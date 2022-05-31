20 снимков котов, обнаруженных там, где их меньше всего ожидали застать

Начнём с того, что вот вообще не удивительно, что египтяне поклонялись кошкам. Стать, грация, ловкость (и даже не картошки) — всё это восхищало и продолжает восхищать столетиями! Да что там столетиями — тысячелетиями! Но готовы поспорить, что и тогда, в древности, коты были всё такими же валенками, что и сейчас. Изящными валенками! 🙂

К ночному тыгыдыку готов