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16 фотографий, когда люди неожиданно встречали диких животных

16 фотографий, когда люди неожиданно встречали диких животных

Автор:
18 июня 2022 09:12
Сообщество : Животные
Метки: встреча   животные   забавно   милота   природа   фото   
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На улицах частенько можно встретить животных. Кошками, собаками и голубями никого не удивишь, но иногда людям удаётся увидеть диких животных, и такие встречи всегда неожиданные и запоминающиеся.

Мы собрали для вас фотографии случаев, когда люди внезапно для себя увидели сов, енотов и даже зебр со скорпионами. Наслаждайтесь!


Дружелюбный енот

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Койот около дома моего друга

Открыл окно спальни и чуть не умер от остановки сердца

Когда я ехал на работу, мимо меня пролетел павлин

Норвежский лось развлекается на батуте

Поссум наблюдает за лабораторией моей жены, Австралия

Лисица на сене

Новорождённый оленёнок рядом с пионами моей жены

Этим утром в одной из труб моих родителей был замечен неожиданный посетитель

Полосатая неясыть однажды посетила нашу заднюю веранду

Под моим домом живёт семейство лисиц

Кабан тусит с людьми

Скорпион, которого я нашла в своём лифчике перед тем, как надела

Крольчата, найденные в цветочном горшке

Зебра путешествует по городу

Раз зебра разъезжает по городу на машине, разумеется, она не такая уж дикая. Но, согласитесь, встреча всё равно внезапная и эффектная.


Сегодня я встретил тюленя на пляже Северной Каролины

Источник:

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Метки: встреча   животные   забавно   милота   природа   фото   
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