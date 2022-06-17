10 изобретений, без которых мир был бы другим

Бессемеровский процесс сделал возможным массовое производство стали. Это была огромная инновация в строительстве, которая привела ко многим важным достижениям, в частности, к строительству высотных домов на металлическом каркасе.

Этот процесс был изобретен одновременно сэром Генри Бессемером (из Англии) и Уильямом Келли (из США) в 1840-х годах. А В 1850 году в Чикаго построили первый в истории человечества 10-этажный дом на металлическом каркасе.

Целлулоид