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16 селфи таксиста, который с удовольствием возит пушистых пассажиров по их делам

16 селфи таксиста, который с удовольствием возит пушистых пассажиров по их делам

Автор:
07 июля 2022 09:51
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавно   милота   поездка   такси   таксист   фото   
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Жизнь порой бывает несправедлива. Например, некоторые люди очень любят животных и хотели бы завести себе четвероного друга, да только это невозможно, потому что у кого-то из членов семьи аллергия. Однако это не повод отказывать себе в общении с хвостатыми.

Гамильтон Таурино открыл компанию Taxi Dog и стал водителем такси, которое с радостью принимает заказы от пассажиров с питомцами

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Такая идея пришла ему в голову, когда он как-то раз гостил у своего друга

У его приятеля был пес, у которого внезапно начались судороги

Найти такси, которое согласилось бы отвезти их в ветеринарную клинику, оказалось очень сложно

Никто не хотел брать заказ от клиента с собакой

Тогда мужчине и пришла в голову мысль открыть собственную фирму, которая будет осуществлять перевозки пассажиров с питомцами

Такая услуга оказалась востребованной

Владельцы животных обращаются к Гамильтону в различных случаях

Когда им необходимо доехать до ветеринарной клиники, пляжа или магазина.

В день Таурино совершает несколько поездок, и практически каждый раз делает селфи с пушистым пассажиром

У него уже накопилась целая коллекция таких фото

Идея делать селфи с хвостатыми пассажирами пришла ему в голову, когда однажды он перевозил ротвейлера

Пес стоял позади него и смотрел прямо на дорогу

Тогда мужчине захотелось сделать с ним селфи, и с того момента это стало традицией

«Дай я проверю, что у тебя за очки, хорошо ли ты в них видишь и можешь ли в них управлять автомобилем»

Очень благодарный, любвеобильный и дружелюбный пассажир


Кажется, она что-то подозревает

«Что-то знакомая дорога… Уж не в клинику ли ты везешь меня, человек?»

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   забавно   милота   поездка   такси   таксист   фото   
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