16 фотографий, когда люди неожиданно встречали диких животных

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На улицах частенько можно встретить животных. Кошками, собаками и голубями никого не удивишь, но иногда людям удаётся увидеть диких животных, и такие встречи всегда неожиданные и запоминающиеся.
Мы собрали для вас фотографии случаев, когда люди внезапно для себя увидели сов, енотов и даже зебр со скорпионами. Наслаждайтесь!
Дружелюбный енот
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Койот около дома моего друга
Открыл окно спальни и чуть не умер от остановки сердца
Когда я ехал на работу, мимо меня пролетел павлин
Норвежский лось развлекается на батуте
Поссум наблюдает за лабораторией моей жены, Австралия
Лисица на сене
Новорождённый оленёнок рядом с пионами моей жены
Этим утром в одной из труб моих родителей был замечен неожиданный посетитель
Полосатая неясыть однажды посетила нашу заднюю веранду
Под моим домом живёт семейство лисиц
Кабан тусит с людьми
Скорпион, которого я нашла в своём лифчике перед тем, как надела
Крольчата, найденные в цветочном горшке
Зебра путешествует по городу
Раз зебра разъезжает по городу на машине, разумеется, она не такая уж дикая. Но, согласитесь, встреча всё равно внезапная и эффектная.
Сегодня я встретил тюленя на пляже Северной Каролины
Источник:
АНТИФИШКИ
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