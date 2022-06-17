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10 изобретений, без которых мир был бы другим

10 изобретений, без которых мир был бы другим

Автор:
17 июня 2022 09:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   вещи   изобретения   интересно   познавательно   факты   фото   
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Некоторые изобретения кажутся такими простыми и естественными, как будто были всегда. Однако это не так. И кто знает, каким бы был мир, если эти предметы и вещества не были бы изобретены.

Центральная ось

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Первое колесо придумали в 3500 году до н. э. И все же более важным представляется изобретение центральной оси. Ведь именно связка "ось и колесо" изменили мир, а не каждое изобретение по отдельности.


Бессемеровская печь

Бессемеровский процесс сделал возможным массовое производство стали. Это была огромная инновация в строительстве, которая привела ко многим важным достижениям, в частности, к строительству высотных домов на металлическом каркасе.

Этот процесс был изобретен одновременно сэром Генри Бессемером (из Англии) и Уильямом Келли (из США) в 1840-х годах. А В 1850 году в Чикаго построили первый в истории человечества 10-этажный дом на металлическом каркасе.


Целлулоид

Целлулоид — первый в истории синтетический пластик. Целлулоид был разработан в 1860-х годах промышленником и изобретателем Джоном Уэсли Хаятом. Благодаря этому изобретению появились пластиковые пакеты, тарелки, корпуса для часов и так далее. Да кинопленка, на которую до сих пор снимают фильмы, тоже является целлулоидом. Без этого изобретения у нас не было бы кино.


Цилиндрический фонограф Эдисона

До появления фонографа единственным способом послушать музыку было… пойти куда-нибудь, где играют. Но фонограф принес музыку в массы. Конечно, изобретение 1857 года далеко от iPod, но оно положило начало портативной музыке. Без этого изобретения у нас не было бы музыки в кармане.


Самолёт братьев Райт

Первый в истории летающий аппарат тяжелее воздуха. В 1903 году братья Райт совершили свой первый полет. И это изменило всю человеческую цивилизацию. Без этого изобретения у нас не было бы самолётов.


Kinescope Зворыкина

В 1923 году американец русского происхождения Владимир Зворыкин придумал устройство для передачи и приема видеосигнала — иконоскоп и кинескоп. А в 1929 году в США начались первые регулярные телепередачи. Без этого изобретения у нас не было бы телевидения.


Дагерротип

В 1837 году Луи-Жак Дагер и Нисефор Ньепс независимо от друга изобрели фотографию. Правда, метод Ньепса требовал экспозицию не менее 8 часов, а методу Дагера было достаточно 30 минут. Поэтому технология Дагера победила, и так появились дагеротипы. И без этого изобретения не было бы современной фотографии.


Саксофон

Первый саксофон был запатентован Антуаном-Жозефом Саксом в Париже в 1846 году. Это был первый инструмент, в котором трость (как в кларнете) сочеталась с медным раструбом (как в трубе). Без изобретения саксофона у нас не было ба джаза в его современно звучании.


Интегральная микросхема

Современная электроника была бы просто невозможна без интегральной схемы, которую изобрел в 1958 году Джек Килби. Описывать процесс работы интегральной микросхемы нет смысла, проще сказать, что микрочипы сейчас везде — от космических кораблей до детских игрушек


Персональный компьютер

Сложно представить себе путь от каменного тесака до персонального компьютера. Если учесть, что первые каменные орудия появились появились 2 млн лет назад, то путь довольно длинный.

А вот путь к цифровой цивилизации занял всего 55 лет. Первый персональный компьютер появился в 1977 году. А теперь мы и минуты не можем прожить без него….

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   вещи   изобретения   интересно   познавательно   факты   фото   
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Похабыч 21 минуту назад
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