16 селфи таксиста, который с удовольствием возит пушистых пассажиров по их делам

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Жизнь порой бывает несправедлива. Например, некоторые люди очень любят животных и хотели бы завести себе четвероного друга, да только это невозможно, потому что у кого-то из членов семьи аллергия. Однако это не повод отказывать себе в общении с хвостатыми.
Гамильтон Таурино открыл компанию Taxi Dog и стал водителем такси, которое с радостью принимает заказы от пассажиров с питомцами
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Такая идея пришла ему в голову, когда он как-то раз гостил у своего друга
У его приятеля был пес, у которого внезапно начались судороги
Найти такси, которое согласилось бы отвезти их в ветеринарную клинику, оказалось очень сложно
Никто не хотел брать заказ от клиента с собакой
Тогда мужчине и пришла в голову мысль открыть собственную фирму, которая будет осуществлять перевозки пассажиров с питомцами
Такая услуга оказалась востребованной
Владельцы животных обращаются к Гамильтону в различных случаях
Когда им необходимо доехать до ветеринарной клиники, пляжа или магазина.
В день Таурино совершает несколько поездок, и практически каждый раз делает селфи с пушистым пассажиром
У него уже накопилась целая коллекция таких фото
Идея делать селфи с хвостатыми пассажирами пришла ему в голову, когда однажды он перевозил ротвейлера
Пес стоял позади него и смотрел прямо на дорогу
Тогда мужчине захотелось сделать с ним селфи, и с того момента это стало традицией
«Дай я проверю, что у тебя за очки, хорошо ли ты в них видишь и можешь ли в них управлять автомобилем»
Очень благодарный, любвеобильный и дружелюбный пассажир
Кажется, она что-то подозревает
«Что-то знакомая дорога… Уж не в клинику ли ты везешь меня, человек?»
Источник:
АНТИФИШКИ
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