностью до секунды

Немцы обладают своеобразным менталитетом. Одной из национальных черт является любовь к порядку и совершенной организации.

Поэтому расписание общественного транспорта здесь составляется не с указанием интервала движения, а с указанием точного времени прибытия каждого маршрута на табло или указателях.

Если транспорт не пришел в срок — это может свидетельствовать только о реальном форс-мажорном обстоятельстве.

Но при этом кое-где в ФРГ стали ставить фейковые остановки. Их немного, но они действительно кажутся странными.