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Сообщество Без кота и жизнь не та 1313 постов • 436 подписчиков подписаться
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20 снимков котов, обнаруженных там, где их меньше всего ожидали застать

20 снимков котов, обнаруженных там, где их меньше всего ожидали застать

Автор:
31 мая 2022 09:20
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   забавно   кот   кошка   место   милота   неожиданно   фото   
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Сообщество «коты в необычных местах» предоставило людям площадку, где они могут поделиться фотографиями, тадам, котов в необычных местах. И подписчики с радостью пользуются этой возможностью, показывая миру своих домашних и случайно встреченных котиков.

Начнём с того, что вот вообще не удивительно, что египтяне поклонялись кошкам. Стать, грация, ловкость (и даже не картошки) — всё это восхищало и продолжает восхищать столетиями! Да что там столетиями — тысячелетиями! Но готовы поспорить, что и тогда, в древности, коты были всё такими же валенками, что и сейчас. Изящными валенками! 🙂

К ночному тыгыдыку готов

×
×

По своему опыту: проколотый резиновый ослик, в данном случае зебра, не летает, как в мультиках. А жаль, отличное вышло бы шоу.


Полное презрение к собачьему роду

Сфинкс-браш

Выхожу я такой из квартиры, а там ребята

Вот интересно, почему человечество столько прощает этим мохнатым шкодникам?


Погладиатор

Котик оплачен!

Кот-любви

Чиво тебе?

Кошачья способность умещать свою тушку в самых неудобных местах не столько поражает, сколько удивляет — зачем ты это делаешь, котик?!


Котокапсульный отель

Пирожочек

Котийский дрифт: Ловушка спящего дракона

Стоит пару месяцев брошенная машина, но багажник приоткрыт, чем пользуется дворовый котик.

Касса временно закрыта (по неизвестным причинам)

Это Масяня (Масюся)

Судя по морде, на карнизе вполне комфортное для сна котогнездо.

Вперёд, Плотва!

Что ты хотела, гадость двуногая?

Без ложной скромности — этот котик фаворит этого поста. Вы только взгляните на это крайне недовольное лицо!


Трунь

Самакотчик

Чуча

Пока пернатый владелец жилища на «прогулке»

Это то, чего я ожидала увидеть меньше всего

И как гласит известная мудрость — без кота и жизнь не та!

Источник:

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Метки: животные   забавно   кот   кошка   место   милота   неожиданно   фото   
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Иван Кемеров 24 минуты назад
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